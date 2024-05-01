Радио1
Главная / Новости / Общество/ Пример ветеранов Великой Отечественной войны вдохновляет и сейчас — Путин

Пример ветеранов Великой Отечественной войны вдохновляет и сейчас — Путин

01 мая 2024, 20:01
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Нравственный пример ветеранов ВОВ служит опорой и в эпоху испытаний, которую сейчас переживает РФ, сообщается на сайте Кремля.
Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».

Глава государства выразил надежду, что фестиваль вызовет масштабный интерес участников и станет грандиозным событием в числе мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.



По его словам, идея проведения фестиваля служит сбережению культурного и исторического наследия, памяти о событиях ВОВ, о подвиге российского народа, отстоявшего свободу Отчизны и разгромившего нацизм.

Читайте также:

Путин присвоил звания Героев Труда и знаки «За успехи в труде» в честь Первомая

Путин: Экономические показатели начала года оказались выше прогнозируемых

Путин заявил о замедлении инфляции в России
#владимир путин
#великая отечественная война
#фестиваль
Собчак разоблачила реальный способ рождения детей Пугачёвой и Галкина*
Никаких чудес нет: Собчак развеяла миф о заморозке яйцеклеток у женщина за 60
01 мая 2024, 19:08

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Журналист и телеведущая Ксения Собчак выпустила фильм «ЭКО: дикие мифы и неудобная правда. Что творится в лаборатории с эмбрионами? Научные эксперименты», в котором разоблачила неудобную правду о рождении детей российских звёзд. Ролик опубликован на её YouTube-канале.
Собчак побеседовала со специалистами, которые занимаются бесплодием и процедурами ЭКО, включая репродуктологов Ольгу Балахонцеву и Татьяну Румянцеву.

Ведущая задала им вопрос о женщинах за 60, которые утверждают, что им удалось завести детей, заморозив яйцеклетки, намекая на некоторых российских звёзд. Специалисты ответили, что предельный возраст для заморозки яйцеклетки — 45 лет.

«Если вы видите взрослую женщину, это, значит, просто донорски подбирается (яйцеклетка — ред.) сейчас, уже довольно точно, черты лица, но это чужая яйцеклетка, никаких чудес нет», — заключила Собчак.

​Телеведущая подчеркнула, что 20 лет назад подобные технологии ещё не существовали.

Напомним, Алла Пугачёва утверждает, что заморозила свои яйцеклетки в 2002 году. Так ей удалось родить детей в 64 года при помощи суррогатной матери.

Читайте также:

«Депрессия и развод»: Пугачева покинула Израиль

Продюсер Лавров рассказал, сколько Пугачева может заработать за один концерт в Германии

Стало известно, для чего Пугачёва впервые заявила о своей проукраинской позиции

*Признан иностранным агентом в РФ
#алла пугачёва
#максим галкин
#дети
#врачи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Завершилось Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства
01 мая 2024, 18:02

Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Московской области

30 апреля завершилось Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства, об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Вчера завершилось Всероссийское онлайн-голосование. В этом году в нем приняло участие более 855 тыс. человек, что на 140 тыс. превысило показатели прошлого года. Платформа для голосования za.gorodsreda существует с 2021 года. На сегодняшний день, 74 территории, выбранные жителями на голосовании, уже благоустроены», — сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Уточняется, что к реализации проектов приступят в 2025 году.

Напомним, ранее в пресс-службе Московской области сообщили, что в Черноголовке вскоре завершат благоустройство зоны отдыха «Южное озеро». Подробнее о проекте читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

За благоустройство пешеходной зоны в Кашире-3 проголосовали около 5 тыс. жителей

Воробьёв: масштабное благоустройство парка в Лобне завершат летом

Большой Серпухов в 2024 году ждёт масштабное благоустройство
#московская область
#министерство благоустройства мо
#голосование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв поздравил с днём рождения ветерана труда Ермолову из Черноголовки
01 мая 2024, 17:50

Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Московской области

В праздник Весны и Труда свой 85-й день рождения отметила ветеран труда из Черноголовки Людмила Ермолова, об этом сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Московской области.
«За плечами Людмилы Ивановны Ермоловой 55 лет трудового стажа. Она работала сначала экономистом, а затем начальником отдела кадров на Комбинате производственных предприятий. Много занималась общественной работой — и как секретарь партбюро, и как депутат Совета депутатов в Черноголовке», — уточнили в пресс-службе.

