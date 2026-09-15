«Сошли с ума»: В Госдуме предложили спасать детей от имён из турецких сериалов
Депутат Милонов осудил россиян за имена детей в честь героев турецких сериалов
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал россиян, которые дают детям имена героев турецких сериалов. Так он отреагировал на сообщения о популярности имён Неслихан и Бурак в Подмосковье.
В беседе с NEWS.ru парламентарий призвал разъяснять родителям последствия необдуманных решений.
«Право называть ребёнка принадлежит только родителям. Но что ему делать, если взрослые оказались просто идиотами, может быть, напились или сошли временно с ума? Когда бедного ребёночка несут регистрировать с именем Бурак, Пиде, Дурум или Доня, конечно же, надо несколько раз побеседовать с этими родителями. Нужно объяснить, что, может быть, кому-то и нравится безвкусная, омерзительная турецкая клюква в виде так называемых сериалов, но всё-таки детей надо пожалеть», — заявил Милонов.Депутат добавил, что любовь к таким фильмам не означает, что малыша стоит награждать подобным наследством.