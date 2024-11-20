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Турист отправился в Проклятые горы больше месяца назад и исчез

7news: австралийский турист отправился в Албанские Альпы и исчез
Фото: istockphoto/Евгений Хабаров

Фото: istockphoto/Евгений Хабаров

Турист из Австралии 28-летний Кэмерон Твисс пропал больше месяца назад в Албанских Альпах или так называемых Проклятых горах, передает 7news. Известно, что молодого человека видели на тропе Тет в национальном парке Вальбона в северной части Албании 13 октября.
По словам местных жителей, в 17-километровый поход нужно идти с профессионалом, но турист хотел пойти один.

Паспорт австралийца из Аделаиды и его вещи нашли в общежитии. Туриста не нашли, к поискам подключили брата пропавшего. Поисково-спасательная операция продолжается.



Перед этим сообщалось, что индийский турист сломал ногу в Таиланде, конфликтуя с продавцом магазина.

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«Завыла от ужаса»: мать по геолокации искала 30-летнего сына в Подмосковье и пришла в шок от увиденного, что известно
20 ноября 2024, 17:52

Фото: istockphoto / Daria Kulkova

В Подмосковье произошла страшная история. Женщина на протяжении двух недель самостоятельно пыталась найти своего пропавшего без вести сына. И у неё получилось: она обнаружила его изувеченное тело в густом лесу недалеко от Чехова. «Радио 1» ​расскажет, что же произошло с пропавшим Самратом.

Нашла сына в лесу


31 октября пропал без вести 30-летний Самрат. После того, как он перестал выходить на связь, его родственники забили тревогу, ведь для него это было не характерное поведение. Все сразу поняли: что-то случилось.

На поиски отправилась его мать, Людмила Пименова. Женщина пробиралась по тёмному холодному лесу. В руках у неё был телефон с геолокацией сына.

Женщина двигалась медленно, внимательно осматривая покрытую опавшими листьями землю.

Внезапно Людмила остановилась — на фоне тёмной листвы она заметила странное светлое пятно. Подойдя ближе, она увидела брюки камуфляжной расцветки на молодом человеке, лежащем ничком на земле. Лицо было скрыто, но женщина поняла, что безжизненное тело, которое она нашла — её сын.

Сёмочка (так его называли родные) был у мамы первенцем, любимым сыном и гордостью. Он никогда не приезжал в гости к матери с пустыми руками: каждый раз он покупал два букета — для Людмилы и для маленькой сестренки. Парень был всеобщим любимцем, душой компании. Успешно занимался бизнесом, в финансовом плане всё было хорошо.

Не вернулся домой


31 октября Самрат должен был поехать на дачу к маме. Время шло, а его всё не было.

Людмила пыталась дозвониться до сына, но его телефон был выключен. Затем обеспокоенная мать позвонила девушке Сёмы, к которой он должен был зайти перед поездкой на дачу. Но девушка сказала, что парень к ней не заходил.
«Люда сразу почувствовала плохое. Сёма никогда не пропадал ни на минуту. Он постоянно кому-то из родных звонил, с кем-то переписывался. Но в тот день в сети он был последний раз около пяти вечера. Чтобы он несколько часов никому ничего не написал, не проверил сообщения — это нонсенс», — рассказала сестра Людмилы Ольга Соколова.
Женщина немедленно обратилась в полицию. Дежурный офицер выслушал её с лёгкой усмешкой и серьёзно к делу не отнёсся: якобы молодого здорового парня не было всего ничего, а его обеспокоенная мать уже подняла тревогу.

Однако материнское сердце что-то предчувствовало, Людмила хорошо знала своего сына: он не мог просто взять и пропасть.

На следующий день, 1 ноября, один из друзей семьи на своём автомобиле проследил маршрут Сёмы от его квартиры в Москве до ресторана в Чехове, в котором был замечен мужчина. Именно на парковке этого ресторана он заметил автомобиль «Мерседес», который принадлежал Самрату. Машина была заперта, а документы на автомобиль и паспорт Сёмы лежали на переднем сиденье.
«Люда добилась того, что сотрудники ресторана разрешили ей посмотреть записи с камер видеонаблюдения. Сёма там был не один. Они сидели за столиком, о чем-то разговаривали, у племянника было недовольное выражение лица», — поделилась тётя Сёмы.

