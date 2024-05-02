Американец заживо закопал жену в лесу и получил 13 лет тюрьмы

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Мужчине из штата Вашингтон, который избил жену и закопал ее заживо, дали 13 лет тюрьмы.
Об этом пишет New York Post. По данным издания, 54-летнего Че Ген Ан арестовали в 2022 году за избиение жены. Во время конфликта женщина успела вызвать полицию с помощью умных часов. После этого муж связал ее клейкой лентой, погрузил в машину и отвез в лес.
Там мужчина закопал супругу в неглубокую яму и уехал. Женщина провела 12 часов в земле, однако смогла выбраться и выжить.
В марте он признал себя виновным в покушении. Адвокат задержанного заявил, что тот страдал психическим расстройством и принимал «слишком много лекарств». В конце апреля суд приговорил его к 13 годам тюрьмы и запретил общаться с женой и детьми.
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Там мужчина закопал супругу в неглубокую яму и уехал. Женщина провела 12 часов в земле, однако смогла выбраться и выжить.
В марте он признал себя виновным в покушении. Адвокат задержанного заявил, что тот страдал психическим расстройством и принимал «слишком много лекарств». В конце апреля суд приговорил его к 13 годам тюрьмы и запретил общаться с женой и детьми.
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Алёна Самарева