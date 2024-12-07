Прилетевшей без билета из Нью-Йорка в Париж россиянке запретили путешествовать

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Россиянке Светлане Дали, которая прилетела в Париж из Нью-Йорка без билета, озвучили приговор, сообщил телеканал CNN.
Светлану Дали отпустили из зала суда в Бруклине в Соединённых Штатах Америки, но ей запретили бывать в аэропортах и путешествовать. Ещё нарушительнице придётся сдать проездные документы, после этого у неё не получится покинуть территорию, на которой ей предъявили обвинения.
Также Светлане Дали будет нужно соблюдать комендантский час, проходить обследования и психическое лечение в рамках рассмотрения ее дела. Всего женщине назначено больше десяти разных требований. Отмечалось, что суд не принял решение об уплате залога для выхода на свободу.
57-летняя Светлана Дали незаконно проникла на борт самолета авиакомпании Delta Air Lines, который летел из Нью-Йорка в Париж. Женщина пряталась в туалетах.
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Также Светлане Дали будет нужно соблюдать комендантский час, проходить обследования и психическое лечение в рамках рассмотрения ее дела. Всего женщине назначено больше десяти разных требований. Отмечалось, что суд не принял решение об уплате залога для выхода на свободу.
57-летняя Светлана Дали незаконно проникла на борт самолета авиакомпании Delta Air Lines, который летел из Нью-Йорка в Париж. Женщина пряталась в туалетах.
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Ольга Енгалычева