Самрат Джавадов (Фото: lizaalert.org)

Увезли в лес


Людмила немедленно рассказала об этом полиции.

Через день неизвестный человек отправил Пименовой видеозапись. На кадрах, снятых в лесу, был запечатлён Самрат, стоящий на коленях в окружении группы людей.
«Один из них тягал Сёму за волосы, тыкал ему в лицо пистолетом. Это было так страшно, что не смогла дальше смотреть. Я просто громко завыла от ужаса, хотя в тот момент шла по улице», — рассказала сестра Людмилы.
У полицейских также имелось это видео. Они определили место съёмки и 4 ноября туда отправились сотрудники полиции. На месте происшествия они обнаружили куртку и мобильный телефон Самрата. Точное местоположение они не сообщили матери юноши, сказав лишь, что это находится в лесу на границе Чеховского и Домодедовского районов.

После этого от полицейских не было никаких известий. Встревоженной маме они говорили, что отсутствие новостей не означает, работа не идёт: они просто не предоставляют информацию третьим лицам.

В конце концов один из полицейских них не выдержал напора Людмилы и передал ей координаты места, где были обнаружены вещи её сына. Оно находилось между деревней Прохорово и СНТ «Садко».

Женщина сразу отправилась туда вместе с двумя младшими сыновьями. Уже через 35 минут женщина обнаружила тело своего старшего сына в 70 метрах от места, указанного геолокацией.
«СК вообще видимо не торопились. Приехали только в 23:35, а мать с детьми находятся в данном лесу с 16:00 часов. Самые дисциплинированные оказались ритуальщики! Они приехали раньше всех», — поделилась информацией собеседница «Чехов Вид».

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Обстоятельства смерти Самрата


Через несколько дней после трагедии, Людмила получила свидетельство о смерти Сёмы.

«Там написано, что смерть произошла в результате убийства и тело обнаружено в лесном массиве с повреждениями на лице. И результаты вскрытия: отёк головного мозга травматический (неизвестно), субдуральная гематома (неизвестно), нападение с применением тупого предмета (неизвестно). И дата смерти неизвестна. То есть вскрытие показало, что ничего не показало», — сообщила Ольга.
Похороны Самрата состоялись 19 ноября. Попрощаться с 30-летним парнем пришли десятки его друзей и родственников, которым теперь предстоит узнать всю правду о смерти Самрата.

«В СМИ появились странные материалы, в которых говорится, что Сёма скончался от переохлаждения. Как так, если есть эта запись, где над ним там измываются? Но журналисты же откуда-то взяли эту версию. Значит, сами сотрудники правоохранительных органов им и сказали это?» — сказала тётя жертвы.
Ольга сообщила, что, когда обнаружили его тело, оно ещё не успело окоченеть. То есть смерть Сёмы могла произойти не раньше 10 ноября. Однако полицейские находились на месте происшествия 4 ноября.

Страшно представить, что избитый молодой человек мог умирать в лесу более недели. Возможно, ему удалось преодолеть расстояние в 70 метров. В таком случае, он мог умереть не от полученных травм, а от обезвоживания и переохлаждения.

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#статьи
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Мать с сыном на одной кровати в трусах: тайна зверского убийства семьи адмиралом ВМФ Лобановым, подробности
20 ноября 2024, 17:40

Фото: iStock/tiero

Страшные события произошли в Санкт-Петербурге. Адмирал ВМФ Леонид Лобанов убил жену и сына, потом сам умер на железнодорожных путях. Подробности страшной трагедии в материале «Радио 1».

Вонь в подъезде не от мусоропровода


24 июля 2021 года в полицию обратилась дочь Адмирала Лобанова, живущая в Мурманске, и попросила вскрыть квартиру в которой жили ее родственники. Дело в том, что в парадной дома в котором проживала семья Лобановых появился зловонный запах.

«На лестничной площадке просто невозможно было дышать. Поначалу не знали, что произошло, грешили на мусоропровод... Потом время прошло, и соседи из ближних квартир поняли, что вонь идет из адмиральской квартиры», – рассказала соседка Лобановых журналистам «КП».

