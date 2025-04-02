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«Поговори с ним»: Врачи считают, что голоса близких могут помочь Тиграну Кеосаяну

Невролог Комаров: Вывести Кеосаяна из комы могут голоса близких людей
Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Семья, родные и близкие не перестают молиться за Тиграна Кеосаяна. Медики считают, что одно только их присутствие и голоса способны сыграть свою положительную роль в процессе его восстановления.
Точно известно, что тележурналист и режиссёр перенёс третий инфаркт, затем пережил клиническую смерть и впал в кому. Сейчас он находится в больнице под постоянным надзором медиков, но состояние его не улучшается. Однако врачи не исключают позитивного сценария.

«Мы делаем все возможное, чтобы стабилизировать его состояние. Говорить о сроках выхода из комы пока рано, но шансы есть», — сообщил корреспонденту «Экспресс Газеты» лечащий врач Кеосаяна.

Специалисты отмечают, что длительное нахождение в коме значительно снижают возможность полного или хотя бы частичного выздоровления. При этом важную роль в процессе восстановления могут сыграть самые разные факторы. Врач-невролог Александр Комаров уверен, что в случае обратимости повреждений мозга пациент может прийти в себя даже спустя годы.

«В некоторых случаях этому способствуют голоса родных, медикаментозная терапия или специальные звуковые стимулы», — отмечает специалист.

Как известно, жена Маргарита Симоньян и другие близкие Тиграна Эдмондовича регулярно навещают его в больнице.

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Технологии, которые говорят: как инновации меняют жизнь людей с нарушениями общения
02 апреля 2025, 11:07

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Способность понимать друг друга даже без слов — это настоящее счастье. В этом контексте волшебной палочкой становятся средства альтернативной коммуникации, такие как синтезаторы речи и визуальные карточки. С их помощью люди могут выражать свои желания и эмоции, планировать совместные действия или сообщать о проблемах со здоровьем — по сути, общаться.
Система коммуникативных карточек, разработанная 40 лет назад, используется неговорящими людьми по всему миру. Общение через визуальные образы оказывается простым и комфортным. Однако у этого метода есть один недостаток: чтобы иметь доступ к изображениям самых важных предметов из разных областей жизни, требуется хранить дома множество больших коробок. При выходе из дома можно взять только небольшую часть карточек, что ограничивает возможности общения.

Сегодня ситуация изменилась. Вместо громоздких контейнеров с карточками теперь достаточно иметь смартфон с мобильным приложением «Аутизм: Общение». В нем собрано множество визуальных образов, а пользователи могут заменить абстрактные изображения на фотографии знакомых предметов, просто сделав их снимок. Приложение также озвучивает карточки и формирует фразы из их последовательностей. Кроме того, механический голос можно заменить на голос близкого человека, записав его на диктофон телефона. Таким образом, использование карточек в смартфоне становится даже более теплым и уютным, чем с бумажными образами.

Это приложение оказалось полезным не только для людей с аутизмом, но и для тех, кто испытывает трудности в речи после инсульта или травмы. Количество скачиваний приложения уже превысило все русскоязычные аналоги.

Современные технологии делают жизнь более комфортной и открывают новые возможности для людей с особенностями, становясь частью концепции «доступной среды». Все механизмы создания такой среды для людей с различными инвалидностями прописаны в Стратегической программе Уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, которая реализуется в пилотных регионах страны.

Бесплатное приложение «Аутизм: Общение» можно скачать на любые устройства: Apple IOS, Android (Google Play). Короткий ролик о приложении доступен для просмотра на сайте.

В 2024 году приложение-коммуникатор «Аутизм: Общение» было отмечено как одна из лучших практик проекта «Социальный курс: идеи нового времени» и получило награду Совета Федерации РФ. Для получения более подробной информации об этом перейдите по ссылке.

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Россияне могут стать присоединиться к уникальной акции «Услышать Победу»
02 апреля 2025, 10:30

Фото: сайт may9.ru

В России в преддверии 80-летия Великой Победы над фашизмом стартовал проект, позволяющий погрузиться в атмосферу мая 1945 года.
На протяжении двух месяцев, с 15 марта до 15 мая, каждый может стать участником акции «Услышать Победу», соприкоснуться со свидетельствами победного времени. Для этого нужно набрать номер горячей линии 8 (800) 200-0905. Звонок бесплатный.

