Приложение из 2000-х завоевало первую строчку в топе App Store
Стриминговый сервис Zaycev.Net занимает первое место в топе App Store России, обгоняя таких гигантов, как Яндекс Музыка, VK Музыка, Shazam. В общем чарте бесплатных приложений (на момент публикации) Zaycev.Net занимает 21‑ю строчку.
Сайт начал работу в 2004 году, в 2026-ом году вновь стал набирать популярность среди российских слушателей.
Сервис доступен на платформах iOS, Android и в веб‑версии. Приложение и прослушивание в нем музыки бесплатные, но присутствует реклама. Стоимость подписки, позволяющей слушать треки без нее, составляет 99 рублей в месяц.
Несмотря на резкий взлет популярности приложения, его рейтинг составляет 3 из 5 (на момент публикации) при 3,5 тысячах отзывов. Пользователи отмечают отсутствие многих зарубежных и отечественных исполнителей, а также большое количество рекламы.
«Из‑за текущей мировой ситуации сейчас проблематично сотрудничать с зарубежными правообладателями. Поэтому в ближайшее время добавить корейских исполнителей в нашу музыкальную библиотеку не получится», — отмечают разработчики сайта.
В качестве основной проблемы, из-за которой пользователям приходится сталкиваться с небольшим объёмом музыкальных произведений, авторы сервиса отмечают отсутствие авторских прав на композиции, что не позволяет расширить библиотеку.
«Ох, понимаем ваши чувства и с радостью бы исполнили ваше пожелание, но правообладатели треков этих групп не согласились предоставить свою музыку для бесплатного прослушивания в нашем приложении. А без разрешения правообладателей мы никак не можем использовать их треки. Мы зафиксировали ваше пожелание и обязательно продолжим искать возможность договориться с владельцами песен этих исполнителей. Попробуйте вернуться к поиску их песен спустя продолжительное время», — говорится в ответе на один из пользовательских отзывов.