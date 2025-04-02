«Поговори с ним»: Врачи считают, что голоса близких могут помочь Тиграну Кеосаяну

Способность понимать друг друга даже без слов — это настоящее счастье. В этом контексте волшебной палочкой становятся средства альтернативной коммуникации, такие как синтезаторы речи и визуальные карточки. С их помощью люди могут выражать свои желания и эмоции, планировать совместные действия или сообщать о проблемах со здоровьем — по сути, общаться.