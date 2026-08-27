Продававшие младенцев медики предстали перед судом
Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил шестерых медицинских работников к срокам от 8,5 до 11 лет лишения свободы по делу о продаже 13 новорожденных для последующего вывоза за границу. Об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых в беседе с ТАСС.
По версии следствия, с 2018 по 2020 год сотрудники частной клиники под видом лечения бесплодия подсаживали эмбрионы суррогатным матерям, а затем продавали младенцев в Китай. Схема изначально действовала в Санкт-Петербурге, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли во Владивосток. За свои услуги злоумышленники могли получить более 53 миллионов рублей.
Уголовное дело поступило в суд в мае 2025 года. Материалы в отношении еще двух фигурантов он пока не рассмотрел.
Ранее сообщалось, что в Орле сосудистый хирург Андрей Шалимов спас ребенка, подавившегося конфетой на улице.
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