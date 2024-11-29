Пассажирам застрявшего по пути в Антарктиду лайнера возместят 50% цены круиза

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Пассажирам застрявшего по пути в Антарктиду лайнера Swan Hellenic Diana предложили возместить 50% стоимости круиза или 65%, если они забронируют новый тур. Об этом сообщила находящаяся на корабле туристка Наталья Литвинова. Пассажиры, по ее словам, посчитали предложение несправедливым, так как лайнер посетил лишь 3 острова из 15, и потому объявили голодовку.
«Компания прислала предложение спустя более чем 24 часа о том, что они предлагают нам щедрое возмещение в размере 50% от стоимости круиза или 65%, если забронируем у них другой круиз», — рассказала женщина в беседе с «Известиями».Литвинова пояснила, что многие несколько лет копили деньги на этот тур, который стоит 10 тысяч долларов. Потому предложение возместить лишь половину стоимости стало причиной голодовки.
Вместе с тем из-за резкого подорожания курса доллара множество россиян переживает, что туристические компании начнут требовать доплатить даже за полностью оплаченные круизы. Как выяснил «Петербургский дневник» в беседе с экспертами, туристам не стоит опасаться подобного исхода событий.
«Если турист оплатил путевку на 100% и заключил соответствующий договор, то никакой доплаты быть не должно даже из-за резкого изменения курса валют. Однако если путевка оплачена частично, то доплачивать придется по новому курсу», – пояснила директор по развитию компании «Бон Тур» Лариса Холмова.Издание отмечает, что тем, кто оплатил лишь часть стоимости тура, все же придется вносить оставшуюся сумму уже по новому курсу доллара.
Юрист в сфере туризма Вячеслав Нуждин, в свою очередь, подчеркнул, что компания сможет перерасчитать уже оплаченную путевку по новому курсу только через суд. Турфирмам, по его мнению, невыгодно этим заниматься, чтобы не тратить время и деньги.
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Данил Пономарев