Пенсионерка выжила после ночи в тайге в Иркутской области
В Тулунском районе Иркутской области спасатели нашли 66-летнюю женщину, которая почти сутки провела в лесу после похода за грибами. Поиски ее 52-летней спутницы продолжаются. Об этом пишет ТАСС.
Жительницы района отправились в тайгу 16 августа неподалеку от села Евдокимова. Они собирались вернуться к автомобилю через несколько часов, однако к назначенному времени не пришли.
Утром 17 августа поисковая группа встретила старшую из женщин живой. Она рассказала, что долго шла по лесной дороге вместе со знакомой, после чего они разошлись у лесного ключа. Вторая туристка несколько раз связывалась с близкими по телефону. Специалисты пока не смогли установить точку, откуда поступали звонки.
К розыску привлекли полицейских, волонтеров и местных жителей. В лесу работают спецтехника и квадрокоптер.
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