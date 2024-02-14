«Отчитаться перед чиновниками»:30 лет со дня расстрела Чикатило, кто оказался соучастником

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Смертная казнь в России: могут ли вернуть
Смертная казнь не назначается и не исполняется в России с 16 апреля 1997 года, когда вступил в силу мораторий, утвержденный указом президента Бориса Ельцина. Однако идея возобновления высшей меры наказания продолжает обсуждаться.
«Я очень надеюсь на то, что возобновления смертной казни не будет у нас в стране. Безусловно, существуют проблемы, но международный опыт показывает, что проблемы с преступностью смертная казнь никак не решает: что в США тяжких преступлений становится только больше, что в Китае. Последнее время большое возмущение и переживание у меня вызывают новые способы, которые начали применять в США относительно убийства людей, которые приговорены к смертной казни. Недавно казнили первого человека с использованием газа. Такое ощущение, будто бы в нашем мире возвращаются самые страшные способы умерщвления граждан из времен третьего рейха», - заявил Мельников.
Он обратил внимание на то, что во всем в мире многие уголовные дела рассматриваются поверхностно и сложно добиться справедливого вынимания приговора.
«Все больше политики в уголовных делах оказывается, тяжело добиться справедливого правосудия. Если говорить о России, я надеюсь, что мораторий будет непоколебим, иначе мы можем войти в клуб странных государств, которые в 21 веке убивают людей. С другой стороны, маньяки, педофилы, террористы - это те люди, которых нужно максимально наказывать. Их нужно изолировать от общества, в этом нет сомнений. В отношении таких преступников нужно вести жесткую политику борьбы. Вопрос только в методах: если мы будем принимать позицию, как в США, чем мы будем отличаться?», - задался вопросом эксперт.
Рассуждая о том, почему поиски Чикатило продолжались долго и привели к расстрелу невиновного, Мельников заявил, что в этом виновны правоохранители, которые не хотели портить статистику.
«Что нам показало дело Чикатило? Чтобы показать статистику о том, что у нас нет маньяков, убили несколько людей, которые не имели к этому отношения. Сам Чикатило при это продолжал свои ужасные преступления совершать. На мой взгляд, соучастниками были те правоохранители, которые пытались это дело замять, ведь продолжалось это в том числе из-за их некомпетентности, попытки скрыть информацию, лишь бы их условно не трогали. Им нужно было отчитаться перед чиновниками, что привело к таким последствиям», - заключил эксперт.
Андрей Чикатило: биография маньяка
Андрей Чикатило родился в 1936 году в Сумской области. Его отец ушел на войну, где попал в плен, и воспитанием сына занималась мать.
Позже в своих письмах адвокату Чикатило признавался, что до 12 лет он страдал недержанием мочи, и мать часто наказывала его. Он также писал, что испытывал проблемы в сексуальном плане и не ладил с противоположным полом. Содержания писем впервые были раскрыты после выхода фильма о Чикатило в 2018 году.
Расстрел невинно осужденного Кравченко
Свое первое убийство Чикатило совершил в 1978 году. Его жертвой стала девятилетняя девочка, которую он изнасиловал и задушил. В поисках преступника правоохранители вышли на ложный след и задержали 25-летнего Александра Кравченко, который ранее был судим за убийство ребенка. Через три недели после пребывания в СИЗО, Кравченко взял вину за убийство девочки на себя. Изначально он был приговорен к 15 годам заключения, но позже родственники убитой настояли на пересмотре дела. Так, суд вынес приговор о смертной казне. 5 июля 1983 года Кравченко был расстрелян.
Убийства продолжались, правоохранители находили изуродованные тела в различных частях Ростовской области. Жертвами маньяка становились мальчики девочки и женщины, все преступления объединяла жестокость.
Неоднократно Чикатило попадал в поле зрения правоохранителей: в 1984 году он был задержан на центральном рынке города, потому что показался сотрудникам милиции подозрительным. Тогда при нем обнаружили нож, веревку и вазелин, однако находчивый мужчина объяснило это тем, что он работает в снабжении, и использует имеющиеся предметы в профессиональных нуждах.
Второй раз Чикатило был задержан за кражу аккумулятора. Ему присудили год исправительных работ.
Суд над Чикатило и расстрел
С 1985 по 1987 годы советские правоохранители провели самую масштабную поисковую операцию по поимке преступника, который продолжал орудовать в Ростовской области на протяжении 12 лет. За это время милиционеры нашли сотни людей с сексуальными отклонениями, раскрыли десятки убийств и изнасилований.
Задержать Чикатило удалось 6 ноября 1990 года. На мужчину в классическом костюме, выходившего из леса, обратил внимание участковый. Маньяка задержали, проверили документы, отпустили, но установили за ним наблюдение. 20 ноября 190 года Чикатило был задержан при очередной попытке познакомиться с маленьким мальчиком.
На суде Чикатило пытался разжалобить присутствующих. Он рассказывал об изнасиловании в армии, избиениях матери, унижениях сверстников. Судебные заседания продолжались более двух недель, уголовное дело содержалась в 200 томах. Когда судья огласил приговор и прозвучало слово «расстрел», в зале раздались аплодисменты.
14 февраля 1994 года Чикатило расстреляли в окрестностях Новочеркасской тюрьмы
Последняя смертная казнь: Сергей Головкин
Серийный маньяк Сергей Головкин, известный как Фишер, был расстрелян 2 августа 1996 года, педофил убил 11 несовершеннолетних. Он не просто насиловал и душил подростков, но и пытался употребить в пищу их внутренние органы. Он стал последним человеком, приговоренным к высшей мере наказания в виде смертной казни.
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