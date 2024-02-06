Прилетевшему в США без паспорта россиянину огласили приговор

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Россиянина Сергея Очигаву, который прилетел в Лос-Анджелес из Копенгагена без документов, приговорили к 93 дням тюремного заключения. Об этом информирует Los Angeles Times.
Как сообщает прокуратура, что гражданин уже отбыл в ожидании решения по своему делу. Очигаву также обязали возместить авиакомпании 2174 долларов за «безбилетный» проезд. Сейчас россиянин ждет депортации, все это время он пробудет под надзором иммиграционной службы.
Напомним, инцидент произошел в ноябре прошлого года. Прибывший рейсом Scandinavian Airlines из Копенгагена в Лос-Анджеле пассажир прилетел без паспорта, визы и авиабилета. Причину этому он не смог объяснить. Мужчину задержали 4 ноября 2023 года на пункте паспортного контроля аэропорта Лос-Анджелеса, так как его не нашли в списках пассажиров ни в одном из прибывших международных рейсов.
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Алина Юрчак