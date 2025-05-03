Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Актера Верника может ждать штраф в двукратном размере или административный арест

Актера Верника может ждать штраф в двукратном размере или административный арест

Игоря Верника могут оштрафовать в двукратном размере за неоплату другого штрафа
Игорь Верник (Фото: Instagram* @ivernik)

Игорь Верник (Фото: Instagram* @ivernik)

Московский суд рассмотрит административное дело в отношении актера Игоря Верника, связанное с неуплатой ранее назначенного штрафа. Об этом сообщили РИА Новости в судебной инстанции.
«Судебное заседание назначено на 15 мая 2025 года», — передает РИА Новости информацию суда.
Вернику вменяют часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ, предусматривающую наказание в виде двукратного штрафа, административного ареста до 15 суток или обязательных работ на срок до 50 часов.

Причина первоначального штрафа, который актер не оплатил, и детали правонарушения Верника не раскрываются.

27 апреля «Радио 1» передавало, что Верник рассказал о своей нетипичной фобии в шоу «Кстати» с Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым. Народный артист России заявил о сильнейшем страхе кошек — все дело в «инопланетном происхождении» хвостатых.

Читайте также:

«Мир перевернулся на 180 градусов!»: Анна Заворотнюк выложила новые кадры с сыном, которому исполнился месяц

Россиянам объяснили, как поступить при слишком большом счете за ЖКУ

«Мы сожгли себе руки! И у меня деформировались все кольца»: Кристина Асмус поделилась опытом от похода на шоу в Париже

*Запрещенная в России экстремистская организация
#суд
#дело
#актёр
#наказание
#заседание
#коап
#рф
«Меня нет. Придайте праху тело и под дерево»: Боня покоряет Эверест, прекратив вести часть соцсетей на время восхождения
После новости о возобновлении похода на Эверест Боня временно оставила Instagram*
03 мая 2025, 06:59

Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)

Виктория Боня с юмором говорит о возможной смерти, продолжая покорять Эверест, несмотря на проблемы со здоровьем. Блогер, вернувшись в базовый лагерь после болезни, полна решимости взойти на вершину. При этом в одном из личных блогов она оставила краткое сообщение с фото, настрой которого испугал часть фанатов.
42-летняя Виктория отправилась на Эверест в конце апреля, мечтая осуществить давнюю цель, но столкнулась с горной болезнью. Головные боли, слабость и невозможность даже налить воды из чайника заставили ее прервать первую попытку. Врачи в госпитале диагностировали вирус, который также подкосил несколько других участников группы.

«Проблемы с ментальным здоровьем»: психолог пояснила, зачем Боня постоянно рискует жизнью
«Проблемы с ментальным здоровьем»: психолог пояснила, зачем Боня постоянно рискует жизнью
Боня признавалась, что одно время не могла держать голову и еле передвигалась, но заставляла себя идти, пока команда не решила остановиться. Поклонники ожидали, что она откажется от затеи, но блогер удивила всех решением попытаться вновь.

Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)

«Как я похудела, как я осунулась! (...) Думаю: нет, я не сдамся, я смогу. И вот я с вещами сейчас лечу в базовый лагерь», — говорила она несколько дней назад.
Видимо, Виктория на этот раз собирается полностью отдать себя покорению горы, потому что ранее она лично вела несколько блогов, а теперь из своей страницы в Instagram* Боня временно ушла.

«Меня нет. Иногда, время от времени мой инстаграм* будет вести моя команда. Я вернусь, когда придет время», — загадочно написала она, вставив в пост фото с красными буквами на черном фоне.

Фото: Instagram* @victoriabonya

Такая комбинация несколько испугала поклонников, которые надеются, что блогер скоро возобновит старую деятельность в соцсети, и что решение отдалиться не указывает на очередное сильное переутомление.

Сейчас Виктория снова на Эвересте, готовая к акклиматизации в одиночку, вдохновленная беседой с другой альпинисткой. Боня признает, что голос еще слаб, а тело не восстановилось, но бросать «челлендж» не намерена.

Фанаты переживают, видя в проблемах блогера знаки судьбы, но Виктория отшучивается, обсуждая с мамой, что делать с ее прахом в случае смерти.

Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)

«Если помру, то нет никакой страховки. Придайте праху тело и под дерево… Но пока не планирую. Можешь не переживать», — писала звезда своей матери.
Та шутку поддержала и добавила, что таких сложностей не надо: если хоронить, то дома.

