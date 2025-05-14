«Пролетел весь вестибюль»: за что Кушанашвили стыдно перед Абдуловым

Отар Кушанашвили (Фото: Telegram/@kakovo_otar)
Эпатажному журналисту Отару Кушанашвили стыдно перед почившим актером из «Обыкновенного чуда» Александром Абдуловым. О каверзном случае пишет «Экспресс Газета». В то время Кушанашвили, по его словам, был «нарасхват», и многие считали, что у журналиста звездная болезнь.
«Я действительно послал его, а он был всё-таки человеком из «Обыкновенного чуда» для меня. (…) Он переспросил у меня, имел ли я в виду именно его, а я грузинским матом там про мать. А Абдулов-то был уже знаменитый актер, дружил с грузинами и знал суть этого грузинского матерного выражения. И он так ударил меня, что я пролетел весь вестибюль», — вспомнил Отар Кушанашвили.Позже телеведущий извинился перед Абдуловым, при этом Кушанашвили до сих пор считает себя виноватым и позволившим себе слишком много негодяем. Тот случай он и сейчас вспоминает с содроганием. У Абдулова, по словам шоумена, сильный удар.
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