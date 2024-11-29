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Пассажирам застрявшего по пути в Антарктиду лайнера возместят 50% цены круиза

Фото: iStock/NANCY PAUWELS

Фото: iStock/NANCY PAUWELS

Пассажирам застрявшего по пути в Антарктиду лайнера Swan Hellenic Diana предложили возместить 50% стоимости круиза или 65%, если они забронируют новый тур. Об этом сообщила находящаяся на корабле туристка Наталья Литвинова. Пассажиры, по ее словам, посчитали предложение несправедливым, так как лайнер посетил лишь 3 острова из 15, и потому объявили голодовку.
«Компания прислала предложение спустя более чем 24 часа о том, что они предлагают нам щедрое возмещение в размере 50% от стоимости круиза или 65%, если забронируем у них другой круиз», — рассказала женщина в беседе с «Известиями».
Литвинова пояснила, что многие несколько лет копили деньги на этот тур, который стоит 10 тысяч долларов. Потому предложение возместить лишь половину стоимости стало причиной голодовки.



Вместе с тем из-за резкого подорожания курса доллара множество россиян переживает, что туристические компании начнут требовать доплатить даже за полностью оплаченные круизы. Как выяснил «Петербургский дневник» в беседе с экспертами, туристам не стоит опасаться подобного исхода событий.
«Если турист оплатил путевку на 100% и заключил соответствующий договор, то никакой доплаты быть не должно даже из-за резкого изменения курса валют. Однако если путевка оплачена частично, то доплачивать придется по новому курсу», – пояснила директор по развитию компании «Бон Тур» Лариса Холмова.
Издание отмечает, что тем, кто оплатил лишь часть стоимости тура, все же придется вносить оставшуюся сумму уже по новому курсу доллара.

Юрист в сфере туризма Вячеслав Нуждин, в свою очередь, подчеркнул, что компания сможет перерасчитать уже оплаченную путевку по новому курсу только через суд. Турфирмам, по его мнению, невыгодно этим заниматься, чтобы не тратить время и деньги.

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Турэксперт Аханова допустила рост цен на гостиницы в России на Новый год
29 ноября 2024, 18:01

Фото: iStock/kadmy

Туристический эксперт Лариса Аханова спрогнозировала рост цен на номера в российских гостиницах на Новый год на 7%.
Она объяснила такую ситуацию тем, что многие переориентируются с зарубежных поездок на внутренний туризм.

«Зарубежные туры только из-за курса валют сейчас вырастут в цене на 5-7%. Российский рынок радостно воспользуется этим положением. И чем будет ближе к дате вылета и заселения, тем сильнее цены будут повышаться. Ну и отельеры в РФ добавят до 7% наценки за счет того, что многие решат переориентироваться на Россию», — объяснила в беседе с NEWS.ru Аханова.

Ранее сообщалось, сервис OneTwoTrip проанализировал данные и пришёл к выводу о том, что за год среди россиян больше всего вырос спрос на поездки в Марокко и Японию.

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В Дубне для туристов подготовили незабываемые новогодние развлечения

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Названы направления туризма, на которые больше всего вырос спрос россиян за год
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#поездки
#рф
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В Дубне для туристов подготовили незабываемые новогодние развлечения
29 ноября 2024, 17:58

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Дубна приглашает туристов провести незабываемые новогодние каникулы. Город подготовил для гостей интересные развлечения, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Для любителей активного отдыха в этом сезоне в Дубне откроют четыре лыжных маршрута общей протяжённостью более 17 км. Участки проходят через живописный лес и вдоль канала им. Москвы.
«Дубна гордится тем, что является единственным городом в Московской области, который лежит на берегу Волги. Жаждущим насладиться зимними пейзажами и красочными фото не стоит пропускать великолепные виды на заледенелое Московское море. Здесь функционируют четыре бассейна: «Карасик», «Архимед», «Олимп» и «Радуга». Плавание в них станет отличным дополнением к зимним прогулкам», – говорится в сообщении.
Для любителей катания на коньках в этом откроются четыре ледовых катка: на стадионе «Наука» и в парке Семейного отдыха, на Молодёжной поляне и стадионе «Волна». На двух последних посетителей ждёт бесплатный прокат инвентаря.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Обязательно стоит посетить музей Дубны, который этой зимой радует гостей тремя уникальными экспозициями. Экспозиция, посвящённая истории создания в Дубне крылатых ракет, расскажет о советской и российской реактивной авиации, а выставка, организованная совместно с РЖД «Станция Большая Волга – следующая станция Дубна» познакомит с историей железнодорожной ветки Москва – Дубна.