«Не дай Бог. Удобрение под корни в дерево. И поливать дождем», — посмеялась Боня.
Читайте также:

Актера Верника может ждать штраф в двукратном размере или административный арест

«Сдать женщину за копейку одобрения»: Курбан Омаров, который ушел от Бородиной, пояснил, почему измена — не самое страшное

«Мы сожгли себе руки! И у меня деформировались все кольца»: Кристина Асмус поделилась опытом от похода на шоу в Париже

*Запрещенная в России экстремистская организация
#вирус
#врачи
#знаки
#звёзды
#блогер
#instagram
#болезни
#лагерь
#горы
#соцсети
#дерево
#фото
#инстаграм
#контроль
#пост
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Сдать женщину за копейку одобрения»: Курбан Омаров, который ушел от Бородиной, пояснил, почему измена — не самое страшное
Бывший муж Бородиной Курбан Омаров рассказал о поведении мужчин, которое хуже измены
03 мая 2025, 06:05

Курбан Омаров и Валерия Мага (Фото: Instagram* @zimamoscow)

Курбан Омаров поделился размышлениями о том, какой мужчина по-настоящему опасен для женщины, назвав измену меньшим злом, чем предательство ради чужого одобрения. Бизнесмен, чей брак с Ксенией Бородиной развалился из-за его неверности, теперь счастлив с новой женой Валерией.
44-летний Курбан не отрицает своих ошибок. Ксения обвиняла его в романах на стороне, включая связь с Валерией, начавшуюся до развода. Омаров признает, что любовь к телеведущей угасла, и, несмотря на попытки сохранить семью ради детей, он полюбил другую.

При этом Омаров не верит, что измена женщине и выбор другой дамы сердца является самым негативным, что мужчина может сделать в отношениях.

Валерия Мага (Фото: Instagram* @zimamoscow)

«Самый страшный мужчина для женщины — не тот, кто ушел. И даже не тот, кто изменил. А тот, кто готов сдать свою женщину за копейку чужого одобрения. Кто ставит на алтарь уважения все, причем уважения перед такими же никчемными, мелкими мужиками, как он сам. Этот «мужик» никогда не будет думать, что чувствует женщина рядом с ним. Что ей больно. Что она устала. Что она вкладывает в него свою молодость, красоту, любовь, свое терпение. Ему наплевать», — передает слова Курбана «StarHit».

Курбан Омаров и Валерия Мага (Фото: Instagram* @zimamoscow)

Он признавал, что чувствует вину перед Ксенией и детьми, но объяснялся, что сердцу не прикажешь. И заодно говорил, что на Валерии вины не лежит никакой — она не знала, что ее любимый женат. Когда измена вскрылась, то молодая девушка почти разорвала отношения, однако Омаров потратил много времени на убеждение и все же уговорил ее дать ему второй шанс.

Курбан Омаров с сыном (Фото: Instagram* @zimamoscow)

«Мне потребовалось полгода на то, чтобы ее вернуть, уже после развода, и доказать ей и ее семье свои серьезные намерения», — рассказывал Омаров.
Курбан уверяет, что Валерия из верующей семьи, где ценят честность, и их союз построен на взаимном уважении. Недавно у пары родился сын: мальчик появился на свет 1 февраля. Для молодой мамы это первый ребёнок, а для Курбана – третий. В браке с Аллой Воденко у него родился сын Омар, а от Ксении Бородиной он имеет дочь Теону.

Читайте также:

«Мы сожгли себе руки! И у меня деформировались все кольца»: Кристина Асмус поделилась опытом от похода на шоу в Париже

«Ни о чем не жалею»: Бородина впервые рассталась с Сердюковым

«Мы расстались»: Николаю Сердюкову пришлось пойти на трудный шаг в отношениях с Ксенией Бородиной

*Запрещенная в России экстремистская организация
#ребёнок
#женщина
#бизнесмен
#любовь
#женщины
#семьи
#брак
#мужчина
#отношения
#свет
#мальчик
#выбор
#девушка
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мы сожгли себе руки! И у меня деформировались все кольца»: Кристина Асмус поделилась опытом от похода на шоу в Париже
Кристина Асмус рассказала о шоу в Париже, после которого у нее деформировались кольца
03 мая 2025, 03:59

Кристина Асмус (Фото: Instagram* @asmuskristina)

Кристина Асмус поделилась восторгом от балета в Париже, который перевернул ее восприятие искусства. В новой публикации актриса рассказала, как израильская постановка в Опере Гарнье вызвала бурю эмоций и вдохновила на режиссерские мечты. ывшая жена Гарика Харламова также добавила в личный блог новые фото из столицы Франции.
36-летняя Кристина, путешествуя по Европе, остановилась в Париже, где решила посетить балет в легендарной Опере Гарнье. Выбрав израильскую постановку, она не ожидала, что окажется в эпицентре настоящего чуда.

