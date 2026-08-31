Российская пенсионерка выиграла заплыв через Дарданеллы
Российская пенсионерка Марина Короткова стала первой в возрастной категории 65–69 лет на заплыве через пролив Дарданеллы в Турции. Об этом сообщает РИА Новости.
Спортсменка преодолела дистанцию в пять километров за 56 минут 54 секунды. При этом она призналась, что пробовала силы в этом соревновании впервые. В июне перед международным стартом она проплыла 150 километров по реке Дон.
Еще одна россиянка, Екатерина Барбашина, заняла третье место в возрастной категории 35–39 лет. Всего в заплыве участвовали более 1,5 тысячи спортсменов, включая 50 представителей РФ.
Отмечается, что дистанция официально составляет пять километров, однако из-за сильного южного течения пловцам фактически предстояло преодолеть примерно 3,5 километра. По словам опытных участников, плыть напрямую от старта к финишу — ошибка.
В этом году организаторы уделили особое внимание мерам безопасности после гибели российского пловца Николая Свечникова во время межконтинентального заплыва через Босфор в августе 2025 года.
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