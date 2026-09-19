Амурчанка насмерть забила сожителя скалкой

19 сентября 2026, 04:39

В Амурской области 41-летняя женщина убила сожителя, ударив его скалкой по голове

Фото: Telegram-канал «Следком Амурской области» @amursledcom

В Ромненском округе Амурской области 41-летняя женщина убила сожителя, ударив его скалкой по голове. Об этом в ночь на 19 сентября сообщили в Telegram-канале «Следком Амурской области».