На «Новогодней выставке» представлены детские рисунки, работы дубненских художников и ёлочные игрушки из коллекции музея. Подробности – на сайте.

«Музей истории науки и техники Объединённого института ядерных исследований» организует новогодние мастер-классы. Только там можно создать ёлочную игрушку под руководством известного мозаиста Михаила Полякова прямо в его мастерской. Больше информации об экспозициях музея можно найти на сайте.

Для взрослых настоящим подарком станет выступление Дубненского симфонического оркестра под управлением Сергея Поспелова, которого называют русским Паганини. Музыканты подарят зрителям классические произведения Чайковского.

Детей ждут увлекательные новогодние программы, подготовленные двумя дубненскими домами культуры – ДК «Октябрь» и ДК «Мир».

Для комфортного размещения гостей предусмотрены отели различных ценовых категорий. В городе работает множество кафе и ресторанов. Это как классические, так и авторские заведения.

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14 проектов из Подмосковья поборются в финале премии Russian Event Awards
27 ноября 2024, 17:26

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

14 подмосковных проектов стали участниками финальных мероприятий Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2024, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Мероприятия пройдут 27-29 ноября в Нижнем Новгороде. Право принять участие в этом этапе получили 348 проектов из 57 регионов России, двух регионов Белорусии, а также проект из Южной Осетии. В число победителей вошли 14 проектов из Московской области. Они отобраны для общенационального этапа премии», – говорится в сообщении.
Найти всех финалистов можно на сайте.

Подмосковные проекты стали лауреатами в 11 номинациях.

Лучший проект по популяризации событийного туризма – Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», Музей-заповедник А. П. Чехова «МЕЛИХОВО», село Мелихово, городской округ Чехов;

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Лучшее молодёжное туристическое событие – Гала-концерт II Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках», АНО «Московская областная дирекция по развитию парков», Ивантеевка, Пушкинский городской округ;

Лучшая идея туристического события – Фестиваль «Лажечников и Ко», МБУ «КГЦБС», Коломна;

Лучшее MICE событие в области туризма – Форум «Кадры решают всё», Екатерина Понкратова, Коломна;

Лучшее событие в области гастрономического туризма в населённом пункте с численностью до 100 тыс человек – Всероссийский фестиваль спаржи, Туристско-информационный центр VisitKolomna, Коломна;

Фестиваль крафтовой культуры КлинМайFest, Управление социально-значимых проектов администрации городского округа Клин;

Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 тыс. человек – «Ткань Озёр», Муниципальное учреждение культуры «Городской центр культуры и досуга», Озёры, Коломенский городской округ;

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 тыс. человек – Международный фестиваль-премия театров кукол «Имени Железкина», Мытищинский театр кукол «Огниво» им. С. Железкина», Мытищи;

Лучшее туристическое событие в области научно-популярного туризма – Фестиваль «Серебристые облака», Каширский краеведческий музей при поддержке администрации городского округа Кашира;

Региональный фестиваль «Русское слово в Коломенском кремле», Культурный центр «Лига», Коломна;

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма – Гастрономический фестиваль «Царская уха», ЦК «Заречье», посёлок Белоомут, городской округ Луховицы;

Фестиваль событийного туризма «Лука-море!», Центр досуга и культуры «Черкизово», Коломна;

Лучший муниципальный календарь туристических событий – 12 месяцев – 12 фестивалей. 12 причин приехать в Клин, Управление социально-значимых проектов администрации городского округа;

Событие в области автотуризма – Международный фестиваль караванеров и автопутешественников Caravanex, Арт-квартал «Патефонка и ООО Автокемпер Пром», Коломна.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Международная премия в области событийного туризма Russian Event Awards присуждается по итогам открытого конкурса проектов за достижения в развитии событийного туризма. Цель – выявление самых успешных инициатив и их продвижение.

