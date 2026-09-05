Прикованная к инвалидному креслу пенсионерка стала чемпионкой по тхэквондо
В Малайзии 84-летнюю Лим Сек Энг, передвигающуюся в инвалидной коляске, удостоили черного пояса по тхэквондо. Об этом сообщает Mothership.
Путь к этому достижению начался в 58 лет, когда женщина пришла на тренировки вместе с младшим сыном — инструктором, получившим черный пояс в 16. Изначально она лишь ассистировала, но вскоре стала полноценно заниматься в группе.
Несмотря на возраст, боли в ногах и хронические проблемы со здоровьем, Лим продолжала упорно тренироваться. В молодости она трудилась на ананасовой фабрике, а затем вместе с супругом основала фруктовый бизнес. Многолетняя работа на ногах привела к серьезным патологиям конечностей. В 74 года женщине пришлось оставить спорт, а в 2019-м, после второго перелома бедра, она оказалась прикованной к коляске.
На официальные экзамены Лим никогда не заявлялась — найти подходящего спарринг-партнера ей было непросто. Однако ее техника и мастерство произвели такое впечатление на членов аттестационной комиссии, что те приняли решение выдать почетный сертификат черного пояса.
Сейчас Энг живет с сыном, помогает ему в клинике традиционной китайской медицины и заботится о троих внуках. Сама она признается, что занятия тхэквондо стали для нее олицетворением силы духа и убеждением: возраст не должен становиться преградой на пути к цели.
Читайте также: