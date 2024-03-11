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Применение вторичного щебня позволит на 65% сократить затраты на строительство в регионе

11 марта 2024, 15:58
Фото: istockphoto / Mahaparana Al Latif

Фото: istockphoto / Mahaparana Al Latif

В Минэкологии сообщили, что применение вторичного щебня позволит на 65 процентов сократить бюджетные затраты на строительство. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Вторичный щебень был включен в классификатор строительных ресурсов государственной системы ценообразования в строительстве, благодаря инициативе Минэкологии Подмосковья.

«Это очень важное, можно сказать, знаковое решение. Включение вторичного щебня в классификатор позволит существенно снизить бюджетные расходы на строительство. Потребность в щебне на стройках, финансируемых из казны, составляет свыше 350 тысяч кубометров в год. Поскольку природный щебень в 2,1 раза дороже, чем вторичный, его применение даст возможность снизить затраты на 65 процентов и экономить более 650 миллионов рублей в год», – поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.


Стоит добавить, что темпы переработки строительных отходов в регионе активно растут.

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#подмосковье
#строительство
#расходы
#тихон фирсов
#стройматериалы
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В Подмосковье разработали алгоритм для борьбы с лужами на дорогах
11 марта 2024, 16:22

Фото: iStock/Adkasai

Борьба с лужами на дорогах Московской области станет системной и будет вестись по принципу ямочного ремонта. Об этом сообщил в ходе видеоконференции губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами городских округов министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
«Для оперативного устранения луж будет проводиться ежедневное обследование дорожной сети, постоянный мониторинг и сбор жалоб жителей. На выполнение мероприятий по устранению лужи будет даваться три дня. И мы с этого года приступаем и будем это делать в режиме «было – стало», — сказал Гержик.
Он добавил, что ремонтники должны будут самостоятельно выбрать меры для устранения лужи. Это может быть прочистка ливневой канализации, разрытие канавы, разгон лучи щетками или использование мотопомп. Фиксация лужи и результат работ по её ликвидации будет проводиться по системе контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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#дорогимо
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#московская область
#подмосковье
#ремонт дорог
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Великобритания передаст Украине списанные на утилизацию подержанные автомобили
GB News: С 15 марта Лондон будет направлять на Украину списанные автомобили
11 марта 2024, 16:12

Фото: iStock/LUNAMARINA

Власти Лондона смогут с 15 марта передавать Украине списанные автомобили, предназначенные изначально для утилизации. Об этом сообщает телеканал GB News.
Власти Великобритании приняли решение помогать Украине своим способом. Жители Лондона будут в обмен на выплату отказываться от старых машин, не соответствующих требованиям программы по созданию «зон максимально низкого загрязнения» (ULEZ). Транспортные средства будут направляться в Киев силами благотворительной организации «Британо-украинская помощь».

Будет ли украинцам польза от такой помощи? Дело в том, что автомобили изначально планировалось направлять на утилизацию из-за нарушения признанных экологических норм в Британии.

Машины планируют начать передавать Украине с 15 марта. Кроме гражданских автомобилей Киеву будут отправлены 50 списанных карет скорой помощи, не соответствующих правилам экологической программы.

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#лондон
#великобритания
#киев
#украина
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Синоптик Шувалов: «Это первая неделя, когда весна уверенно вступит в свои права»
11 марта 2024, 15:58

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал тёплую погоду в Москве на этой неделе.
«Это будет, наверно, первая неделя, когда весна уверенно вступит в свои права. И это уже не робкие попытки утвердиться в средней полосе европейской части России, а полноправное и вторжение тёплого воздуха, которое начнётся с завтрашнего дня. Уже завтра в Москве температура повысится до 4°C тепла. Осадков при этом не ожидается», — пояснил в беседе с «Известиями» Шувалов.

Однако, предупредил специалист, уже ближе к концу недели москвичей ожидает похолодание.

До этого рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявлял, что в Москве снег сойдет во второй половине апреля. Специалист отмечал, что в настоящее время снега в Москве по меньше мере в 1,5 раза больше, чем должно быть по климату. Соответственно потребуется больше времени, чтобы он растаял.

