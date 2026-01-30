В Подмосковье мужчина застрял своим пенисом в пластиковой бутылке
В Подмосковье 21-летний житель Красногорска оказался в больнице после того, как застрял половым органом в пластиковой бутылке. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По словам медиков, молодой человек надел на себя 1,5-литровую бутылку, после чего орган застрял в горлышке. Самостоятельно решить проблему он не смог и обратился за экстренной помощью. К моменту поступления в больницу отек усиливался и угрожал нарушением кровоснабжения.
Заведующий урологическим отделением Петр Сысоев рассказал, что врачи действовали под спинальной анестезией. Урологи аккуратно рассекли пластиковую бутылку вместе с горлышком и полностью освободили ткани. Операция прошла без осложнений.
Медики отметили, что кровообращение удалось восстановить в полном объеме. По итогам вмешательства функции органа сохранены, угрозы для здоровья пациента нет.
Читайте также: