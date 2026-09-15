Собянин: в «Сколкове» открылся первый в России кластер медиатехнологий

15 сентября 2026, 19:43

Фото: www.sobyanin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил о запуске креативного кластера в «Сколкове» в конце 2025 года. По его словам, аналогов в мире нет: площадка объединяет видеоигры, анимацию и медиатехнологии.





Сергей Семёнович заявил, что за неполный год Кластер видеоигр и анимации выстроил полный цикл — от идеи до международных рынков. Он вошёл в топ-3 мировых видеоигровых хабов.

«А сегодня вместе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым открыли вторую очередь этого креативного хаба — Кластер медиатехнологий», — торжественно сообщил мэр столицы в MAX.

«Развитие инноваций — ключевой приоритет Народной программы «Единой России». Открывая такие площадки, мы создаём рабочие места будущего, а также условия, в которых отечественные технологии будут расти от идеи до выхода на международные рынки», — подчеркнул политик.