Кристина Асмус (Фото: Instagram* @asmuskristina)

Спектакль словно погрузил ее в коллективный транс с другими зрителями: актриса признается, что испытывала желание смеяться, плакать, кричать и даже летать.

«Тот самый случай, когда ты привстаёшь с кресла и не понимаешь как это сделано и как такое вообще возможно?! (...) Или это не из-за спектакля? В общем, мне снесло башку от этого шоу! И впервые после учёбы на режиссуре меня посетила мысль, что что-то подобное я бы хотела поставить», — поделилась она.
Кристина Асмус (Фото: Instagram* @asmuskristina)

Аплодисменты в конце постановки были долгими. Асмус отметила, что после двадцать шестого крика «Браво!» подумала: она действительно попала на какое-то редкое, историческое событие. Как оказалось, не зря. В тот день прима Парижской оперы Людмила Пальеро завершала карьеру, и вся труппа выстроилась на сцене в ее честь, выведя балерину вперед.

«Кажется, что даже триумфы на Канском кинофестивале не знавали таких долгих хлопков. Мы сожгли себе руки и у меня деформировались все кольца!», — рассказала Асмус.
Кристина Асмус (Фото: Instagram* @asmuskristina)

Кристина, которая не знала об этом на момент выбора постановки, считает, что именно интуиция привела ее на уникальное событие.

19 апреля «Радио 1» передавало, что Асмус улетела во Францию после скандала на съёмочной площадке. Актриса исполняет главную роль в сериале «Склиф». Однако недавно стали распространяться слухи о том, что Асмус отстранили от съёмок из-за конфликтного поведения с командой. Артистка опровергла эти домыслы, назвав их ложью. Однако вскоре руководство телеканала ТНТ всё же подтвердило эти сведения.

Читайте также:

«Мир перевернулся на 180 градусов!»: Анна Заворотнюк выложила новые кадры с сыном, которому исполнился месяц

«Послужила вдохновением»: стало известно, кто вдохновил Муцениеце на развод с Прилучным

«Первая встреча с отцом. Говорит, я родился по залету»: Александр Ревва раскрыл правду о тяжелом прошлом и боли юности

*Запрещенная в России экстремистская организация
#балет
#спектакль
#фото
#звёзды
#шоу
#актриса
#instagram
#эмоции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мир перевернулся на 180 градусов!»: Анна Заворотнюк выложила новые кадры с сыном, которому исполнился месяц
Анна Заворотнюк выложила совместные фото с сыном, которому исполнился месяц
03 мая 2025, 01:35

Анна Заворотнюк с сыном (Фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)

Анна Заворотнюк растрогала фанатов, опубликовав уютные фото с сыном, которому 2 мая исполнился месяц. Дочь Анастасии Заворотнюк признается, что рождение ребенка перевернуло ее мир, наполнив его новым смыслом.
В трогательном сообщении под постом с фотографиями 28-летняя Анна поделилась, что с появлением сына она открыла для себя невероятные чувства: любовь, разрывающую сердце, и нежность, переполняющую душу. Она ощущает, что теперь все в ее жизни встало на свои места, и не представляет, как жила без малыша.

По словам Анны, материнство изменило ее взгляд на мир — она стала лучше понимать родителей и детей, восприятие мира изменилось.

Сын Анны Заворотнюк отмечает первый месяц жизни (Фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)

«Весь мой мир перевернулся на 180 градусов! Не то что бы раньше я жила хуже, совсем нет, просто как-то по другому. Сейчас всё вокруг резко наполнилось таким большим смыслом», — призналась она.
Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк с 2022 года замужем за бизнесменом Тимуром Исмаиловым. Пара, поженившаяся после знакомства во время учебы в университете США, стала родителями в апреле. Тимур предпочитает оставаться в тени, избегая внимания публики, и Анна редко публикует совместные фото, но ее посты о сыне полны тепла и любви.

Сын Анны Заворотнюк отмечает первый месяц жизни (Фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)

Кстати, в последние годы Заворотнюк живёт на две страны – Россию и ОАЭ. Её супруг работал топ-менеджером в фирме в Дубае. Но после рождения первенца пара решила обосноваться в Москве.

