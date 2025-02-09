Трамп обнародовал решение по депортации принца Гарри из США и жёстко прошёлся по Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: Instagram* @meghan.markle.official)
Ещё до своего переизбрания в качестве президента США Дональд Трамп обещал выгнать из страны принца Гарри. Поводом послужило признание герцога в употреблении наркотиков, о чём он, впрочем, позабыл сообщить при получении визы в Штатах.
Если будет доказано, что Гарри действительно соврал в анкете, то визу можно будет отозвать. К тому же, президенту США сделать это проще простого.
Однако Трамп уже заявил, что не собирается злоупотреблять своим положением. Глава государства всё-таки не планирует депортировать принца.
Не упустил Трамп шанса похвалить старшего брата Гарри Уильяма, с которым встречался не так давно во время церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации. Наследника британского трона глава США назвал «замечательным молодым человеком».
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*запрещён в РФ
Однако Трамп уже заявил, что не собирается злоупотреблять своим положением. Глава государства всё-таки не планирует депортировать принца.
«Я не хочу этого делать. Я оставлю его в покое. У него и так достаточно проблем с женой. Она ужасна», – язвительно отметил Трамп в интервью изданию The New York Post.Также американский президент заявил, что принц уже находится «под каблуком» у жены Меган Маркл.
Не упустил Трамп шанса похвалить старшего брата Гарри Уильяма, с которым встречался не так давно во время церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации. Наследника британского трона глава США назвал «замечательным молодым человеком».
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова