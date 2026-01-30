На Донбассе сын задушил мать из-за громкого храпа
В Харцызске сын задушил мать из-за её громкого храпа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе..
По версии следствия, мужчина настолько раздражался на звуки сна, что обмотал шнур от телевизора вокруг шеи спящей женщины и душил её до смерти. После совершённого преступления его задержали и поместили в СИЗО. Следствие продолжает проверку обстоятельств убийства.
Ранее стало известно, что в Астрахани мужчина сбросил старого знакомого с балкона из-за ревности. Конфликт возник во время совместного распития алкоголя.
Читайте также: