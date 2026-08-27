Историк объяснил, чем вредно искажение классики в «Одиссее» Кристофера Нолана

27 августа 2026, 06:47

Историк Ханиотис: Искаженные фильмы, включая «Одиссею Нолана, наносят ущерб искусству

Кристофер Нолан (Фото: кадр из видео серии «Closet Picks» с Youtube-канала «CRITERION»)

Фильм известного британского и американского режиссера Кристофера Нолана «Одиссея» искажает гомеровский первоисточник. Подобные экранизации наносят серьёзный ущерб искусству, заявил в беседе с РИА Новости греческий историк-антиковед Ангелос Ханиотис.