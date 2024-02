«Отчитаться перед чиновниками»:30 лет со дня расстрела Чикатило, кто оказался соучастником

Древняя постройка была обнаружена в Мекленбургской бухте, расположенной в юго-западной части Балтики, сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences. Конструкция представляет собой массивную структуру, состоящую из 1673 отдельных камней. Общая масса каменных глыб превышает 142 тонны. Размещены они на глубине около 21 метра.Исследователи Кильского университета в Германии считают, что стену сложили охотники-собиратели каменного века около десяти тысяч лет назад. Предполагается, что наши далёкие предки использовали эту стену для охоты на мигрирующих северных оленей. Найденный артефакт является, вероятно, самым древним из известных охотничьих сооружений.В древности люди изготавливали оружие и драгоценности из инопланетного металла Археологи нашли доспехи XIV века в ШвейцарииВ Ростовской области обнаружили клад с монетами эпохи Петра I