Фото: iStock/znm

После того как источник смрада установили, соседи связались со старшей дочерью хозяев квартиры и по ее заявлению помещение вскрыли. То, что увидела там полиция, позже назовут «преступлением Джека Потрошителя».

В доме адмирала обнаружили тела его 84-летней жены и 56-летнего сына. Убитые лежали на на кровати в нижнем белье. Их забили, по предварительным данным, сковородой. Предполагаемое орудие преступления лежало рядом. Кроме того, у обоих было перерезано горло и вспорот живот. Тогда было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

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Потрошителем оказался глава семьи


У следователей сложилось впечатление, что в квартире орудовал маньяк. Но дверь была заперта ключом, а из квартиры ничего не пропало. При этом камеры видеонаблюдения показывали, что в день предполагаемого убийства в квартиру заходил только Леонид Лобанов, который какое-то время числился пропавшим. Позже выяснилось, что офицер тоже погиб — его тело нашли на железнодорожных путях недалеко от дома. У следствия было три трупа и почти ни одной зацепки.

«На кадрах отец вышел из дома привычной походкой. Он был в той же одежде и обуви, что и заходил в подъезд. Как предположил следователь, выходил он оттуда уже после случившегося. Однако я еще не верила, что это он сделал. Не может быть! Сделать такое и так спокойно выйти?!», – делится с изданием «КП» дочь адмирала.

Фото: iStock/Timur Malazoniia

В личных вещах покойного адмирала обнаружили нож, после экспертизы которого правоохранители установили, что именно он являлся орудием убийства семьи Лобановых. После были и другие экспертизы. На одежде адмирала нашли кровь потерпевших, на ручке сковородки также имелся генетический материал офицера.

Убил жену и сына из-за слухов


Уголовное дело было закрыто в связи со смертью главного подозреваемого. Но что могло сподвигнуть морского офицера на убийство родных с особой жестокостью остается загадкой. Издание «КП» проводило свое расследование.

«Тела мамы и Максима нашли на кровати. Их ноги были на полу. То есть, в момент убийства, они сидели. На маме была ночная сорочка и трусы. На Максиме – трусы и футболка. В тот день была жара в городе. Они прожили всю жизнь вместе в одной квартире, поэтому могли позволить себе быть в трусах. Они сидели лицом к окну. А когда их убили, они откинулись назад – в итоге оказалось, что их нашли в лежачей позе», – делится с «КП» дочь Леонида Лебедева.
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Как рассказывают соседи, последнее время Леонид Лобанов с семьей не жил, лишь навещал их изредка. Почему ушел – никто не знает. Сослуживцы и соседи подозревали, что жена ему изменяла.

«Знаете, моя жена, когда была жива, дружила с его женой. И та делилась с ней, что любит секс с мужчинами. Моя жена ее слова тогда восприняла очень плохо. Она поняла, что, скорее всего, супруга изменяет Леониду. Но я ему ничего об этом не говорил. Однако, если она такое говорила в закрытых гарнизонах военных, то что говорить об обычном городе?», – говорит близкий друг и сослуживец адмирала.

Среди соседей также ходили слухи о том, что у Лобановых матери и сына не просто родительская любовь – поговаривали о интимной связи родственников.

«Сын без мамы никуда на улице не ходил, а когда их видели вместе, они все за ручку держались. Про него говорили: «Так и не отлучился от мамки», называли «маменькиным сынком». И тут понеслось – стали говорить, что между ними не просто материнско-детские отношения, а куда более близкие. Но я в это не верю, да и подтверждений никаких нет», – делится сосед Лобановых с корреспондентами «КП».
До главы семейства Лобановых могли дойти эти мерзкие слухи. Соседи предполагают, что Лобанов просто не вовремя зашел к родственникам в тот день и увидел их на одной кровати в трусах. Связав это с услышанным, офицер мог не сдержаться.

