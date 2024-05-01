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Путин присвоил звания Героев Труда и знаки «За успехи в труде» в честь Первомая

01 мая 2024, 11:19
Фото: Официальный сайт Кремля

Фото: Официальный сайт Кремля

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев Труда и знаки «За успехи в труде» отличившимся предприятиям.


Указ Путина вышел 1 мая. Так, звания Героя Труда удостоились генеральный директор «Севмаш» Михаил Будниченко, главный конструктор ГосМКБ «Радуга» им. Березняка Елтуган Сыздыков, заведующий отделом Национального центра зерна имени Лукьяненко Людмила Беспалова, водитель разреза «Тугнуйский» в Бурятии Алексей Халмакшинов, а также машинист мельниц обогатительной фабрики Михайловского ГОК им. Варичева Владимир Щедов.

Также почетным знаком «За успехи в труде» награждены коллективы предприятия «Севмаш», Омского завода транспортного машиностроения, АО «Русполимет», ПО «Старт» им. Проценко и ЦНИИчермет им. Бардина, говорится в документе.

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За 4 дня из столичного аэропорта депортировали 643 гражданина Таджикистана
01 мая 2024, 10:11

Фото: iStock/mikdam

За минувшие четыре дня из аэропорта Внуково депортировали 643 гражданина Таджикистана, об этом сообщает «Азия-Плюс» в своем Telegram-канале.
В сообщении медиагруппы уточняется, что в период с 26 по 30 апреля (на 20:00) из 3101 прилетевших в аэропорт Внуково граждан Таджикистана депортированы 643 человека.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином. Глава МИД РФ объяснил, что тщательные проверки иностранных граждан на территории РФ связаны с терактом, который 22 марта произошёл в «Крокус Сити Холле». Лавров уточнил, что эти меры временны и не направлены против конкретной нации или религии.

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#россия
#мигранты
#депортация
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ФСБ: Из Мариуполя выдворили семерых незаконных мигрантов
01 мая 2024, 09:00

Фото: iStock/vichinterlang

В Мариуполе удалось установить и выдворить за пределы РФ семерых незаконных мигрантов, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Донецкой Народной Республике.
«Семь мигрантов привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ и выдворены за пределы России», — уточнили в Федеральной службе безопасности.

Рейды по незаконным мигрантам были проведены совместными усилиями сотрудников Росгвардии, МВД и ФСБ. В результате, граждане иностранных государств были выявлены на территории Мариуполя и Тельмановского района.

В настоящий момент правоохранители Донецкой Народной Республике продолжают проверочные мероприятия по факту незаконной миграции.

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#мигранты
#днр
#фсб
#росгвардия
#мвд
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«Может вызвать дискомфорт»: Сексолог назвал размер пениса, который устроит россиянок
Диаметр важнее длинны: Сексолог Булах о размере пениса, подходящий россиянкам
01 мая 2024, 08:32

Фото: iStock/Koldunova_Anna

Женщинам с низкой чувствительной может быть не важен размер полового органа партнёра, об этом сообщил сексолог и психотерапевт Андрей Булах, его слова приводит «Мострибуна».
Женщины с низкой чувствительностью могут и вовсе не понять, большой ли пенис у их партнёра, объясняет Булах.

По словам эксперта, дамам с высокой чувствительностью диаметр может быть гораздо важнее, чем длинна. Сам сексолог убеждён, что именно этот критерий гораздо важнее, поскольку половой орган, который в длину достигает больше 16 сантиметров, может доставить женщинам дискомфорт.

В издании также уточнили, что средний размер пениса российского мужчины составляет 13,5 сантиметров. Такой размер может удовлетворить большую часть женщины.

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#врач
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В Тбилиси большая часть протестующих отошла от здания парламента
Протестующие в Грузии оттеснили силовиков и приблизлись вплотную к парламенту
01 мая 2024, 05:19

Фото: РИА Новости / Sputnik

Большинство митингующих в Тбилиси отошли от здания парламента на проспекте Руставели. Об этом информирует РИА Новости.
Люди заняли территорию около законодательного органа после того, как силовики освободили часть проспекта Руставели и дали манифестантам подойти к парламенту.

После этого участники акции пытались пройти к одному из входов в парламент — в переулок, пока его занимали сотрудники правоохранительных органов. Через время силовики отошли и оттуда, к зданию МВД. В итоге пройти переулок силовики протестующим не позволили — в какой-то момент они отогнали протестующих обратно к проспекту Руставели.

Сейчас область перед парламентом практически пуста, протестующие ушли дальше по проспекту Руставели. Часть из них при этом находится в том же переулке, который ранее занимали силовики. На месте дежурят бригады медиков.

В Тбилиси проходит митинг против закона об иностранных агентах. Спецназ в ходе стычек с протестующими 30 апреля применял водомет, перцовый спрей и резиновые пули, чтобы вытеснить тех с проспекта Руставели, где находится парламент.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала прекратить разгон протестующих в Тбилиси. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мвд
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#акции
#люди
#новости
#парламент
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Настоящая драма: мошенники крадут аккаунты на Госуслугах через «театральное шоу»
Юрист Соловьев: мошенники воруют доступ к Госуслугам через «супершоу»
01 мая 2024, 03:32

Фото: istock / JuYochi

Что получить доступ к аккаунтам на Госуслугах злоумышленники могут разыгрывать настоящие театрализованные представления. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев в разговоре с «Прайм».
Все начинается со звонка от якобы сотового оператора, после чего следует звонок от аферистов. Но они не скрываются, а наоборот называют себя мошенниками и проговаривают схемы обмана.

«На том конце трубки слышно: сейчас он получил звонок по смене номера, теперь мы заходим на его страницу в Госуслугах и ему придет смс-код, если он его введет, то все пропало, у нас ничего не получится…», — привёл пример Соловьев.
В действительности введения этого кода злоумышленники и добиваются. После этого они заходят в аккаунт жертвы, откуда могут взять справку 2НДФЛ и использовать ее для взятия микрокредита.

Юрист призвал пользоваться двухфакторной идентификацией. В таком случае после прихода кода просто зайдите на свой аккаунт. Если все успешно, то защита сработала. Если нет, необходимо немедленно сменить пароли в ближайшем МФЦ.

Не стоит переходить по посторонним ссылкам, вводить сомнительные смс-коды и разговаривать с незнакомцами по телефону, подытожил Соловьев.

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#мфц
#юрист
#защита
#ндфл
#смс
#жертвы
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Президент Грузии потребовала прекратить разгон протестующих в Тбилиси
01 мая 2024, 02:07

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури остановить разгон митингующих в Тбилиси. Она также назвала проходящую акцию против закона об иностранных агентах мирной. Об этом пишет ТАСС.
«Я призываю министра внутренних дел незамедлительно прекратить разгон мирной акции, использование непропорциональной силы, насилие над молодежью, которая пришла с голыми руками», — сказано в заявлении президента.
Оппозиционный митинг против закона об иноагентах начался около здания грузинского парламента вечером 30 апреля. На акцию пришло множество людей с флагами Грузии и Евросоюза.

До этого стало известно, что спецназ задержал лидера оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили на митинге в Тбилиси. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#митинг
#акции
#мвд
#насилие
#президент
#радио
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В России изменятся правила поступления в вузы для части абитуриентов
Абитуриенты в России смогут подать заявку на целевое обучение только в один вуз
01 мая 2024, 01:30

Фото: istock / SeventyFour

В Российской Федерации с 1 мая вступает в силу закон о публичном конкурсе на целевое обучение в ВУЗах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Поправки в закон «Об образовании в РФ» направлены на усовершенствование процесса целевого обучения в вузах и процедуры поступления на такие места для всех абитуриентов.

Теперь абитуриенты, поступающие на программы бакалавриата и специалитета в рамках квоты целевого приема, могут подать заявление только в один вуз на одну образовательную программу. До этого поступающие могли подавать пять таких заявлений.

Как указывают авторы закона, это приводило к невыполнению плана приема вузов на целевое обучение.

Ранее сообщалось, что ректор Института русского языка уволена после скандала с мигрантами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вуз
#закон
#обучение
#заявление
#поправки
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Эксперт по трудовому праву рассказала, кому повысят пенсии с 1 мая
Эксперт Рыжих: с 1 мая нескольким категориям граждан повысят пенсии
01 мая 2024, 01:05

Фото: istock / Denis Vostrikov

С 1 мая пенсии работников угольной промышленности, членов летных экипажей и пенсионеров, которым исполнится 80 лет, будут повышены. Об этом сообщила эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих в беседе с РИА Новости.
«Важно понимать, что индексация доплат проводится на регулярной основе четыре раза в год. Одна из дат планового перерасчета приходится на 1 мая. С этой даты будут повышены доплаты к пенсии членам летных экипажей (воздушных судов гражданской авиации), а также отдельным категориям бывших работников угольной промышленности», — заявила собеседница издания.
На прибавку к пенсии могут рассчитывать граждане, которым в мае исполняется 80 лет. Россиянам, получившим в мае первую группу инвалидности, увеличат фиксированную выплату в 2 раза.

Эксперт отметила, что размеры доплаты у каждого пенсионера рассчитывается индивидуально с учетом продолжительности стажа, размера зарплаты, и объёма осуществлённых страховых взносов.

Помимо этого, дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей в мае получат ветераны ВОВ, труженики тыла и другие категории граждан.

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Житель Нью-Йорка сознался в передаче России технологий для БПЛА
01 мая 2024, 00:36

Фото: istock / aapsky

Житель Нью-Йорка признался в передаче американских технологий для беспилотных летательных аппаратов компаниям из России. Об этом информирует Минюст США.
По данным ведомства, дело рассматривалось в федеральном суде в Бруклине.

«Николай Григорьев признал вину в сговоре с целью незаконного экспорта электроники двойного назначения, используемой в российских военных беспилотниках», — сообщили в суде.
Суммарно, как утверждают правоохранительные органы Штатов, в РФ было поставлено технологий на 250 тысяч долларов.

Григорьев может отправиться в тюрьму на 5 лет. В настоящее время дата вынесения ему приговора не определена.

До этого сообщалось, что русскоязычное общество в Финляндии обратится в ЕСПЧ из-за закрытия границы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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