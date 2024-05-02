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Бездомный американец напал на незнакомца и съел половину его лица

02 мая 2024, 21:22
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Бездомный из Лос-Анджелеса напал на незнакомца на парковке и стал есть его лицо.
Об этом сообщает Daily Mail. По данным издания, 29-летний бездомный Колин Чех напал на незнакомого мужчину на парковке продуктового магазина. Чех начал бить покупателя головой об асфальт, а после этого накинулся на него, и стал поедать его лицо.

Очевидцы вызвали полицию. Когда на место прибыл наряд, полицейские увидели каннибала, склонившегося над жертвой. Позднее стало известно, что Чех съел ухо и глаз мужчины. Спасти пострадавшего не удалось.



Чех рассказал следствию, что у него нет жилья и он не спал последние пять суток, поскольку что-то им «завладело». По его словам, когда он накинулся на незнакомца, ему казалось, что он сражается с оборотнем. Голоса в голове убеждали его напасть на мужчину. Задержанному предстоит психиатрическая экспертиза.

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#сша
#задержание
#суд
Завод полыхает на востоке Москвы, внутри могут быть люди
02 мая 2024, 22:16

Фото: iStock/:photovs

Здание завода горит на востоке Москвы, в помещении могут быть люди.
По данным Telegram-канала, дым виден за несколько километров от места ЧП. Горит завод по производству искусственного камня на улице Буракова. Площадь возгорания превышает 2,5 тысячи квадратов, есть угроза обрушения кровли.

Как пишет SHOT, пожар произошёл на территории мебельного цеха на третьем этаже и быстро охватывает все больше площади.

На данный момент на месте работают сотрудники МЧС и медицинский персонал. Причины пожара устанавливаются. Информации о пострадавших пока нет. На месте работают все специальные службы.

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#пожар
#завод
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МВД РФ объявило в розыск экс-главу СБУ, депутата Рады Наливайченко*
02 мая 2024, 21:44

Фото: iStock/Vladimir Agapov

МВД России объявило в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ), депутата Верховной рады Валентина Наливайченко*, следует из базы данных ведомства.
Отмечается, что в отношении депутата возбуждено дело по статье Уголовного кодекса России о призывах к насилию в отношении российских военных.

Напомним, что в феврале текущего года российские следователи заочно предъявили обвинения в военных преступлениях Наливайченко*.

Согласно данным Следственного комитета РФ, депутат принял решение о проведении антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, в результате которой были обстреляны несколько населённых пунктов и пострадали более тысячи человек.

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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
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#верховная рада
#депутат
#украина
#россия
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Американец заживо закопал жену в лесу и получил 13 лет тюрьмы
02 мая 2024, 21:39

Фото: iStock/graphixchon

Мужчине из штата Вашингтон, который избил жену и закопал ее заживо, дали 13 лет тюрьмы.
Об этом пишет New York Post. По данным издания, 54-летнего Че Ген Ан арестовали в 2022 году за избиение жены. Во время конфликта женщина успела вызвать полицию с помощью умных часов. После этого муж связал ее клейкой лентой, погрузил в машину и отвез в лес.

Там мужчина закопал супругу в неглубокую яму и уехал. Женщина провела 12 часов в земле, однако смогла выбраться и выжить.

В марте он признал себя виновным в покушении. Адвокат задержанного заявил, что тот страдал психическим расстройством и принимал «слишком много лекарств». В конце апреля суд приговорил его к 13 годам тюрьмы и запретил общаться с женой и детьми.

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#сша
#женщины
#супруги
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Врачи осмотрели девочку, пострадавшую от нападения в Люберцах
Омбудсмен Мишонова: врачи осмотрели и отпустили домой избитую в Люберцах девочку
02 мая 2024, 20:50

Фото: iStock/gpointstudio

Девятилетнюю девочку, которую беспричинно избил прохожий, осмотрели врачи и отпустили домой на амбулаторное лечение. Об этом уполномоченный по правам ребёнка Московской области Ксения Мишонова сообщила в беседе с РИА Новости.
Напомним, что инцидент произошёл в четверг в ЖК «Томилино парк» в Люберцах. Неизвестный мужчина шёл навстречу возвращавшейся из школы домой девочки. Он ругался матом и бил припаркованные автомобили. Как только мужчина поравнялся с ребёнком, он со всей силы ударил девочку. После этого напавший скрылся.

По словам Мишоновой девочку осмотрели врачи и отпустили с мамой домой. Также семье предложили услуги детского психолога, который готов поработать с ребёнком.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании напавшего. Ему потребовалась медицинская помощь, поэтому мужчину отправили в больницу, после чего его доставили в отделение полиции для проведения проверки.

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#ксения мишонова
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#девочка
#врачи
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Похищенного 8 месяцев назад ребенка нашли в Красноярске и вернули матери
02 мая 2024, 20:42

Фото: iStock/eranicle

Пятилетнюю девочку, которую отец похитил у супруги около восьми месяцев назад, нашли в Красноярске и вернули матери.
Об этом рассказали в Красноярской областной общественной организации содействия поисковым работам «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной.

Проживающая на Кубани мать девочки обратилась в организацию в апреле. Незадолго до этого в сети появились данные, что ее дочь может находиться в Красноярском крае вместе с отцом.

Волонтёры разместили ориентировки и на них моментально откликнулись местные жители, которые и прислали видео с локацией ребёнка.

Выяснилось, что отец увез девочку из Краснодарского края в Красноярск. Силовики задержали мужчину.

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#отец
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#кража
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Полиция Израиля сообщила о попытке нападения на кортеж Нетаньяху
02 мая 2024, 19:55

Фото: iStock/ronstik

В Тель-Авиве был задержан мужчина, подозреваемый в попытке нападения на кортеж премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщили в пресс-службе израильской полиции.
Отмечается, что попытка нападения была совершена в центре города. Согласно информации источника, мужчина мешал движению транспорта, а также кричал и активно жестикулировал.

Задержанному 58 лет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов его допрашивают.

Иные подробности о личности мужчины не разглашаются.

Ранее сообщалось, что израильский министр иностранных дел Исраэль Кац обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении международных соглашений после решения Анкары о приостановке торговли с Тель-Авивом.

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#израиль
#задержание
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В Люберцах задержали мужчину, напавшего на девятилетнюю девочку – видео
02 мая 2024, 19:02

Фото: iStock/globalmoments

В городском округе Люберцы задержали мужчину, напавшего на несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
Она рассказала, что мужчина действовал из хулиганских побуждений. В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.


Задержали мужчину свидетели произошедшего. Ему потребовалась медицинская помощь. После осмотра врачей задержанного доставили в отдел полиции.

Напомним, мужчина внезапно ударил проходившую мимо девятилетнюю девочку и скрылся. Причины своего поступка он объяснить не смог.

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Польские военные получили ранения на границе с Белоруссией
Польский пограничник и солдат ранены камнями на границе с Белоруссией
02 мая 2024, 18:40

Фото: iStock/Rafal Olkis

На границе с Белоруссией камнями были ранены польский пограничник и солдат Войска польского. Об этом сообщается на сайте Пограничной стражи Польши.
Отмечается, что 1 мая польские патрули дважды подверглись нападению. При первом был ранен сотрудник Погранстражи. Ему была оказана необходимая медицинская помощь.

В ходе второго инцидента камень прилетел в лицо солдату Войска польского.

За прошедшие сутки было зафиксировано 113 попыток незаконного проникновения в Польшу с территории Белоруссии.

По итогу, в лечебные учреждения были доставлены 10 иностранцев, среди которых была беременная женщина из Ирана.

Польские пограничники привели данные, согласно которым на охраняемом Подляским пограничным отрядом за апрель было зафиксировано свыше 5,3 тысяч попыток незаконного пересечения границы.

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#польша
#белоруссия
#граница
#военные
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Девочка получила травмы из-за укуса домашней собаки на Кубани
02 мая 2024, 18:29

Фото: iStock/sudok1

Домашняя собака укусила 15-летнюю девочку в Темрюке в Краснодарском крае.
Об этом сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков. В настоящее время пострадавшая находится в больнице с серьезными травмами. Как отметил чиновник, власти окажут ее семье посильную помощь.

Также он добавил, что выясняется причина, по которой собака проявила такую агрессию к хозяйке. Девочке предстоит перенести две сложные операции, заключил Бабенков.

Ранее стало известно, что игрушка в виде гранаты взорвалась в руках у 9-летнего мальчика на столичном рынке «Садовод». Ребёнка оглушило, он получил ссадины и ушиб правого бедра.

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#девочка
#россия
#собака
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