Амурчанка насмерть забила сожителя скалкой
В Ромненском округе Амурской области 41-летняя женщина убила сожителя, ударив его скалкой по голове. Об этом в ночь на 19 сентября сообщили в Telegram-канале «Следком Амурской области».
Согласно материалу, трагедия произошла в начале июня 2026 года в селе Дальневосточное. Пара распивала спиртное у себя дома, и в какой-то момент вспыхнула ссора. Мужчина применил к женщине физическую силу, но не причинил вреда здоровью. Когда он прекратил свои действия, то сел в кресло на веранде.
Фигурантка, осознавая, что угроза от сожителя миновала, взяла деревянную скалку и нанесла мужчине удар по голове. Тот пытался прикрыть голову рукой, но это не помогло — пострадавший скончался через несколько часов от закрытой черепно-мозговой травмы.
В ходе предварительного следствия обвиняемая признала вину и раскаялась. Ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд.
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