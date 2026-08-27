В Хабаровском крае незаконно вырубили лес на сумму около 35 миллионов рублей
В Хабаровском крае незаконно вырубили лес на сумму около 35 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Сотрудники прокуратуры обнаружили опустевший участок в государственном природном заказнике «Бирский»: там уничтожили почти 200 кубометров деревьев. Арендатора земель суд обязал полностью возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Чтобы гарантировать исполнение решения, правоохранители наложили арест на активы виновного – их общая стоимость превышает 36 миллионов рублей.
Ранним утром 27 августа стало известно, что в возрасте 79 лет скончался советский и российский актёр театра и кино Юрий Цурило, чьи роли генералов, священников и врачей стали классикой. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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