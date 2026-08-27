Историк объяснил, чем вредно искажение классики в «Одиссее» Кристофера Нолана
Фильм известного британского и американского режиссера Кристофера Нолана «Одиссея» искажает гомеровский первоисточник. Подобные экранизации наносят серьёзный ущерб искусству, заявил в беседе с РИА Новости греческий историк-антиковед Ангелос Ханиотис.
Эксперт указал на то, что в картине практически ни один предмет декораций и реквизита не соответствует изображаемой эпохе: здания, одежда, оружие – всё лишено исторической достоверности, а корабль Одиссея скопирован с судов викингов. По мнению Ханиотиса, такие искажения и анахронизмы – это не актуализация древнего сюжета, а чистая коммерциализация.
Историк-антиковед добавил, что подобные «осовремененные» работы создают ложное впечатление, будто литературной классике необходима модернизация, чтобы оставаться интересной зрителю нашей эпохи. Более того, такой подход усложняет работу для специалистов, которые профессионально изучают античность и стараются донести свое знание до студентов и широкой публики через корректную популяризацию.
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