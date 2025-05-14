Мать Ксении Собчак призналась, кого любит больше собственной дочери

Людмила Нарусова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Мать Ксении Собчак в беседе со Стасом Садальским призналась, что любит своего внука Платона сильнее, чем собственную дочь. Подробности семейных отношений всплыли после спектакля «Вишневый сад» в «Ленкоме».
«Как же я люблю своего внука Платона, согласись Стас, что он копия Толи? Я его люблю больше, чем Ксюшу», — процитировал Нарусову Садальский в социальных сетях.По словам актера, Людмила Борисовна уверена, что с каждым годом мальчик становится все больше похож на своего деда Анатолия Собчака.
К слову, в проявлениях любви не отстает и Ксения — она регулярно публикует трогательные видео с сыном, восхищаясь его умом. Журналистка не раз признавалась, что с радостью родила бы еще больше детей.
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