Принуждаемый к жесткому сексу любовницей-начальницей юноша обратился за помощью

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Молодой человек рассказал, что его избранница после успешного построения карьеры начала себя вести с ним как начальница, в том числе и в постели. На принуждение к жесткому сексу он пожаловался эксперту по отношениям Джейн О'Горман, чей совет публикует Daily Star.
Обратившийся за советом мужчина рассказал, что его 28-летняя возлюбленная начала вести себя высокомерно, называя партнера слишком мягким и ванильным.
Парень отметил, что партнерша предпочитает жесткий секс, с помощью которого она снимает накопленный за день стресс.
О'Горман призвала выбрать момент, когда партнерша будет спокойна, и объяснить, что вы не желает продолжать выстраивать отношения в таком «агрессивном» формате, а нуждаетесь в заботе.
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«Проблема в том, что она весь день проводит в офисе и думает, что может прийти домой и продолжить работу. Мне надоело, что со мной обращаются, будто я наемный сотрудник, как в постели, так и вне ее», — посетовал он.
Парень отметил, что партнерша предпочитает жесткий секс, с помощью которого она снимает накопленный за день стресс.
«Мне, кроме секса, нужна любовь и привязанность. Что мне делать в такой ситуации?» — спросил мужчина.О'Горман ответила, что успехи на работе не позволяют девушке вести себя с партнером как с мебелью. Если она решила идти по жизни с мужчиной, то должна проявлять доброту и уважение.
«Ее нужно поставить на место. Необходимо сказать, чтобы она успокоилась и перестала затевать игры, которые вам не по душе. Посмотрите ей в глаза и объясните, что вам надоело, когда вас пинают», — порекомендовала эксперт.Специалистка заверила, что женщина будет больше уважать партнера, если поймет, что он может отстаивать свои личные границы.
О'Горман призвала выбрать момент, когда партнерша будет спокойна, и объяснить, что вы не желает продолжать выстраивать отношения в таком «агрессивном» формате, а нуждаетесь в заботе.
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Алина Юрчак