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#неделя
#москва
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Ямы на подмосковных дорогах должны ликвидировать до начала мая
11 марта 2024, 15:57

Фото: iStock/MarcBruxelle

Активную работу по ямочному ремонту запланировали на дорожной сети Московской области, об этом сообщил в ходе видеоконференции губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами городских округов министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
«С приходом тепла на дорогах стали активно образовываться ямы. На 10 марта мы выявили почти 68 тысяч ям. По нашему плану, выявить все ямы необходимо до 1 апреля и устранить основной объём до 1 мая», — сказал Гержик.
В министерстве уточнили, что в настоящее время на дорогах Московской области выявлено 67 тысяч 772 ямы, устранено — 37 тысяч 225. Кроме того, названы муниципалитеты с низким темпом выявления ям. Тройку антилидеров по этому показателю составили Балашиха, Солнечногорск и Наро-Фоминский округ. Худшими по ремонту ям по состоянию на 10 марта текущего года оказались Лотошино, Волоколамский округ и Солнечногорск.

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#ремонт дорог
#алексей гержик
#дорогимо
#московская область
#подмосковье
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Подмосковные спасатели помогли пенсионерке с инсультом в запертой квартире
11 марта 2024, 15:40

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь квартиры, в которой находилась пенсионерка с признаками инсульта. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
10 марта через службу 112 обратилась женщина, которая не могла попасть в квартиру к своей родственнице

«Прибыв по указанному адресу, в присутствии сотрудника полиции работники противопожарно-спасательной службы с помощью слесарного инструмента вскрыли дверь и обеспечили доступ в жилье родственнице, которая обнаружила пенсионерку на полу с признаками инсульта. Специалисты оперативно вызвали скорую медицинскую помощь для пожилой женщины», — поделился старший смены Сергей Жумаев.

Стоит отметить, что инцидент произошёл в многоквартирном доме в городе Можайске.

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Заявление на дистанционное голосование подали около 13% избирателей Подмосковья
11 марта 2024, 15:37

Фото: iStock/Pinkypills

Почти 13 процентов избирателей Московской области собираются проголосовать на выборах президента России при помощи ДЭГ — дистанционного электронного голосования. Об этом сообщил в ходе видеоконференции губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами городских округов председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«По состоянию на утро 11 марта 780 тысяч 612 человек или 12, 86% наших избирателей подали заявки на голосование в дистанционной форме. Для сравнения — в 2023 году у нас было 445 тысяч заявлений на ДЭГ», — сказал Берёзкин.
Он также напомнил, что 11 марта — это последний день подачи заявлений на дистанционное электронное голосование, а также на голосование не по месту регистрации при помощи механизма «Мобильный избиратель».

Ранее сообщалось, что для того, чтобы проголосовать дистанционно, нужна подтверждённая учётная запись на федеральном портале госуслуг. Заявление также подаётся через портал. Для голосования по месту нахождения заявление также можно подать через портал госуслуг. Кроме того, такие заявления принимают в МФЦ, территориальной или участковой избирательной комиссии.

Выборы президента Российской Федерации состоятся на текущей неделе. Для удобства избирателей их будут проводить три дня: 15, 16 и 17 марта.

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#московская область
#подмосковье
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В Красногорске провели оперативное совещание по выборам Президента
11 марта 2024, 15:25

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

В Красногорске прошло оперативное совещание, где было уделено особое внимание выборам Президента Российской Федерации, которые состоятся в конце этой недели. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Глава городского округа Дмитрий Волков в рамках совещания уделили особое внимание нескольким мероприятиям, которые пройдут на текущей неделе.

«Голосование будет проходить 15, 16 и 17 марта, и особая задача каждой структуры – ответственный подход во всем, что касается вопросов организационного порядка и обеспечения безопасности. В округе создано 126 постоянных и три временных избирательных участка, все из которых должны соответствовать стандартам, начиная от визуальной составляющей до оснащения материально-технической базой», — поделился Дмитрий Волоков.

Кроме этого, глава отметил, что до конца недели будет открыт детсад на 250 мест в поселке Новый. Стоит отметить, что 16-17 марта в Красногорске пройдут народные гулянья и областной День православной молодежи в Никольском соборе.

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#подмосковье
#дмитрий волков
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Детский омбудсмен Волынец раскрыла пути реализации поручения Путина о воспитании
Путин поручил проработать нацпроект по воспитанию по традиционным ценностям
11 марта 2024, 15:04

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Президент России Владимир Путин поручил проработать национальный проект по воспитанию «гармонично развитой личности» на основе традиционных ценностей. Предложения по реализации данной инициативы должны быть представлены к 1 июля.
Президент дал совершенно правильное поручение, отметила в беседе с «Радио 1» уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец, поскольку процветание нашей страны и построение крепких семей начинается именно с воспитания.