Россияне смогут услышать голоса непосредственных участников великих событий. В коллекции архивных записей – исторические моменты: легендарный диктор Юрий Левитан объявляет о падении нацистской Германии, маршал Георгий Жуков выступает во время подписания капитуляции. Можно услышать и воспоминания Лидии Овчаренко — регулировщицы, находившейся в памятный день 9 Мая у Бранденбургских ворот.

Подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на сайте и в телеграм-канале.

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#россия
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#великая отечественная война
#акция
#история
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«Мы не рабы, рабы немы»: Регина Тодоренко снова проиграла суд писательнице Мишиной
Телеведущая Регина Тодоренко снова проиграла суд писательнице Дарине Мишиной
02 апреля 2025, 09:46

Регина Тодоренко (Фото: Телеграм: @todorenkoregina)

Телеведущая Регина Тодоренко проиграла во Втором кассационном суде иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к петербургской писательнице Дарине Мишиной. Аналогичные претензии были у неё и к некоторым средствам массовой информации.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Тодоренко обращалась в судебные инстанции из-за интервью, которое писательница дала СМИ. Мишина рассказала журналистам, что писала книгу для ведущей, но не получила обещанный гонорар за проделанную работу. Это, кстати, стало поводом для другого судебного разбирательства.

«Жалоба оставлена без удовлетворения», — сказала собеседница агентства.

Согласно судебным документам, Дарина Мишина также говорила, что стала «литературным рабом», так как написала по просьбе Тодоренко первую главу книги «Регина-путешественница. Приключения в Африке». Жанр, тему и сюжет ей заранее надиктовала телеведущая. После этого она вдруг прервала с писательницей все контакты, отказалась от дальнейшего сотрудничества и не оплатила уже проделанную работу.

Мишина обратилась в суд с требованием взыскать с Тодоренко денежные средства по договору авторского заказа, который, правда, был заключён в устной форме. Телеведущая выставила писательнице встречный иск о признании договора незаключённым. В итоге суд отказал в удовлетворении требований обеим сторонам.

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#суд
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#интервью
#новости
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Никита Пресняков отремонтировал дачу Аллы Пугачёвой в Подмосковье перед продажей
02 апреля 2025, 08:49

Фото: iStock/Ilija Erceg

Никита Пресняков отремонтировал дачу бабушки Аллы Пугачёвой на берегу Истринского водохранилища перед тем, как вновь выставить ее на продажу. Об этом пишет Shot.
По данным издания, звездная семья никак не может найти покупателя для дачи в Подмосковье площадью 760 квадратных метров с начала проведения российской спецоперации.

Оказалось, что людям не нравится скандальное имя собственника, а также отсутствие централизованной канализации.

Ранее покинувшая Россию семья пыталась сдать усадьбу с септиком в аренду за два миллиона рублей в месяц, однако желающих не нашлось.
В марте собственник дачи Пугачевой, ее внук Никита Пресняков, вновь выставил на продажу, предварительно сделав там ремонт. Также при желании потенциального покупателя там может остаться домработница, которая будет заниматься домашним хозяйством за 90 тысяч рублей в месяц.

Стоимость недвижимости составляет 152 миллиона рублей.

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#дачи
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Скончался актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена
02 апреля 2025, 08:05

Фото: iStock/inga

В США скончался актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена. Ему было 65 лет. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на дочь мужчины.
«Вэл Килмер, голливудский актер, который вкусил известность главной роли Бэтмена, но чей многогранный талант и неуязвимая личность также сделали его высококлассным актером второго плана, умер во вторник», — говорится в статье.

Килмер скончался в Лос-Анджелесе из-за пневмонии.

Пик карьеры актера пришелся на 90-е. Самой известной его работой стала главная роль в фильме «Бэтмен навсегда». Он также снимался в кинокартинах «Схватка», «Настоящая любовь», «Тумстоун: Легенда Дикого Запада».

В начале 2000-х карьера Килмера пошла на спад после провала фильма «Красная планета», где он сыграл главную роль.

В 2014 году стало известно, что у актера диагностировали рак горла. Однако Килмер смог побороть болезнь.

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#карьера
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