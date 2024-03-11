Применение вторичного щебня позволит на 65% сократить затраты на строительство в регионе

Фото: istockphoto / Mahaparana Al Latif
В Минэкологии сообщили, что применение вторичного щебня позволит на 65 процентов сократить бюджетные затраты на строительство. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Вторичный щебень был включен в классификатор строительных ресурсов государственной системы ценообразования в строительстве, благодаря инициативе Минэкологии Подмосковья.
Стоит добавить, что темпы переработки строительных отходов в регионе активно растут.
Читайте также:
Подмосковье ведет активную подготовку к предстоящим паводкам
В Подмосковье модернизируют систему контроля за перемещением строительного мусора
Для подмосковных педагогов провели онлайн-урок по обращению с отходами
«Это очень важное, можно сказать, знаковое решение. Включение вторичного щебня в классификатор позволит существенно снизить бюджетные расходы на строительство. Потребность в щебне на стройках, финансируемых из казны, составляет свыше 350 тысяч кубометров в год. Поскольку природный щебень в 2,1 раза дороже, чем вторичный, его применение даст возможность снизить затраты на 65 процентов и экономить более 650 миллионов рублей в год», – поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Читайте также:
Подмосковье ведет активную подготовку к предстоящим паводкам
В Подмосковье модернизируют систему контроля за перемещением строительного мусора
Для подмосковных педагогов провели онлайн-урок по обращению с отходами
Мира Полтева