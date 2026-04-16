Приложение из 2000-х завоевало первую строчку в топе App Store

16 апреля 2026, 13:44

Стриминговый сервис Zaycev.Net возглавил топ в российском музыкальном сегменте

Стриминговый сервис Zaycev.Net занимает первое место в топе App Store России, обгоняя таких гигантов, как Яндекс Музыка, VK Музыка, Shazam. В общем чарте бесплатных приложений (на момент публикации) Zaycev.Net занимает 21‑ю строчку.





Сайт начал работу в 2004 году, в 2026-ом году вновь стал набирать популярность среди российских слушателей.



Сервис доступен на платформах iOS, Android и в веб‑версии. Приложение и прослушивание в нем музыки бесплатные, но присутствует реклама. Стоимость подписки, позволяющей слушать треки без нее, составляет 99 рублей в месяц.



Несмотря на резкий взлет популярности приложения, его рейтинг составляет 3 из 5 (на момент публикации) при 3,5 тысячах отзывов. Пользователи отмечают отсутствие многих зарубежных и отечественных исполнителей, а также большое количество рекламы.





«Из‑за текущей мировой ситуации сейчас проблематично сотрудничать с зарубежными правообладателями. Поэтому в ближайшее время добавить корейских исполнителей в нашу музыкальную библиотеку не получится», — отмечают разработчики сайта.

«Ох, понимаем ваши чувства и с радостью бы исполнили ваше пожелание, но правообладатели треков этих групп не согласились предоставить свою музыку для бесплатного прослушивания в нашем приложении. А без разрешения правообладателей мы никак не можем использовать их треки. Мы зафиксировали ваше пожелание и обязательно продолжим искать возможность договориться с владельцами песен этих исполнителей. Попробуйте вернуться к поиску их песен спустя продолжительное время», — говорится в ответе на один из пользовательских отзывов.