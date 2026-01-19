Стало известно, почему не стоит делиться медицинскими данными с ИИ
Старший юрист MWS AI Кирилл Дьяков заявил о возможной утечке медданных при анализе с помощью нейросетей. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что такие системы запоминают введенные пользователями сведения и могут потом воспроизводить их. По словам специалиста, большие языковые модели обучаются на больших объемах примеров и способны сослаться на конкретного пациента. Это создает риск компрометации личности и нарушения конфиденциальности. Дьяков подчеркнул, что закон иногда требует раскрытия сведений по решению суда. Это усилит угрозу для частной жизни людей.
