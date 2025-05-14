«Мне было страшно»: чего боялась Екатерина Климова во время беременности

Екатерина Климова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Екатерина Климова раскрыла давние переживания — актриса призналась, чего всерьез боялась потерять из-за рождения детей. В своем Telegram-канале звезда честно рассказала о страхах, которые преследовали ее во время каждой беременности.
«Мне тоже было страшно. Я боялась потерять карьеру, фигуру, внешность, мужчину... Боялась, что будет тяжело, что ничего не получится. Как я их воспитаю? Как заработаю? Как дам хорошее образование?», – размышляла многодетная мама.Несмотря на все тревоги, Климовой удалось не только сохранить профессиональную востребованность, но и совместить ее с материнством. Теперь, когда у нее два сына и две дочери, она называет наследников главным смыслом жизни и призывает женщин не бояться рожать.
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