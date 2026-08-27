Приморские специалисты спасают тюленя-ларгу, раненного винтами судна

27 августа 2026, 07:41

Фото: iStock/Raphael Ruz

В Приморье специалисты спасают тюленя-ларгу, раненного винтами судна. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя центра реабилитации «Тюлень» Лору Белоиван.