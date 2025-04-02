«Поговори с ним»: Врачи считают, что голоса близких могут помочь Тиграну Кеосаяну

Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)
Семья, родные и близкие не перестают молиться за Тиграна Кеосаяна. Медики считают, что одно только их присутствие и голоса способны сыграть свою положительную роль в процессе его восстановления.
Точно известно, что тележурналист и режиссёр перенёс третий инфаркт, затем пережил клиническую смерть и впал в кому. Сейчас он находится в больнице под постоянным надзором медиков, но состояние его не улучшается. Однако врачи не исключают позитивного сценария.
Специалисты отмечают, что длительное нахождение в коме значительно снижают возможность полного или хотя бы частичного выздоровления. При этом важную роль в процессе восстановления могут сыграть самые разные факторы. Врач-невролог Александр Комаров уверен, что в случае обратимости повреждений мозга пациент может прийти в себя даже спустя годы.
Как известно, жена Маргарита Симоньян и другие близкие Тиграна Эдмондовича регулярно навещают его в больнице.
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«Мы делаем все возможное, чтобы стабилизировать его состояние. Говорить о сроках выхода из комы пока рано, но шансы есть», — сообщил корреспонденту «Экспресс Газеты» лечащий врач Кеосаяна.
Специалисты отмечают, что длительное нахождение в коме значительно снижают возможность полного или хотя бы частичного выздоровления. При этом важную роль в процессе восстановления могут сыграть самые разные факторы. Врач-невролог Александр Комаров уверен, что в случае обратимости повреждений мозга пациент может прийти в себя даже спустя годы.
«В некоторых случаях этому способствуют голоса родных, медикаментозная терапия или специальные звуковые стимулы», — отмечает специалист.
Как известно, жена Маргарита Симоньян и другие близкие Тиграна Эдмондовича регулярно навещают его в больнице.
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Александр Бойцов