Прикованная к инвалидному креслу пенсионерка стала чемпионкой по тхэквондо

05 сентября 2026, 15:56

84-летняя пенсионерка стала чемпионкой по тхэквондо в Малайзии

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Малайзии 84-летнюю Лим Сек Энг, передвигающуюся в инвалидной коляске, удостоили черного пояса по тхэквондо. Об этом сообщает Mothership.