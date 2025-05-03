Принц Гарри объяснил отказ привозить семью в Великобританию

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: Instagram* @meghan.markle.official)
Принц Гарри рассказал, как у него складываются отношения с родными и объяснил, почему его семья не посещает Великобританию. Член британской королевской семьи последние пять лет проживает в США.
У Гарри испортились отношения с королевской семьей после того, как он выпустил откровенную биографическую книгу. 40-летний принц признался, что хотел бы наладить общение с отцом Карлом III, у которого диагностирован рак.
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«Очень хочу помириться с семьей. Не вижу смысла в продолжении конфликта. Я не знаю, сколько еще времени осталось у моего отца, а он не общается со мной из-за этих спорных моментов с охраной», — приводит слова Гарри BBC.Гарри также подчеркнул, что отказывается привозить свою семью в Великобританию по соображениям безопасности. Принца не устраивает запрет на ношение оружия частной охраной.
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