Премия направлена на создание информационных и коммуникационных площадок для обмена опытом и взаимодействия всех заинтересованных сторон в области событийного туризма.

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Названы направления туризма, на которые больше всего вырос спрос россиян за год
OneTwoTrip: За год вырос спрос россиян на Марокко и Японию
26 ноября 2024, 15:44

Фото: iStock/dimamorgan12

Сервис OneTwoTrip проанализировал данные и пришёл к выводу о том, что за год среди россиян больше всего вырос спрос на поездки в Марокко и Японию.
«В топ-10 стран попали и Южная Корея, Китай, Филиппины и Грузия», — приводит RT информацию сервиса.

Тем временем Москва заняла третье место в рейтинге центра устойчивого развития и ESG-трансформации МГИМО по показателю достижения целей устойчивого развития ООН.

«Целям устойчивого развития в 2024 году соответствуют 96% программного бюджета столицы, а в бюджете на 2025 год эта доля составит 97%. Каждая госпрограмма Москвы соответствует одной или нескольким целям. Вопросы, связанные с повышением качества жизни горожан и созданием комфортной городской среды, занимают центральное место в городской политике», – приводит АГН «Москва» слова руководителя департамента экономической политики и развития столицы Марии Багреевой.

Ранее аналитический центр «Эксперт» и одноимённый журнал представили первый рейтинг социально ответственных застройщиков России.

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#туризм
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#япония
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Власти Москвы начали покупать сведения по бронированиям у «Авиасейлса»
26 ноября 2024, 11:09

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Власти Москвы с целью разнообразить сведения о приезжающих в столицу туристах начали приобретать данные авиационной статистики и информацию по совершённым бронирования у сервиса «Авиасейлс». Об этом стороны соглашения сообщили в беседе с «Коммерсантом».
В Мостуризме подчеркнули, что сведения необходимы для проведения объективной оценки происходящих в отрасли туризма процессах. Так, анализ полученных данных позволит соотнести масштаб предложения и спроса, а также определить потенциальную аудиторию, для которой необходимо развитие проектов. Результаты проведённого мониторинга будут публиковаться в открытом доступе.

«Авиасейлс» является крупным поисковиком авиабилетов. Он работает с 2007 года. В октябре этого года его аудитория составила 18,9 млн пользователей. Также с 2021 года компания развивает сервис авиационной аналитики Aviastats, данные которого приобретают в основном аэропорты и перевозчики.

Отмечается, что Мостуризм уже использует различные источники информации о приезжающих в столицу туристов. В частности, это внутренняя ведомственная статистика, данные «СберАналитики», MTC, Hotel Advisors и др.

Сведения от «Авиасейлс» позволят оценить географию путешествий, возрастную категорию, рассчитать долю детей, средний срок планирования поездки, а также число доступных рейсов перевозчиков.

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#отель
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#данные
#сервис
#статистика
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Названа самая популярная страна для туризма у россиян в декабре
Таиланд стал самой популярной страной для туризма у россиян в декабре
22 ноября 2024, 12:57

Фото: iStock/Three_k

Почти половина российских туристов купили билеты на самолеты зарубежных рейсов на декабрь, их число достигло 46%. Самой популярной страной для отдыха за границей стал Таиланд.
Наибольшее число авиабилетов россияне приобрели по направлению Бангкок (Таиланд) — 8%, а также Пхукет (Таиланд) — 7%, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авиасейлс». По шесть процентов бронирований пришлись на Стамбул и Ереван, пять процентов — на Дубай.