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#полиция
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#дома
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#маньяк
#рф
#сын
#статьи
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Остекление лоджий в пострадавшем от БПЛА доме в Раменском начнут в декабре
20 ноября 2024, 17:25

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о

Приступить к остеклению лоджий в доме в Спортивном проезде в Раменском, пострадавшем от БПЛА, планируют в декабре. Об этом сообщил глава Раменского городского округа Эдуард Малышев. Его слова приводит пресс-служба администрации муниципалитета.
Он проинспектировал ход восстановительных работ дома №6 в Спортивном проезде, пострадавшего в результате атаки беспилотника 10 сентября. Сейчас почти завершены самые трудоёмкие черновые работы внутри жилых помещений. На 12-м этаже дома, где пострадала квартира, завершается подготовка к отделке. С середины декабря необходимо приступить к остеклению лоджий.
«Новый год люди должны встречать в своих квартирах. Движемся к выполнению этой задачи», – заявил Малышев.
Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о

Как сообщил представитель компании, выполняющей строительные работы в жилых помещениях, они могут быть завершены с опережением графика. Так, остекление лоджий планируют закончить до 25 декабря.

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#дом
#мкд
#подмосковье
#московская область
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Россиянка случайно узнала о прописанных в ее доме шестерых мигрантах
Жительница Липецка случайно узнала о прописанных в ее доме шестерых мигрантах
20 ноября 2024, 16:12

Фото: iStock/vichinterlang

Жительница Липецка оформляла пособие на родительницу с инвалидностью и узнала, что неизвестный прописал к ней в квартиру шестерых мигрантов. Об этом пишет «Подъем» в Telegram-канале.
Женщина обратилась в МФЦ, чтобы получить выплату на мать-инвалида II группы, однако ей в этом отказали. Основанием для такого решения стало то, что в доме, где проживают липчанка и ее мать, прописаны шесть мигрантов.

По словам россиянки, она не знала об этом. Женщина обратилась в правоохранительные органы, где ей отказали в возбуждении уголовного дела.

«Был найден мужчина, который этих граждан прописал. Я этого мужчину не знаю и этих граждан — тоже. Мы их вообще не видели, никто не появлялся. Я этих граждан выписала по решению суда», — пояснила пострадавшая.

В настоящее время жительница Липецка намерена наказать злоумышленника по закону.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выразил негативное отношение к мигрантам. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#радио 1
#губернатор
#жильё
#мфц
#женщина
#мать
#мужчина
#мигранты
#сын
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Женщина с двумя детьми ограбила ПВЗ маркетплейса в Кирове
20 ноября 2024, 15:30

Фото: iStock/Ildar Abulkhanov

В Кирове женщина с двумя детьми обворовала пункт выдачи заказов маркетплейса на 100 тыс. рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, кировчанка взломала замок и проникла в помещение ночью. С собой она взяла своих маленьких детей. Женщина обследовала полки с заказами, найдя то, что ей нужно, она сложила позиции в пакет, после чего все трое ушли. Сумма ущерба составила порядка 100 тысяч рублей.

Воровство попало на камеры видеонаблюдения. Благодаря этому воровку быстро вычислили, а все похищенное имущество изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Кроме того, проводится проверка вовлечения матерью своих несовершеннолетних детей в преступление.

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#подмосковье
#преступление
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#мигрант
#квартиры
#имущество
#уголовное дело
#камеры
#женщина
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Еноты-нацисты Геринга захватили город в Германии
В Германии жалуются на нападения «енотов-нацистов» Германа Геринга
20 ноября 2024, 15:27

Фото: iStock/Dahrs

В Германии жители города Кассен жалуются на «енотов-нацистов» ближайшего соратника Гитлера, фашистского министра авиации Германа Геринга, которые захватили город и начали нападать на местных. Об этом пишет британский таблоид Daily Express.
По легенде, еноты появились в Германии в 1930-е годы, когда Геринг решил разнообразить местную фауну и распорядился привезти из Северной Америки пару енотов, которая впоследствии расплодилась до целой популяции.

По информации экспертов, отмечает издание, в Германии живет около двух миллионов енотов, и они действительно явлются большой проблемой и быстро плодятся, однако вину Геринга в этом явлении опровергают. Они отмечают, что самка этого зверька способна родить 7-8 детенышей за раз.

Сообщается, что в городе Кассель проблема с енотами действительно встала достаточно остро. К примеру, один фермер обнаружил животное у себя в курятнике, а когда попытался прогнать, тот сильно ранил ему руку. В другом случае женщина нашла енота среди чистого белья, как вдруг он напал на нее и серьезно травмировал. Вскоре у немки развился сепсис из-за инфекции.

