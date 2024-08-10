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Приложение RuTube удалили из AppStore для смартфонов на базе iOS из-за санкций «со стороны американской компании», информирует пресс-служба видеохостинга в своем Telegram-канале.
«Все последнее время мы возглавляли рейтинг по скачиваниям приложения в App Store, но сейчас вынуждены сообщить о том, что наше приложение было удалено из магазина приложений App Store. Это стало следствием санкций со стороны американской компании, в результате которых был затруднен доступ пользователей к нашим услугам через мобильное приложение», – отмечается в заявлении.
Представители компании разработчика добавили, что сделают все возможное для возвращения приложения в магазин для системы iOS как можно скорее.
В настоящее время Rutube по-прежнему доступен для скачивания в магазине приложений Google Play для Android.
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