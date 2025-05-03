Актера Верника может ждать штраф в двукратном размере или административный арест

Игорь Верник (Фото: Instagram* @ivernik)
Московский суд рассмотрит административное дело в отношении актера Игоря Верника, связанное с неуплатой ранее назначенного штрафа. Об этом сообщили РИА Новости в судебной инстанции.
«Судебное заседание назначено на 15 мая 2025 года», — передает РИА Новости информацию суда.Вернику вменяют часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ, предусматривающую наказание в виде двукратного штрафа, административного ареста до 15 суток или обязательных работ на срок до 50 часов.
Причина первоначального штрафа, который актер не оплатил, и детали правонарушения Верника не раскрываются.
27 апреля «Радио 1» передавало, что Верник рассказал о своей нетипичной фобии в шоу «Кстати» с Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым. Народный артист России заявил о сильнейшем страхе кошек — все дело в «инопланетном происхождении» хвостатых.
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