Пьяный лихач протаранил два автобуса в Петербурге и попытался сбежать

19 сентября 2026, 02:54

В Петербурге нетрезвый водитель устроил ДТП с двумя автобусами и попытался скрыться

Фото: iStock/z1b

В Петербурге нетрезвый водитель устроил ДТП с двумя автобусами на Московском проспекте и попытался скрыться. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ», публикуя кадры с места события.