Актёр Максим Матвеев вернулся на сцену — и соцсети снова не справились

18 сентября 2026, 22:37

Актёр Максим Матвеев вернулся в театр и снова стал любимцем в соцсетях

Максим Матвеев (Фото: Instagram* / @maxim_matveev_)

Пока внимание публики было приковано к международным успехам Юры Борисова, Максим Матвеев неожиданно перетянул на себя все лавры — причём без единой поездки в Голливуд.