«Приказал раздеться»: тренера из лагеря обвинили в неподобающем обращении с ребёнком

30 января 2026, 13:22

Адвокат заявила о возможных нарушениях в лыжном лагере в Ленобласти

Фото: Istock / JulPo

Петербургский адвокат Юлия Качалина сообщила о возможном случае жестокого обращения с ребёнком в лыжном лагере, расположенном в Ленинградской области под Выборгом. Об этом передаёт 78 канал.