«Спасибо, что ты выбрал именно нас (родителями), мы тебя безумно любим и всегда будем рядом», — заключила в своем последнем посте счастливая мама.
Читайте также:

«Буду пугать прохожих»: дочь Заворотнюк сделала омолаживающие процедуры через 20 дней после родов

«Первая встреча с отцом. Говорит, я родился по залету»: Александр Ревва раскрыл правду о тяжелом прошлом и боли юности

«Ни о чем не жалею»: Бородина впервые рассталась с Сердюковым

*Запрещенная в России экстремистская организация
#сердце
#фото
#любовь
#пост
#instagram
#мир
#материнство
#сша
#страны
#звёзды
#мама
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Первая встреча с отцом. Говорит, я родился по залету»: Александр Ревва раскрыл правду о тяжелом прошлом и боли юности
Александр Ревва рассказал в интервью о разочаровании в отце и любви к близким
03 мая 2025, 00:18

Александр Ревва (Фото: кадр из интервью на Youtube-канале «Антон Штейн»)

В недавнем интервью Александр Ревва раскрыл боль детства, рассказав о сложных отношениях с родителями и их равнодушии. В 50 лет шоумен делится, как отсутствие поддержки отца и неприятие матери до сих пор оставляют след в его душе, а также объясняет, что для него значит «любовь».
Артист редко касается личного, но на этот раз, говоря о своем жизненном пути, он вспомнил непростое детство. Ревва воспитывался в неполной семье, поскольку отец ушел рано. Его мать, Любовь Николаевна, любила сына, но при этом настоящего отца маленькому Саше так и не нашла. То и дело появлялись новые отчимы, которых мама представляла как «новых пап», что сбивало с толку юного Александра.

«Отчимов было настолько много, что я их уже даже не запоминал по именам», — признавался юморист в интервью на YouTube-канале «Антон Штейн».
Александр Ревва и Антон Штейн (Фото: кадр из интервью на Youtube-канале «Антон Штейн»)

На вопросы ребенка о «смене» отца мама была вынуждена говорить: «Забыли. Он негодяй».

Ревва признался, что, как многие дети в таких ситуациях, грезил о встрече с отцом. Фантазировал увидеть «идеального папу», надеялся, что тот окажется хорошим человеком — хотя факт, что отец не искал встречи, наталкивал на негативные мысли.

«Мама не вечная»: Александр Ревва угодил в скандал из-за разлада с матерью, почему на самом деле она не приняла его жену
«Мама не вечная»: Александр Ревва угодил в скандал из-за разлада с матерью, почему на самом деле она не приняла его жену
Мечта войти в контакт с родным отцом сбылась в 18 лет, но оказалась далеко не радостным событием. Отец заявил, что Александр родился случайно и что он никогда не любил его мать, оставив сына с чувством горечи.

«Первая встреча, первые слова его… И он говорит, что ты родился по залету? Сказал, что никогда не любил мою мать. Видно, он сидел с этим, почему-то хотел сказать, именно мне хотел сказать. И в этот момент у меня разрушился весь этот (выдуманный) образ», — эмоционально заключил Ревва, уточняя, что при этом отец сам вышел на связь.
Александр Ревва (Фото: кадр из интервью на Youtube-канале «Антон Штейн»)

Эти события закалили Ревву. Он стал благодарен судьбе за то, что рос с матерью, иначе мог бы стать черствым. К тому же любовь ему дарила еще и бабушка: артист отметил, что она сыграла важнейшую роль в его жизни. Воспоминания о ней полны тепла.

К сожалению, сейчас отношения с матерью несколько натянутые: Любовь не принимает жену Саши Анжелику и отказывается общаться с внуками. Это ранит артиста, который всегда мечтал о большой, дружной семье за общим столом. Он считает, что неприятие матери — несправедливое испытание, возможно, связанное с ее эгоизмом.

Настоящую поддержку Ревва сейчас видит в Анжелике, которая стала для него опорой и вдохновением.

Александр Ревва с женой Анжеликой (Фото: Instagram* @arthurpirozhkov)

«Любовь — это чувство. Это пространство, энергия. (...) Знаешь, как таблетку в стакан бросаешь, а потом от нее исходят шипучие пузырьки? Я смотрю на таблетку, которая растворяется, и думаю — это любовь. Мое состояние, когда все время эти пузырьки, такое счастье и радость», — объяснил Александр свои отношения с Анжеликой, подчеркивая, что его чувства не становятся слабее с возрастом.
Рассуждая о привязанности, итог он подвел следующий: «У любви нет времени. Ты любишь или не любишь. Все очень просто, все понятно».

Читайте также:

«Это очень болезненная тема»: Александр Ревва рассказал о конфликте со своей мамой

Кристина Орбакайте пригрозила властям Латвии, запретившим ее въезд

«Два неутомимых человека»: Саша Зверева обратилась к мужу в годовщину знакомства и оценила переезд в США ради него

*Запрещенная в России экстремистская организация
#мать
#любовь
#отец
#встреча
#отношения
#youtube
#счастье
#интервью
#дети
#мама
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате