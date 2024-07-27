Приметы на 27 июля: что делать в день апостола от 70-ти Акилы, чтобы год прошел хорошо

Фото: istockphoto/AlekZotoff
В субботу, 27 июля 2024 года, верующие встречают День памяти святого апостола от 70-ти Акилы. В древности в это время также задабривали мифического хозяина полей — Полевого. С приходом христианства на Русь, эти праздники сплелись воедино, а православные традиции срослись с поверьями предков, приметами, обрядами и былинами, история которых теряется во мраке веков.
В том, что можно и что нельзя делать на Акилу и Полевого, истории праздников, народных приметах и традициях, разбиралась редакция «Радио 1».
Апостолы от семидесяти — это 70 последователей Иисуса Христа, которые проповедовали его учение в I веке. В них не входят двенадцать апостолов и апостол Павел.
Святой Акила — ученик и близкий друг апостола Павла. До принятия веры жил вместе с женой в Понте, а после изгнания перебрался в Коринф, где зарабатывал на хлеб ремеслом. Там он и познакомился с апостолом Павлом, приютив его на время у себя дома.
По Новому Завету, Павел обратил супругов в истинную веру в Иисуса Христа, крестил их, а после направил проповедовать учение в Ефес. Акила сеял Слово Божие в Азии, Ахаии и Ираклии, обратив за свою жизнь в христианство множество язычников.
Согласно писанию, апостола от 70-ти Акилу и его жену Прискиллу мученически убили неверные язычники.
В отличие от православных традиций, о народных известно значительно меньше. По одной из версий, в этот день предки обращались к древнему хозяину полей и угодий — Полевому. У незримого духа просили хорошего урожая, задабривая горшочком с кашей, оставленным на последней полосе земли.
По другим поверьям, на Руси этот день назывался Дозоры. Все потому, что на это время приходился самый разгар жатвы, когда урожай нужно было стеречь от нечистой силы, ненастья и непрошенных гостей.
Считалось, что 27 июля нужно было усердно работать, тем, кто посвящал этот день труду, обещали материальные блага в будущем, а остаток года прошел бы хорошо.
Одиноким девушкам и женщинам на Акилу советовали брать новый кусок мыла, чтобы смыть в этот день все старое и плохое, пустить в жизнь перемены к лучшему.
По народным традициям, вечером следовало провести праздничный ужин для родных, друзей и близких, а остатки еды отдать животным и птицам.
Были в этот день и особые запреты, предки строго соблюдали их, чтобы не навлечь беду:
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День памяти апостола от 70-ти АкилыФото: istockphoto/Aleksandr Golubev
Апостолы от семидесяти — это 70 последователей Иисуса Христа, которые проповедовали его учение в I веке. В них не входят двенадцать апостолов и апостол Павел.
«После сего избрал Господь и других семьдесят, и послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти, и сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою», — говорится в Евангелии от Луки.
Святой Акила — ученик и близкий друг апостола Павла. До принятия веры жил вместе с женой в Понте, а после изгнания перебрался в Коринф, где зарабатывал на хлеб ремеслом. Там он и познакомился с апостолом Павлом, приютив его на время у себя дома.
По Новому Завету, Павел обратил супругов в истинную веру в Иисуса Христа, крестил их, а после направил проповедовать учение в Ефес. Акила сеял Слово Божие в Азии, Ахаии и Ираклии, обратив за свою жизнь в христианство множество язычников.
Согласно писанию, апостола от 70-ти Акилу и его жену Прискиллу мученически убили неверные язычники.
Что можно делать 27 июляФото: istockphoto/Nadezhda Vetrova
В отличие от православных традиций, о народных известно значительно меньше. По одной из версий, в этот день предки обращались к древнему хозяину полей и угодий — Полевому. У незримого духа просили хорошего урожая, задабривая горшочком с кашей, оставленным на последней полосе земли.
По другим поверьям, на Руси этот день назывался Дозоры. Все потому, что на это время приходился самый разгар жатвы, когда урожай нужно было стеречь от нечистой силы, ненастья и непрошенных гостей.
Считалось, что 27 июля нужно было усердно работать, тем, кто посвящал этот день труду, обещали материальные блага в будущем, а остаток года прошел бы хорошо.
Одиноким девушкам и женщинам на Акилу советовали брать новый кусок мыла, чтобы смыть в этот день все старое и плохое, пустить в жизнь перемены к лучшему.
По народным традициям, вечером следовало провести праздничный ужин для родных, друзей и близких, а остатки еды отдать животным и птицам.
Что нельзя делать 27 июляФото: istockphoto/alex_ugalek
Были в этот день и особые запреты, предки строго соблюдали их, чтобы не навлечь беду:
- не разрешалось долго стоять против ветра, чтобы из человека не выдуло всю удачу;
- запрещалось нести домой найденные деньги, чтобы не лишиться достатка;
- не следовало проводить день в праздности и с ленью, чтобы не потерять удачу;
- в грозу просили закрывать окна, чтобы не пустить в дом нечистую силу;
- не советовали подходить в лесу к незнакомым детям и животным, так как верили, что под их личиной прячется нечестивый;
- запрещалось брать в долг и начинать новые дела, чтобы не попасть в нужду и не растерять удачу.
Народные приметы о погоде 27 июляФото: istockphoto/Alexlukin
- ливень на Акилу связывали с холодным и дождливым завершением лета;
- мерцающие звезды ночью сулили сильную грозу;
- много чаек сидят на воде — жди хорошую погоду;
- встреча со стаей летучих мышей вечером говорила о приближении теплых дней;
- глухой раскат грома считали знаком о тихом и небольшом дожде, а громкий — о затяжном и сильном ливне;
- если вся рябина красная — обещали дождливый август;
- солнечная теплая погода на Акилу говорила о хорошем урожае;
- чистое и безоблачное небо ночью называли началом солнечной поры до самой осени;
- если восходящее солнце красное и прячется за облаками — ожидали дождя;
- в пасмурную погоду, но без дождей, спешили идти на рыбалку с отменным клевом.
Именины 27 июляФото: istockphoto/IvanMikhaylov
Как назвать мальчиков и девочек на 27 июля, можно узнать, ориентируясь на именины
- Акила — апостол от семидесяти, епископ Гераклейский, ученик апостола Павла, священномученик.
- Акила — святой покровитель апостол от 70-ти Акила;
- Ираклий — святой покровитель мученик Ираклий;
- Иван — святой покровитель Иоанн Мервский;
- Константин — святой покровитель Константин Богоявленский;
- Николай — святой покровитель Николай Порецкий;
- Петр — святой покровитель епископ Критский Петр;
- Степан — святой покровитель иеросхимонах Стефан Махрищский.
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