С поздравлениями в гости к Ермоловой приехал глава Подмосковья Андрей Воробьёв.

«От всего сердца хочу поздравить вас с днём рождения! Что пожелать человеку, умудренному опытом, прошедшему такой огромный трудовой и общественный путь — только здоровья и чтобы близкие всегда были рядом», — поздравил Ермолову губернатор.

Воробьёв также отметил, ​что подходя к подъезду он встретил местных жителей, которые тоже передали ветерану свои поздравления.

Читайте также:

Воробьёв поздравил с 1 мая жителей пансионата для пожилых людей в Черноголовке

Летом в Черноголовке завершат благоустройство зоны отдыха «Южное озеро»

Губернатор Воробьёв поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел»
#черноголовка
#андрей воробьёв
#день рождения
#ветеран
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФТС сообщила о задержках оформления посылок «Почты России» из-за пошлин
01 мая 2024, 16:49

Фото: iStock/JessAerons

С начала 30 апреля начались задержки в процессе оформления посылок, доставляемых компанией «Почта России».
Как сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС), причина задержек в нехватке средств на лицевом счете оператора для оплаты таможенных пошлин - АО «Почта России». При этом в ФТС отмечают, что доля таких посылок составляет менее 0,2% от общего числа ввозимых международных посылок.

Ведомство поясняет, что посылки будут переоформлены после зачисления средств на лицевой счет «Почты России» и подачи деклараций в таможню. Однако ФТС уточняет, что решения о возврате посылок в страну отправления таможенными органами не принимаются. Все сервисы Федеральной таможенной службы работают в штатном режиме, и посылки, не требующие оплаты, выпускаются автоматически.

Читайте также:

Врио главы ФТС заявил о безобразном поведении стран Балтии и Финляндии

Замруководителя ФТС России Елену Ягодкину привезли в Басманный суд

В Москве задержали замруководителя ФТС России Елену Ягодкину
#почта
#почта россии
#счёт
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Заплатите 60 тысяч рублей: Где можно пожарить шашлыки на майских праздниках
01 мая 2024, 16:00

Фото: iStock/Oksana Starostina

1 мая на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, сообщили в Комитете лесного хозяйства региона.
Высокий класс пожарной опасности ожидается в подмосковном регионе с 1 по 3 мая.

Жителям Московской области напомнили, что разжигать открытый огонь в лесах строго запрещено. За костёр в лесу сейчас обычному гражданину может грозить штраф от 50 до 60 тысяч рублей. Если же человек является должностным лицом, то сумма увеличивается от 100 до 110 тысяч рублей, организация за те же действия заплатит уже штраф от 1 до 2 миллионов рублей.

Однако, закусить сочным шашлыком в приятной компании на майских праздниках всё ещё можно. К тому же, правительство Московской области позаботилось, чтобы местные жители могли провести выходные не только безопасно, но и комфортно.

В Подмосковье организовано множество оборудованных зон для приготовления шашлыка. Адреса пикниковых зон с мангалом можно найти на сайте Министерства благоустройства Московской области.

Читайте также:

Диетолог Басова рассказала, как правильно выбрать шашлык для детей

Врач объяснил, к какой болезни может привести шашлык с алкоголем

Диетолог рассказала, как готовить и употреблять шашлык без вреда для здоровья
#шашлык
#майские праздники
#пожар
#московская область
#лес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв поздравил с 1 мая жителей пансионата для пожилых людей в Черноголовке
01 мая 2024, 15:34

Фото: iStock/Oksana Starostina

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с Праздником Весны и Труда жителей пансионата «Ногинский» в Черноголовке, об этом сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Московской области.
«1 мая мы приехали в дом для одиноко проживающих пенсионеров. Знаю, что здесь живут легендарные люди уже преклонного возраста, многим за 90 лет. У вас здесь очень хорошая дружеская и творческая атмосфера. Хочу поблагодарить вас за большой вклад в жизнь и Черноголовки, и всего нашего Подмосковья», — приводит пресс-служба слова губернатора.

В честь праздника Воробьёв подарил местному ансамблю баян, а также спел вместе с ними негласный гимн региона — песню «Подмосковные вечера».

В пансионате постоянно проживают 50 человек, 48 из которых — инвалиды. Руководство «Ногинского» попросило Воробьёва помочь с ремонтом фонтана, который располагается на территории пансионата. Губернатор Подмосковья пообщел решить этот вопрос в ближайшее время.

Читайте также:

Летом в Черноголовке завершат благоустройство зоны отдыха «Южное озеро»

Воробьёв проверил ход строительства лицея «Авиатика» в Лобне

Губернатор Воробьёв назвал ключевые направления цифровизации Подмосковья
#черноголовка
#андрей воробьёв
#московская область
#пенсионеры
#инвалиды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, как изменилось с начала года состояние российских миллиардеров
BBI: Состояние российских миллиардеров выросло на $15 млрд с начала года
01 мая 2024, 15:22

Фото: istockphoto/Ivan-balvan

Состояние российских миллиардеров с начала года увеличилось почти на 15 миллиардов долларов. Несмотря на многочисленные антироссийские санкции, их кошельки стали ещё толще.
Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Первое место по приросту богатства среди россиян занял бывший бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко. Его состояние с начала 2024 года увеличилось на $5,51 млрд и теперь составляет $24,3 млрд. В общем рейтинге BBI он занимает 75-е место из 500.

Самым богатым среди российских бизнесменов остаётся президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин. Его состояние за четыре месяца 2024 года увеличилось на $255 млн. Теперь стоимость принадлежащих ему активов составляет $31,1 млрд.

Рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей планеты. В настоящее время в этот список входят 26 граждан России. Их совокупное состояние на 1 мая 2024 года составляет $348,72 млрд.

Читайте также:

Bloomberg: Состояние Цукерберга в 2023 году выросло на $44,3 млрд

Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира

Основатель «Лукойла» Алекперов возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes
#рейтинг
#президент
#данные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Летом в Черноголовке завершат благоустройство зоны отдыха «Южное озеро»
01 мая 2024, 15:19

Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Московской области

Летом в городе Черноголовка завершат благоустройство зоны отдыха «Южное озеро», об этом сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Московской области.
«Здесь предусмотрен внушительный объем работ — будут детские, спортивные площадки, теннисные корты, пешеходные и велодорожки, лыжно-беговая трасса, благоустроенная береговая линия с новыми пляжем, пирсами и смотровой площадкой», — сообщил посетивший «Южное озеро» губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Московской области
Он также отметил, что сейчас в строительных работах принимает участие 50 человек, однако, их количество планируют увеличить, чтобы успеть завершить обустройство зоны отдыха уже к середине июля.

Уточняется, что реализуемый проект предусматривает создание комфортной среды с максимальным сохранением природного облика территории черноголовского пляжа.

Проект «Южного озера» делит территорию на 3 основные функциональные зоны: прогулочную, пляжную и спортивную.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел»

Губернатор Воробьёв рассказал о цифровизации в Подмосковье

Воробьёв: Экспорт сельхозпродукции Подмосковья в текущем году превысит 2 млрд долларов
#черноголовка
#московская область
#благоустройство
#андрей воробьёв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киргизии отменили шествие «Бессмертного полка»
МВД Киргизии отменило шествие «Бессмертного полка» из соображений безопасности
01 мая 2024, 14:01

Фото: iStock/HStocks

В этом году шествие «Бессмертного полка» в Киргизии отменяется из соображений безопасности, сообщили в пресс-службе МВД республики.
В целях обеспечения общественного порядка и безопасности МВД предпринимает ряд мер, направленных на предотвращение возможных нарушений правопорядка и преступлений в местах массового скопления людей.

Учитывая имеющиеся угрозы общественной безопасности, принято решение отменить проведение шествия «Бессмертного полка» в Кыргызстане. В министерстве призвали граждан отнестись с пониманием к принятым мерам безопасности.

В прошлом году в традиционном шествии «Бессмертного полка» в честь Дня Победы в Бишкеке и других городах Киргизии приняли участие десятки тысяч человек. В этом году проведение акции также планировалось в очном режиме, но было отменено.

Читайте также:

Осуждённому в Киргизии бойцу СВО предоставят временное убежище в РФ

У МИД Киргизии появились вопросы к заявлению представителя МВД РФ Волк

«Это не мы»: В Киргизии постарались откреститься от прекращения обслуживания карт «Мир»
#мвд
#мид
#человек
#акции
#волк
#мир
#сво
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф