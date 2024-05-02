Бездомный американец напал на незнакомца и съел половину его лица

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Бездомный из Лос-Анджелеса напал на незнакомца на парковке и стал есть его лицо.
Об этом сообщает Daily Mail. По данным издания, 29-летний бездомный Колин Чех напал на незнакомого мужчину на парковке продуктового магазина. Чех начал бить покупателя головой об асфальт, а после этого накинулся на него, и стал поедать его лицо.
Очевидцы вызвали полицию. Когда на место прибыл наряд, полицейские увидели каннибала, склонившегося над жертвой. Позднее стало известно, что Чех съел ухо и глаз мужчины. Спасти пострадавшего не удалось.
Чех рассказал следствию, что у него нет жилья и он не спал последние пять суток, поскольку что-то им «завладело». По его словам, когда он накинулся на незнакомца, ему казалось, что он сражается с оборотнем. Голоса в голове убеждали его напасть на мужчину. Задержанному предстоит психиатрическая экспертиза.
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Очевидцы вызвали полицию. Когда на место прибыл наряд, полицейские увидели каннибала, склонившегося над жертвой. Позднее стало известно, что Чех съел ухо и глаз мужчины. Спасти пострадавшего не удалось.
Чех рассказал следствию, что у него нет жилья и он не спал последние пять суток, поскольку что-то им «завладело». По его словам, когда он накинулся на незнакомца, ему казалось, что он сражается с оборотнем. Голоса в голове убеждали его напасть на мужчину. Задержанному предстоит психиатрическая экспертиза.
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Алёна Самарева