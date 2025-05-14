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Мать Ксении Собчак призналась, кого любит больше собственной дочери

Мать Ксении Собчак призналась, что любит внука Платона больше собственной дочери
Людмила Нарусова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Людмила Нарусова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Мать Ксении Собчак в беседе со Стасом Садальским призналась, что любит своего внука Платона сильнее, чем собственную дочь. Подробности семейных отношений всплыли после спектакля «Вишневый сад» в «Ленкоме».
«Как же я люблю своего внука Платона, согласись Стас, что он копия Толи? Я его люблю больше, чем Ксюшу», — процитировал Нарусову Садальский в социальных сетях.
По словам актера, Людмила Борисовна уверена, что с каждым годом мальчик становится все больше похож на своего деда Анатолия Собчака.

К слову, в проявлениях любви не отстает и Ксения — она регулярно публикует трогательные видео с сыном, восхищаясь его умом. Журналистка не раз признавалась, что с радостью родила бы еще больше детей.

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#дети
В Сочи умер отчим Александра Реввы: комик оплатил его похороны
14 мая 2025, 16:35

Фото: iStock/jorgeantonio

10 мая не стало отчима Александра Реввы. Более 30 лет Олег Рачеев был мужем матери знаменитого юмориста.
Похороны прошли 14 мая в Сочи, передает «Стархит». Уточняется, что Александр Ревва взял на себя все финансовые вопросы, связанные с организацией похорон.

По словам продюсера Никиты Коннова, Рачеев долгое время серьезно болел. Главной его мечтой было дожить до Парада Победы 9 мая — так и случилось, он скончался на следующий день.

Сам Ревва в интервью для YouTube-канала «Антон Штейн» рассказал, что в его детстве было много отчимов.

«Отчимов было настолько много, что я их уже даже не запоминал по именам. Да, я не запоминал по именам, потому что порой она говорила: "Это ваш новый папа Олег". Я спрашивал: "Подожди, а где же папа Сергей?" Мама отвечала: "Забыли. Он негодяй"», — рассказывал шоумен.

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#похороны
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#встреча
#интервью
#мама
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«Мне было страшно»: чего боялась Екатерина Климова во время беременности
Екатерина Климова раскрыла страхи при беременности и призвала женщин рожать
14 мая 2025, 16:19

Екатерина Климова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Екатерина Климова раскрыла давние переживания — актриса призналась, чего всерьез боялась потерять из-за рождения детей. В своем Telegram-канале звезда честно рассказала о страхах, которые преследовали ее во время каждой беременности.
«Мне тоже было страшно. Я боялась потерять карьеру, фигуру, внешность, мужчину... Боялась, что будет тяжело, что ничего не получится. Как я их воспитаю? Как заработаю? Как дам хорошее образование?», – размышляла многодетная мама.
Несмотря на все тревоги, Климовой удалось не только сохранить профессиональную востребованность, но и совместить ее с материнством. Теперь, когда у нее два сына и две дочери, она называет наследников главным смыслом жизни и призывает женщин не бояться рожать.

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#мама
#материнство
#дети
#семья
#беременность
#роды
#страх
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Изгнанный из футбола Тарасов раскрыл источники дохода
Дмитрий Тарасов занялся бизнесом после роспуска его футбольного клуба
14 мая 2025, 16:14

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко (Фото: Инстаграм* @kostenko.94)

Дмитрий Тарасов рассказал, чем занимается после роспуска его футбольной команды, с которой он участвовал в турнирах медийной лиги. Некоторое время спортсмен пытался вернуться на поле в качестве профессионального игрока, однако так и не получил достойного предложения от клубов российской премьер-лиги, передает «7Дней.ru».
Сейчас Тарасов занимается бизнес-проектами, которые не связаны со спортом. По его словам, в деньгах он не нуждается и бездельником себя не считает.

«У меня было два предложения (от РПЛ), но я отказал, потому что хочу остаться в Москве и не уезжать никуда от семьи... Хочу посоветовать не переживать за меня! Расскажу про одно из направлений. Это российская компания, которая первая в мире разработала инновационную капсулу для кальяна, в ней я являюсь партнером. Помимо этого я работаю в других направлениях, просто это не транслирую», — пояснил Дмитрий.

Примечательно, что поклонники переживают за футболиста, поскольку в своем блоге он рассказывает лишь про то, как посещает фитнес-клуб и водит детей на различные занятия.

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*Запрещен в РФ
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«Потасканный какой-то»: как Ярослав Бойко изменял жене, обзавелся внебрачным сыном и развелся спустя 25 лет брака
14 мая 2025, 15:49

Ярослав Бойко (Фото: скриншот т/с «Всем по 50»)

Сегодня, 14 мая, российский актёр театра и кино Ярослав Бойко празднует свой 55-летний юбилей. Артист стал популярным благодаря участию в телесериале «Всегда говори "всегда"», и с тех пор его образ ассоциируется с успехом у женщин, мужественностью и обаянием. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы актера


Ярослав Бойко (Фото: Instagram*@ boyko1970)

Ярослав Бойко родился 14 мая 1970 года в Киеве. В детстве будущий актёр рос без отца. Его воспитывали мама, которая была заместителем директора фотоателье, бабушка, майор инженерных войск, и дядя, служивший в Военно-морском флоте. Неудивительно, что в такой семье мальчика готовили к военной карьере.

Однако дисциплиной Ярослав не отличался, да и учиться в школе не любил. После восьмого класса Бойко пытался поступить в суворовское училище, но для прохождения вступительных испытаний знаний не хватило. Тогда он подал документы в ближайший к дому Киевский металлургический техникум и проучился там три года, пока не понял, что это совсем не то, что ему нравится.

На третьем курсе Бойко забрал документы из техникума и ушел на два года в армию.

«В принципе, я мог не идти — у меня неполная семья, только мама. Но мы с пацанами свято верили, что отслужить два года — долг всякого мужчины. А тех, кто пытался «откосить», мы презирали и не считали за мужиков», — цитирует артиста femmie.ru.

Военная служба оказала значительное влияние на формирование личности будущего актёра. Служба в пограничных войсках способствовала развитию таких качеств, как дисциплинированность, чувство долга и инициативность.

После армии в жизни Ярослава Бойко произошла судьбоносная встреча с бывшей одноклассницей, которая собиралась поступать в театральный. Бойко решил пойти на экзамены с девушкой за компанию и по воле судьбы поступил в Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого.

«Я встретил одноклассницу. Говорю ей: вот, дескать, из армии пришёл. А она ответила, что в театральное поступает. И я пошёл поступать вместе с ней за компанию. Честно говоря, я совершенно не готовился. Просто прочитал стихотворение. В итоге я поступил, а она — нет. Дальше моя жизнь была определена. А что касается творческой профессии, мне очень нравилось учиться в институте. Свой путь я начинал в Киевском театральном, а потом я всё бросил и уехал в Москву. Дело в том, что в Киеве всё было на украинском языке, а мы тогда на нём не говорили. Мне было сложновато, поэтому уехал в столицу», — вспоминает Бойко в интервью изданию 1istochnik.ru.

После завершения первого курса Ярослав отправился в Москву, где стал студентом Школы-студии МХАТ, а его наставником стала Алла Покровская.

Работа в кино


Ярослав Бойко (Фото: Instagram*@ boyko1970)

Московскую школу-студию МХАТ Ярослав Бойко окончил в 1995 году и начал работать в московском Театре-студии Олега Табакова. В кино актер дебютировал задолго до получения диплома в картине 1991 года «Круиз, или Разводное путешествие». С тех пор фильмы с участием актера выходили практически каждый год.

В 2003 году с выходом на экраны сериала «Всегда говори "всегда"», где Бойко сыграл главного героя Сергея Барышева, к артисту пришла небывалая популярность. Сериал оказался настолько востребованным, что его продляли до 9 сезонов.

Сейчас фильмография актера насчитывает более 110 работ, среди которых картины «Неотложка», «Я тебя обожаю...», «Прииск», «Пари на любовь», «Анна Каренина», «Семейный очаг», «Срочно в номер», «Актёры затонувшего театра», «Акушерка» и «Всем по 50».

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Личная жизнь


В период обучения в университете Ярослав Бойко начал встречаться с актрисой Олесей Поташинской. Их отношения продолжались несколько лет, но затем сошли на нет. Олеся позже делилась с журналистами, что ей было непросто с Ярославом, потому что он часто вступал в конфликты и был весьма вспыльчивым.

После расставания Бойко обратил внимание на прибалтийскую танцовщицу Рамуну Ходоркайте. Пара несколько лет прожила вместе, а после известия о беременности узаконила свои отношения в 1998 году. В 1999-м у них родился сын, которого родители назвали Максимом.

Брак с Ходоркайте был омрачен изменой Бойко с ныне покойной Евгенией Добровольской. Чувства вспыхнули на съемочной площадке фильма «Подозрение» в 2001 году. Возможно, об этом романе никто бы и не узнал, но Добровольская забеременела и решила оставить ребенка. Бойко тогда заявил ей, что уходить из семьи не собирается, и долгое время не признавал ребенка. К слову, уже совсем взрослый Ян хоть и похож на Ярослава, но носит фамилию матери.

Ярослав Бойко и Мария Порошина (Фото: Instagram*@ boyko1970)

После совместной работы над сериалом «Всегда говори "всегда"» в сети начались разговоры о некиношном романе Бойко с Марией Порошиной. Ходили слухи, что актёр является отцом пятого ребёнка Марии, сына Андрея. Однако оба романтические отношения отрицают.

В 2003 году на фоне скандалов с изменами Бойко Ходоркайте родила актеру дочку Эмилию и простила мужа за его слабости к противоположному полу. Этот брак продлился почти 25 лет, но все равно окончился разводом. Официально пара была объявлена разведенной в 2022 году.

«Ничего интересного, просто закончились отношения, поэтому мы разводимся. В жизни так бывает. Остаемся друзьями, все хорошо», — объяснял артист StarHit.

Тайна отцовства пятого ребенка Марии Порошиной: отцом стал Ярослав Бойко или всему виной кулуарный роман с иностранцем
Тайна отцовства пятого ребенка Марии Порошиной: отцом стал Ярослав Бойко или всему виной кулуарный роман с иностранцем

Ярослав Бойко сейчас


Ярослав Бойко (Фото: скриншот т/с «Всем по 50»)

Ярослав Бойко продолжает активно заниматься творчеством: он выступает на театральных подмостках и участвует в гастрольных турах по России с независимыми театральными коллективами. В последнее время его можно было увидеть в телесериалах «Всем по 50» и «Школа женского счастья».

В последнее время фанаты Бойко заметили, что его внешность изменилась и от былой брутальности почти ничего не осталось.

«Погрузнел, отек как и Домогаров, очень жаль, красиво взрослеть дано не каждому»; «Был красив, стал таким неузнаваемым — неужели алкоголь?»; «Потасканный какой-то»; «Возраст свое берет», — комментируют зрители.

Некоторые поклонники переживают за состояние здоровья любимого артиста. Впрочем, внешность Бойко никак не отражается на его актерской профессии, он по-прежнему является востребованным в сфере кино и радует зрителей своей игрой.

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#кино
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#отношения
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Актер Александр Ширвиндт не вписал в завещание внебрачного сына Федора Лукьянова
14 мая 2025, 15:43

Александр Ширвиндт (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер Александр Ширвиндт не стал упоминать в завещании внебрачного сына Федора Лукьянова. Об этом сообщает StarHit.
О внебрачном ребенке артиста проговорился на его похоронах Юрий Назаров. По его словам, внебрачным сыном Ширвиндта является политолог Федор Лукьянов. Подруга мэтра Наталья Селезнева позже рассказала — худрук Театра сатиры принял сына, хоть и не приводил его в свой дом.

Сам Лукьянов до сих пор не комментирует родство с покойным актером.

Примечательно, что наследство Федору Ширвиндт все-таки не оставил.

«Имени Федора Лукьянова среди наследников нет», — передает StarHit.

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#история
#дом
#актриса
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