Пенсионерка выжила после ночи в тайге в Иркутской области

18 августа 2026, 08:33

Фото: iStock/avtk

В Тулунском районе Иркутской области спасатели нашли 66-летнюю женщину, которая почти сутки провела в лесу после похода за грибами. Поиски ее 52-летней спутницы продолжаются. Об этом пишет ТАСС.