Пример ветеранов Великой Отечественной войны вдохновляет и сейчас — Путин

Фото: сайт Кремля
Нравственный пример ветеранов ВОВ служит опорой и в эпоху испытаний, которую сейчас переживает РФ, сообщается на сайте Кремля.
Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».
Глава государства выразил надежду, что фестиваль вызовет масштабный интерес участников и станет грандиозным событием в числе мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.
По его словам, идея проведения фестиваля служит сбережению культурного и исторического наследия, памяти о событиях ВОВ, о подвиге российского народа, отстоявшего свободу Отчизны и разгромившего нацизм.
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Глава государства выразил надежду, что фестиваль вызовет масштабный интерес участников и станет грандиозным событием в числе мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.
По его словам, идея проведения фестиваля служит сбережению культурного и исторического наследия, памяти о событиях ВОВ, о подвиге российского народа, отстоявшего свободу Отчизны и разгромившего нацизм.
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Алёна Самарева