К реализации данного нацпроекта необходимо подключать школы. В настоящее время во многих российских образовательных учреждениях активно вводится предмет семьеведение, на котором детям рассказывают об основах традиционных духовно-нравственных ценностей. Развитие данной темы в рамках школ – это уже довольно большой шаг. Затем можно вводить такие же занятия для студентов начальных курсов вузов, отметила омбудсмен.

Также реализовывать нацпроект можно введением формата разговоров с родителями. Такие занятия можно проводить в факультативном порядке, чтобы они воспринимались позитивно. Волынец убеждена, что родителям понравятся такой формат и у них появится желание слушать лекции и читать профессиональные материалы на данную тематику.
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Уполномоченный по правам ребёнка рассказала, что в Татарстане активно развивается проект «Школа осознанного родительства». На добровольной основе родители проходят 30 уроков в год, на которых в интерактивном формате знакомятся с правилами взаимодействия с детьми, изучают детскую психологию и учатся правильному взаимодействию в супружеских отношениях. За период существования данного проекта наблюдается положительная динамика в виде сокращения числа разводов среди обучающихся и повышение качества взаимоотношений с детьми.

Кроме того Волынец предложила осуществлять реализацию проекта в виде мультфильмов и сериалов, игр, книг и всего, чем увлекаются современные дети. Такой подход сформирует правильное информирование, создаст позитивный образ семьи с детьми.

«Вопрос лежит в двух плоскостях: в ментальной и материальной. Материальная – это увеличение мер поддержки семей с детьми. А всё, что связано с ментальной стороной – это информирование, обучение, социальная реклама», – пояснила собеседница «Радио 1».
Она подчеркнула, что по статистике за последние три года в России значительно выросло число многодетных семей. Также молодёжь начала менять своё отношение к браку и семейной жизни. Однако, несмотря на это, статистика разводов и снижения рождаемости пока неутешительная.

«Нам нужна комплексная работа по повышению престижа семей и укреплению традиционных ценностей. Проблема заключается в том, что только благодаря увеличению количества многодетных семей мы можем преодолеть тот демографический кризис, который мы сейчас переживаем. Задача глобальная – это не просто увеличение количества семей с детьми, но повышение числа именно многодетных семей», – подчеркнула Волынец.
Путин: воспитание детей в духе патриотизма чрезвычайно важно
Путин: воспитание детей в духе патриотизма чрезвычайно важно
На данный момент, отметила омбудсмен, большую часть работ ещё предстоит сделать. Так, согласно прогнозу Социального фонда России, который строится на данных Росстата и Минтруда, в 2026 году родится всего 1,1 миллион детей. Это самый минимальный показатель с 1990-х годов, уточнила специалист.

«Пропаганда многодетной семьи, повышение престижа семей с детьми требуют определённых затрат. Но если мы будем относиться к этим затратам не как к бюджетным расходам, а как к инвестированию, то нам удастся побороться с демографическим кризисом. Если же финансирование не будет увеличено, по сравнению с тем, что есть сегодня, то ситуация останется тревожной», – посоветовала уполномоченный по правам ребёнка.
В заключение она подчеркнула важность появления помощника президента или какой-то структуры, которые бы координировали выполнение нацпроекта и докладывали Путину о состоянии репродуктивного потенциала нации и действиях государства в этой сфере.

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#ценности
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В выборах президента планируют принять участие более 4 млн подмосковных избирателей
11 марта 2024, 14:59

Фото: iStock/Diy13

Более 4,4 млн избирателей, проживающих в Московской области, заявили, что собираются принять участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации. Такой результат показал опрос, который проводили подмосковные информаторы о выборах. Об этом сообщил в ходе видеоконференции губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами городских округов председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«Исходя из тех анкетных данных, которые мы получили в результате обхода, мы видим, что однозначно планируют принять участие порядка 72,21% от общего числа людей, которых мы опросили. И порядка 18% опрошенных скорее хотели бы принять участие в голосовании», — сказал Берёзкин.
В цифровом выражении результат анкетирования выглядит так: ответ «Да» на вопрос «Планируете ли вы принять участие в выборах президента?» дали 3 млн 548 тысяч 574 человек. И ещё 877 тысяч 679 человек выбрали ответ «Скорее да». Таким образом, общее число собирающихся на выборы избирателей составило 4 млн 426 тысяч 253.

Выборы президента Российской Федерации состоятся в середине марта. Для удобства избирателей голосование будет проводиться в течение трёх дней: с 15 по 17 число.

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#подмосковье
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