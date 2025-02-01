«Я настоящая принцесса!»: Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол и подбежала к маленькой девочке

Кейт Миддлтон (фото: соцсети)
Кейт Миддлтон решилась на неожиданный поступок. Принцесса Кембриджская оторвалась от официальной процессии и нарушила королевский протокол, чтобы лично подойти к маленькой девочке.
Поборовшаяся с онкологией жена принца Уильяма впервые с 2023 года отправилась в поездку в южный Уэльс.
Миддлтон посетила детский хоспис. Вместе с маленькими пациентами она занялась рисованием. Возвращаясь после посещения лечебного заведения, она нарушила королевский протокол. Она остановила машину и по траве побежала навстречу маленькой девочки.
Выяснилось, что трёхлетняя Лили-Роуз Логан позвала принцессу, а та, в свою очередь, не смогла сдержать порыв познакомиться с малышкой. Девочка спросила, на самом ли деле Кейт принцесса.
Также Миддлтон рассказала девочке, что на местной фабрике, которую она посетила, вяжут носки и свитера. «Это просто потрясающе, как это всё создается!», – отметила принцесса.
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Миддлтон посетила детский хоспис. Вместе с маленькими пациентами она занялась рисованием. Возвращаясь после посещения лечебного заведения, она нарушила королевский протокол. Она остановила машину и по траве побежала навстречу маленькой девочки.
Выяснилось, что трёхлетняя Лили-Роуз Логан позвала принцессу, а та, в свою очередь, не смогла сдержать порыв познакомиться с малышкой. Девочка спросила, на самом ли деле Кейт принцесса.
«Да, я настоящая принцесса! Я просто захотела подойти к тебе, поздороваться и посмотреть твою деревню, познакомиться с ней», – ответила Миддлтон.После Лили-Роуз показала принцессе свой игрушечный банан и вручила его ей в подарок. Кейт вежливо вернула его, после чего девочка бросила игрушку на землю, Кейт со смехом пришлось поднять банан.
Также Миддлтон рассказала девочке, что на местной фабрике, которую она посетила, вяжут носки и свитера. «Это просто потрясающе, как это всё создается!», – отметила принцесса.
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Анастасия Чинкова