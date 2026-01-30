«Приказал раздеться»: тренера из лагеря обвинили в неподобающем обращении с ребёнком
Петербургский адвокат Юлия Качалина сообщила о возможном случае жестокого обращения с ребёнком в лыжном лагере, расположенном в Ленинградской области под Выборгом. Об этом передаёт 78 канал.
По её словам, инцидент произошёл во время одной из смен с участием девятилетнего воспитанника.
Как утверждает правозащитница, тренер решил наказать ребёнка за использование нецензурной лексики. В качестве меры воздействия мальчика отвели в спортзал, где, по словам адвоката, ему было приказано снять одежду и лечь на пол. После этого другим детям из группы было велено по очереди нанести удары обувью. В лагере находились дети разного возраста и пола.
По информации защиты, ребёнок получил более 20 ударов и находился в стрессовом состоянии. Также отмечается, что во время происходящего в помещении присутствовала ещё одна сотрудница лагеря, которая не остановила действия тренера.
Адвокат заявляет, что впоследствии стало известно о применении аналогичных методов «воспитания» и в других случаях. По её словам, детям запрещали рассказывать о происходящем взрослым, что могло быть связано с высоким авторитетом тренера среди воспитанников.
Представители семьи направили обращения в правоохранительные органы и надзорные инстанции. В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Читайте также: