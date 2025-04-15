Принцу Гарри подарили русский пасхальный кулич во время поездки на Украину

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Пасхальный кулич, который вручили принцу Гарри, герцогу Сассекскому, на Украине, оказался русским. На это указал Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Отмечается, что после тайного визита принца Гарри на Украину в Сети распространились снимки, на которых ему вручают кулич. Однако пользователи соцсетей обратили внимание, что выпечка украшена сверху белой глазурью, как обычно делают в России. На Украине же как правило пекут сдобу, которую украшают только косичкой и крестом.
Необъявленная поездка принца Гарри на Украину была совершена 10 апреля. Член британской королевской семьи посетил один из госпиталей Львова, где проходят лечение раненые бойцы ВСУ.
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Необъявленная поездка принца Гарри на Украину была совершена 10 апреля. Член британской королевской семьи посетил один из госпиталей Львова, где проходят лечение раненые бойцы ВСУ.
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Анастасия Чинкова