Россиянку арестовали в США за попытку незаконного перелета в Париж

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В Соединенных Штатах предъявлены обвинения гражданке России Светлане Дали за незаконное проникновение на борт самолета авиакомпании Delta Air Lines, передает телеканал ABC News.
Инцидент произошел во время рейса из Нью-Йорка в Париж, который женщина совершила без билета, умышленно избегая сотрудников безопасности и авиакомпании.
Суд постановил задержать россиянку до 6 декабря, чтобы она могла обратиться за залогом. По данным ABC News, действия Светланы Дали квалифицированы как преднамеренное проникновение на самолет без разрешения, поскольку во время допроса она призналась в своей вине.
Ранее «Радио 1» сообщало детали убийства гендиректора UnitedHealthcare в Соединенных Штатах Америки.
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Суд постановил задержать россиянку до 6 декабря, чтобы она могла обратиться за залогом. По данным ABC News, действия Светланы Дали квалифицированы как преднамеренное проникновение на самолет без разрешения, поскольку во время допроса она призналась в своей вине.
Ранее «Радио 1» сообщало детали убийства гендиректора UnitedHealthcare в Соединенных Штатах Америки.
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Мария Моисеева