Среднее время отдыха за рубежом в декабре составило 11 дней. Больше всего провести времени планируют в Бангкоке — две с половиной недели, а Пхукет стал самым популярным направлением для семей — четверть билетов приходится на пассажиров с детьми.

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#таиланд
#россияне
#отдых
#авиакомпании
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Россиянам назвали недорогие направления для туризма в декабре
OneTwoTrip: Недорого в декабре можно будет отдохнуть в Пскове и Минске
19 ноября 2024, 15:55

Фото: iStock/walencienne

Исследование сервиса OneTwoTrip показало, что наиболее бюджетно отдохнуть в декабре на внутренних направлениях туризма можно будет в Пскове, а также в Казани, Москве и Великом Устюге.
Что касается других стран, то здесь в топе столица Белоруссии.

«Возглавляет топ Минск: поездка обойдётся в 9 тыс. рублей за билет в одну сторону и 7 тыс. рублей за номер в трёхзвёздочном отеле. Почти столько же стоит отдых в Тбилиси: 12 тыс. рублей за перелёт и около 3,3 тыс. рублей за жильё. На третьем месте оказался Ереван», — приводит RT результаты исследования.

А Фонд развития гражданского общества определил топ-35 самых устойчивых субъектов РФ по социально-экономическому развитию. Так, ими стали ЯНАО, НАО и Чукотка, а также Магаданская область. Как передают «Известия», лидирующие позиции также занимают Сахалинская область, Москва и ХМАО, Санкт- Петербург, Мурманская область и Якутия.

Ранее вице-президент Российского союза индустрии (РСТ) Дмитрий Горин выразил уверенность в том, что систему «всё включено» в Турции не отменят.

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#отдых
#столица
#рф
#туризм
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В Турции заволновались о здоровье туристов из-за системы «все включено»
Эксперт Устаоглу: система «все включено» в Турции вредит здоровью туристов
16 ноября 2024, 12:25

Фото: iStock/kadmy

Система «все включено» в Турции приводит к тому, что отдыхающие не покидают отели и постоянно едят, что вредно для их здоровья и для раскрытия туристического потенциала страны. Об этом заявил президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу в беседе с РИА Новости. По его словам, следует организовать работу с двумя-тремя небольшими ресторанами с разнообразием блюд для решения этой проблемы.
«В больших отелях можно организовать работу с двумя-тремя небольшими ресторанами с разнообразием блюд, чтобы гости выходили из отеля, чувствовали себя свободно, гуляли по вечерам. Например, ты можешь выбрать по своему вкусу и карману — пиццу с вином, меню с морепродуктами. А то утром, днем и ночью, с подносами, как на промышленном объекте. Думаю, мы не потеряем от этого (от отмены системы «все включено» — прим. ред). Будет разнообразие, в том числе по цене», — предложил он.
Ранее сообщалось, что этой осенью Турция стала у россиян самым востребованным туристическим направлением. Согласно данным сервиса «Слетать.ру», в пятерку лидеров по туристическому потоку входят Турция, на долю которой приходится 34,8% продаж туров, Египет (15,5%), Таиланд (7,8%), Объединенные Арабские Эмираты (7,5%) и Абхазия (4%).

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#турция
#россияне
#отель
#туризм
#отдых
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Отельеры Турции отметили вредную особенность гостей отелей «всё включено»
Отельеры в Турции озаботились здоровьем гостей в отелях «всё включено»
16 ноября 2024, 09:17

Фото: istockphoto.com/ru/triocean

Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу заявил, что система «всё включено» в отелях страны привела к тому, что туристы почти не выходят из гостиниц и постоянно едят. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Устаоглу, это вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала Турции. Он отметил, что в больших отелях можно организовать работу с двумя-тремя небольшими ресторанами с разнообразием блюд, чтобы туристы выходили из отеля и чувствовали себя при этом свободно.

Президент Ассоциации малых отельеров допустил, что существенных потерь из-за отмены системы «всё включено» не будет.

Напомним, представители турецкого туристического бизнеса неоднократно высказывали необходимость пересмотра концепции «всё включено» в отелях.

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#туристы
#турция
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