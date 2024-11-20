Турист отправился в Проклятые горы больше месяца назад и исчез

Фото: istockphoto/Евгений Хабаров
Турист из Австралии 28-летний Кэмерон Твисс пропал больше месяца назад в Албанских Альпах или так называемых Проклятых горах, передает 7news. Известно, что молодого человека видели на тропе Тет в национальном парке Вальбона в северной части Албании 13 октября.
По словам местных жителей, в 17-километровый поход нужно идти с профессионалом, но турист хотел пойти один.
Паспорт австралийца из Аделаиды и его вещи нашли в общежитии. Туриста не нашли, к поискам подключили брата пропавшего. Поисково-спасательная операция продолжается.
Перед этим сообщалось, что индийский турист сломал ногу в Таиланде, конфликтуя с продавцом магазина.
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Паспорт австралийца из Аделаиды и его вещи нашли в общежитии. Туриста не нашли, к поискам подключили брата пропавшего. Поисково-спасательная операция продолжается.
Перед этим сообщалось, что индийский турист сломал ногу в Таиланде, конфликтуя с продавцом магазина.
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Никита Кротов