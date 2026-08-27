Продававшие младенцев медики предстали перед судом

27 августа 2026, 07:20

Во Владивостоке шестерых медиков отправят в колонию за продажу 13 новорожденных

Фото: iStock/AndreyPopov

Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил шестерых медицинских работников к срокам от 8,5 до 11 лет лишения свободы по делу о продаже 13 новорожденных для последующего вывоза за границу. Об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых в беседе с ТАСС.