Стало известно, почему не стоит делиться медицинскими данными с ИИ

19 января 2026, 07:30

РИА Новости: анализ медицинских данных с помощью ИИ может привести к их утечке

Фото: iStock/yucelyilmaz

Старший юрист MWS AI Кирилл Дьяков заявил о возможной утечке медданных при анализе с помощью нейросетей. Об этом пишет РИА Новости.