Своеобразное решение проблемы нашел немецкий предприниматель Майкл Рейсс, начав зарабатывать на блюдах из мяса енотов. Он ставит ловушки, за одну ночь ловит до 10 зверьков, разделывает их, а после продает. Такой способ заработка обеспечивает его 3000 евро в неделю. На вкус еноты, делится бизнесмен, что-то среднее между олениной и свининой.

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В Иркутской области браконьеры убили женщину, приняв ее за зверя

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#фермер
#животное
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#предприниматель
#женщина
#бизнесмен
#германия
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Россиянин не вынес мать из горящего дома в Подмосковье и попал под статью
В Подмосковье мужчине грозит 2 года тюрьмы за то, что оставил мать в пожаре
20 ноября 2024, 14:21

Фото: istockphoto/grafoto

Мужчина случайно устроил пожар в своем доме в Подмосковье и выбежал на улицу, в панике забыв про свою престарелую маму в огне. Как пишет ИА Регнум, инцидент произошел два года назад, следователи изучали обстоятельства произошедшего и сделали вывод, что в действиях Сергея В. (имя изменено) имеется состав преступления. Открыто уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Житель Дмитрова сушил штаны над работающей газовой плитой, когда пошел чинить радио в комнату. Позже он почувствовал гарь. Попробовав потушить перекинувшееся на мебель пламя водой, мужчина выбежал, забыв, что в комнате дремит его мать-пенсионерка.

«Запаниковав, Сергей выбежал на улицу и стал просить помощи у прохожих. В спешке мужчина забыл, что дома в спальне осталась его престарелая мама. Незадолго до начала пожара она легла подремать. Вспомнив о матери, Сергей попытался забежать в дом, чтобы спасти её, однако огонь распространился по всей площади постройки, и попасть внутрь было уже невозможно», — прокомментировал источник журналистам.
Затем пламя потушили вызванные на место пожарные и обнаружили тело женщины.

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#мир
#пожары
#подмосковье
#новости подмосковья
#суд
#россияне
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В Подмосковье мигрант убил 5-месячную дочь за то, что она долго плакала
20 ноября 2024, 13:19

Фото: iStock/eranicle

В подмосковных Люберцах мигрант жестоко убил свою 5-месячную дочь за то, что она долго плакала. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». На данный момент, как отмечается, 28-летний иностранец уже задержан.
По информации издания, все произошло накануне, 19 ноября, в одной из люберецких квартир, гражданин Таджикистана нанес младенцу множество ударов по голове, от которых она скончалась. По данным канала «112», у ребенка диагностированы гематомы по всему телу.
«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области в рамках расследования уголовного дела в порядке ст. 91 УПК РФ задержан 28-летний гражданин Республики Таджикистан», — приводят сообщение следователей.
Завтра мигранту должны избрать меру пресечения на время расследования.

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#112
#ск
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#убийство
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В Иркутской области браконьеры убили женщину, приняв её за зверя
В Приангарье охотники застрелили женщину, спутав ее с диким животным
20 ноября 2024, 13:11

Фото: iStock/IndiaUniform

Браконьеры в Иркутской области во время ночной охоты случайно убили женщину, приняв ее за дикое животное. Об этом сообщили в областном следственном управлении СК РФ.
Прошлой ночью 31-летняя Ольга вместе со своим другом ехала из посёлка Шумский в Нижнеудинск. Проехать нужно было 30 километров, однако в середине пути они решили остановиться, чтобы отдохнуть. Когда женщина вышла из машины, то в ее шею попала пуля, после чего она рухнула на землю. Ольга моментально скончалась от выстрела из карабина Вепрь-308.

Друг погибшей заявил, что спустя пару минут из леса выехал УАЗик, который быстро скрылся. Машину остановили на въезде в Нижнеудинск. Внутри находились отец с сыном: 48-летний Павел и 27-летний Никита, а также их 42-летний знакомый.

Вскоре стало известно, что они промышляли незаконной охотой. Павел увидел женщину в тепловизор и спустил курок, приняв её за зверя. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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