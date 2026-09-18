Актёр Максим Матвеев вернулся на сцену — и соцсети снова не справились
Пока внимание публики было приковано к международным успехам Юры Борисова, Максим Матвеев неожиданно перетянул на себя все лавры — причём без единой поездки в Голливуд.
Актёр, который несколько лет практически не появлялся на театральной сцене, вновь вернулся в московский театр. В последнее время Матвеев был сосредоточен преимущественно на экранной карьере и жил в Санкт-Петербурге, чтобы больше времени проводить с семьёй.
Но за время отсутствия в театре артист успел обзавестись новой армией поклонников. Сначала Матвеев годами укреплял статус одного из заметных актёров российского кино, а затем внезапно завирусился в зарубежном TikTok и стал настоящим крашем для молодой аудитории.
Теперь Матвеев снова вышел к живому зрителю — и, судя по реакции в соцсетях, сделал это более чем эффектно. Под видео с фрагментами нового спектакля поклонники активно обсуждают внешность актёра и его физическую форму.
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