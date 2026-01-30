Во время рейса из Нячанга в Бангкок голый пассажир бегал по самолету — видео
Во время рейса Нячанг — Бангкок полуголый пассажир устроил на борту хаос, из-за чего самолёт вынужденно приземлился. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам очевидцев, мужчина снял одежду, бегал по салону, кричал и спорил со стюардессами. Он угрожал экипажу и заявил, что может спрыгнуть с самолёта. Поведение пассажира напугало других людей на борту и поставило под угрозу безопасность рейса.
Самолёт пришлось посадить досрочно. После приземления мужчина выбежал из салона, но попытку скрыться пресекли сотрудники полиции. Все пассажиры остались живы, инцидент расследуют авиакомпания и правоохранительные органы.
