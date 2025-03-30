Sky News: лидер благотворительной организации обвинила принца Гарри в травле

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Председатель благотворительной организации Sentebale Софи Чандаука обвинила принца Гарри в нападках и травле. Об этом сообщает телеканал Sky News.
«...какой-то момент... принц Гарри разрешил опубликовать для общественности компрометирующую новость, не поставив в известность ни меня, ни моих руководителей, ни моего исполнительного директора», — передает телеканал слова Чандауки.
Стоит отметить, что именно принц Гарри стал основателем благотворительной организации Sentebale. О том, на публикацию какой именно компрометирующей новости дал свое согласие Гарри, не уточняется.
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