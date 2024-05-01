Путин присвоил звания Героев Труда и знаки «За успехи в труде» в честь Первомая

Фото: Официальный сайт Кремля
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев Труда и знаки «За успехи в труде» отличившимся предприятиям.
Указ Путина вышел 1 мая. Так, звания Героя Труда удостоились генеральный директор «Севмаш» Михаил Будниченко, главный конструктор ГосМКБ «Радуга» им. Березняка Елтуган Сыздыков, заведующий отделом Национального центра зерна имени Лукьяненко Людмила Беспалова, водитель разреза «Тугнуйский» в Бурятии Алексей Халмакшинов, а также машинист мельниц обогатительной фабрики Михайловского ГОК им. Варичева Владимир Щедов.
Также почетным знаком «За успехи в труде» награждены коллективы предприятия «Севмаш», Омского завода транспортного машиностроения, АО «Русполимет», ПО «Старт» им. Проценко и ЦНИИчермет им. Бардина, говорится в документе.
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