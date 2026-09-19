Пьяный лихач протаранил два автобуса в Петербурге и попытался сбежать
В Петербурге нетрезвый водитель устроил ДТП с двумя автобусами на Московском проспекте и попытался скрыться. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ», публикуя кадры с места события.
Авария произошла напротив станции метро «Электросила». Мужчина за рулём легкового автомобиля не справился с управлением, врезался в рейсовый автобус и по касательной задел ещё одно пассажирское транспортное средство. После столкновения виновник инцидента выскочил из поврежденной машины и бросился бежать.
Однако рядом находился патруль ДПС. Полицейские быстро догнали мужчину, скрутили его и надели наручники. По предварительным сведениям, массовая авария чудесным образом закончилась без серьезных последствий — никто из пассажиров и прохожих не пострадал.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Красноярском крае на реке перевернулась лодка с двумя мужчинами. Подробности читайте здесь.
Читайте также: