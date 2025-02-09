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Трамп обнародовал решение по депортации принца Гарри из США и жёстко прошёлся по Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: Instagram* @meghan.markle.official)

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: Instagram* @meghan.markle.official)

Ещё до своего переизбрания в качестве президента США Дональд Трамп обещал выгнать из страны принца Гарри. Поводом послужило признание герцога в употреблении наркотиков, о чём он, впрочем, позабыл сообщить при получении визы в Штатах.
Если будет доказано, что Гарри действительно соврал в анкете, то визу можно будет отозвать. К тому же, президенту США сделать это проще простого.

Однако Трамп уже заявил, что не собирается злоупотреблять своим положением. Глава государства всё-таки не планирует депортировать принца.



«Я не хочу этого делать. Я оставлю его в покое. У него и так достаточно проблем с женой. Она ужасна», – язвительно отметил Трамп в интервью изданию The New York Post.
Также американский президент заявил, что принц уже находится «под каблуком» у жены Меган Маркл.

Не упустил Трамп шанса похвалить старшего брата Гарри Уильяма, с которым встречался не так давно во время церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации. Наследника британского трона глава США назвал «замечательным молодым человеком».

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*запрещён в РФ
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В США упразднили отдел ФБР по борьбе с влиянием России и Китая
09 февраля 2025, 18:07

Фото: istockphoto/rarrarorro

Подразделение ФБР по борьбе с информационным влиянием России и Китая ликвидирован. Такое решение приняло министерство юстиции США.
Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на информацию ведомства. Директиву о ликвидации специализированного подразделения подписала новый глава Минюста генеральный прокурор Пэм Бонди.

«Чтобы освободить ресурсы для решения более насущных приоритетов и положить конец рискам дальнейшего использования оружия и злоупотреблений полномочиями прокуроров, оперативная группа по иностранному влиянию будет расформирована», — гласит приказ министра.

Сотрудники министерства и Федерального бюро расследований в шоке от новой директивы. Теперь все открыто для иностранной разведки, сказал бывший глава контрразведки ФБР Фрэнк Фиглиуцци.

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#китай
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В российском парламенте предложили сократить рабочую неделю
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю на один час
09 февраля 2025, 15:53

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В правительство направлен законопроект о сокращении рабочей недели в России на один час. Автором инициативы выступил глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (Фракция ЛДПР).
Документ, имеющийся в распоряжении ТАСС, предполагает внесение изменений в действующий Трудовой кодекс Российской Федерации. Согласно предлагаемым поправкам, накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной рабочей неделе уменьшается на один час.

В пояснительной записке к законопроекту парламентарий отмечает, что работодатель и сейчас вправе установить укороченный рабочий день по пятницам. Однако в существующих условиях данную норму полезно будет закрепить на правовой основе, подчеркнул Нилов.

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«Коммуникации идут по разным каналам»: Песков — о беседе Путина и Трампа
09 февраля 2025, 14:25

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

В американской прессе появились сообщения, что президент США Дональд Трамп переговорил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Официальный представитель главы российского государства Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.
На традиционном брифинге официальный представитель Кремля напомнил журналистам, что по мере того, как новая администрация США разворачивает свою работу, появляется много различных коммуникаций.

«И эти коммуникации ведутся по разным каналам», — подчеркнул пресс-атташе российского президента.

Песков также заметил, что лично он может и не знать о каких-то контактах, встречах, переговорах, мыслях и намерениях. Понятно, что разговор двух лидеров, если он состоится (состоялся?), будет или был посвящён главным образом урегулированию украинского конфликта.

«В данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — заключил Дмитрий Песков.

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Постпред РФ Гатилов: Дипломатов США не стало видно и слышно на заседаниях ООН
09 февраля 2025, 11:34

Фото: istockphoto/Askolds

Американские дипломаты вдруг перестали проявлять какую-либо активность и вступать в полемику на заседаниях различных институтов и агентств Организации Объединённых Наций. Их практически не видно и не слышно.
Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. В разговоре с ТАСС в канун Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля, он подчеркнул, что представители делегации США просто сидят и слушают.

«В американской делегации сейчас царит полная неопределённость и непонимание того, как действовать в свете решений, принятых вступившим в должность президентом США Дональдом Трампом», — сказал дипломат.

По его словам, такое поведение является крайне нехарактерным для американцев, которые раньше вступали в дискуссии по любому поводу, будь то соглашения о разоружении или вопросы глобального потепления.

«Вероятно они ещё не получили последних инструкций из Белого дома», — заключил Гатилов.

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CNN: действия президента Трампа ставят под угрозу отношения между США и ЕС
09 февраля 2025, 03:19

Фото: iStock/SurkovDimitri

Решения президента США Дональда Трампа ставят под угрозу долговременные взаимоотношения Штатов и Евросоюза. Об этом заявил журналист Роб Пичета для CNN.
«Иррациональные геополитические интервенции Трампа могут привести к глобальной изоляции США от их политических союзников. Заявления Трампа о Газе могут только ускорить этот процесс», — пишет в материале журналист.

Также Пичета отмечает, что лидеры ЕС опасаются непредсказуемой реакции Вашингтона во время критики заявлений и предложений американского президента. Для примера журналист привел Великобританию. Королевство вынуждено поддерживать хорошие отношения со Штатами, при этом не может не реагировать на неожиданные высказывания Трампа.

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