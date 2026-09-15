Собянин: в «Сколкове» открылся первый в России кластер медиатехнологий
Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил о запуске креативного кластера в «Сколкове» в конце 2025 года. По его словам, аналогов в мире нет: площадка объединяет видеоигры, анимацию и медиатехнологии.
Сергей Семёнович заявил, что за неполный год Кластер видеоигр и анимации выстроил полный цикл — от идеи до международных рынков. Он вошёл в топ-3 мировых видеоигровых хабов.
«А сегодня вместе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым открыли вторую очередь этого креативного хаба — Кластер медиатехнологий», — торжественно сообщил мэр столицы в MAX.Участники получили студию виртуального продакшена, шоурум с VR-симуляторами и «Цифровым двойником Москвы», лекторий и конференц-зал на 300 мест. Украшает кластер цифровое дерево с четырьмя интерактивными зонами.
Резидентами стали 48 компаний, среди них RUTUBE, «ТВИН3Д», «БЛЭК РЭЙС», «ВР Концепт», «Медвиар», «Видео Нейрон», «КИИНО», «Нейри». Они получают более 50 мер поддержки Московского инновационного кластера.
«Развитие инноваций — ключевой приоритет Народной программы «Единой России». Открывая такие площадки, мы создаём рабочие места будущего, а также условия, в которых отечественные технологии будут расти от идеи до выхода на международные рынки», — подчеркнул политик.Собянин заключил, что новый кластер укрепит позиции Москвы как глобального лидера в медиатехнологиях.