Приморские специалисты спасают тюленя-ларгу, раненного винтами судна
В Приморье специалисты спасают тюленя-ларгу, раненного винтами судна. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя центра реабилитации «Тюлень» Лору Белоиван.
Животное нашли у одного из островов Верховского в заливе Петра Великого. Предположительно, травмы на его теле – следствие удара винтами. Из-за боли тюлень перестал охотиться и сильно исхудал. За ним вели наблюдение почти три недели: часть ран зарубцевалась, но появилась новая – на боку, и потеря веса продолжилась.
При таком темпе животное рискует не накопить достаточно жира к зиме. Чтобы не перегружать его транспортировкой, тюленя пока оставят в местном дайвинг-центре, где сотрудники проведут регидратацию через зонд. Затем животное планируется перевезти в посёлок Тавричанка для реабилитации, где специалисты создадут наилучшие условия для стабилизации и выздоровления тюленя.
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