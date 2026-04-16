В России зафиксирован рекордный рост зарплат в агропромышленном комплексе

16 апреля 2026, 12:45

В агропромышленном комплексе России зафиксировали самый высокий рост зарплат среди остальных отраслей экономики. За девять месяцев 2025 года доходы в сельском хозяйстве увеличились на 14,3%, тогда как в среднем по другим сферам рост составил 8,7%. Об этом сообщают Финансы Mail.





Наиболее высокие зарплаты получают специалисты, сочетающие классические аграрные знания с цифровыми компетенциями. Лидером по уровню дохода стал агроном: рост средней зарплаты по этой профессии за 2025 год достиг 39%.





«Это самый значительный прирост среди всех ключевых специальностей в агро. При этом число вакансий выросло на 30−35%. Агроном перестал быть “человеком в поле” — теперь это цифровой специалист, работающий с ИИ, спутниковым мониторингом и big data», — пояснил управляющий партнер Agro and Food communications Илья Березнюк.

«Стабильно высок спрос и на зоотехников. Средняя зарплата в 2025—2026 годах составляет около 120 тысяч рублей в месяц. Опытные селекционеры получают в среднем около 120 тысяч, в крупных компаниях и на проектах по семеноводству — от 160 тысяч рублей и выше», — добавил специалист.