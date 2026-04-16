В России зафиксирован рекордный рост зарплат в агропромышленном комплексе
В агропромышленном комплексе России зафиксировали самый высокий рост зарплат среди остальных отраслей экономики. За девять месяцев 2025 года доходы в сельском хозяйстве увеличились на 14,3%, тогда как в среднем по другим сферам рост составил 8,7%. Об этом сообщают Финансы Mail.
Наиболее высокие зарплаты получают специалисты, сочетающие классические аграрные знания с цифровыми компетенциями. Лидером по уровню дохода стал агроном: рост средней зарплаты по этой профессии за 2025 год достиг 39%.
«Это самый значительный прирост среди всех ключевых специальностей в агро. При этом число вакансий выросло на 30−35%. Агроном перестал быть “человеком в поле” — теперь это цифровой специалист, работающий с ИИ, спутниковым мониторингом и big data», — пояснил управляющий партнер Agro and Food communications Илья Березнюк.
Средняя зарплата агрономов сегодня достигает 120 тысяч рублей в месяц, а в зависимости от нагрузки варьируется от 80 до 300 тысяч рублей. Более узкая специализация — агрономы-семеноводы — в среднем зарабатывают около 160 тысяч рублей.
Высокий уровень доходов также сохраняется у зоотехников.
«Стабильно высок спрос и на зоотехников. Средняя зарплата в 2025—2026 годах составляет около 120 тысяч рублей в месяц. Опытные селекционеры получают в среднем около 120 тысяч, в крупных компаниях и на проектах по семеноводству — от 160 тысяч рублей и выше», — добавил специалист.
При этом в отдельных регионах предложения для зоотехников могут достигать 500 тысяч рублей.
Работодатели все чаще делают ставку на специалистов, владеющих современными технологиями. В частности, агрономам требуется умение работать с программами точного земледелия, дронами и спутниковыми данными, ветеринарам — с цифровыми системами учета животных, а селекционерам — с геномными базами и методами молекулярной генетики.
Как подчеркивается, именно сочетание традиционных знаний и цифровых навыков сегодня напрямую влияет на уровень дохода в агросекторе и становится ключевым фактором роста зарплат.