Российская пенсионерка выиграла заплыв через Дарданеллы

31 августа 2026, 10:06

Россиянка Короткова победила на заплыве через Дарданеллы в категории 65-69 лет

Фото: iStock/torwai

Российская пенсионерка Марина Короткова стала первой в возрастной категории 65–69 лет на заплыве через пролив Дарданеллы в Турции. Об этом сообщает РИА Новости.