«Пришли с пистолетами и забрали»: фейки о лишении имущества за фейки о ВС РФ

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Вслед за депутатами Госдумы сенаторы Совфеда поддержали законопроект о конфискации имущества за распространение фейков об армии. Как будет реализована мера, какую собственность могут забрать, а кого не вправе лишить имущества, читайте в материале «Радио 1».
О чем закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
Поправки, внесенные в статью 104.1 УК РФ о «Конфискации имущества», предусматривают возможность лишения званий и госнаград за дискредитацию российской армии, распространение фейков о ней, призывы к терроризму. Отмечается, что закон не будет иметь обратной силы, поэтому лишать собственности тех, кто уже осужден за фейки, в России не будут.
Какое имущество могут конфисковать за фейки о ВС РФ
Адвокат, правозащитник Константин Ерохин в беседе с «Радио 1» рассказал, что подлежать конфискации будет только то имущество, которое было использовано в качестве орудия преступления.
«Например конфискуют машину, как орудие преступления, в которой тайник с наркотиками был, так же и здесь. Этот момент будет еще уточняться, но скорее всего процедура будет такая же, как и с судебными приставами, когда есть опись и происходит реализация имущества должника. Есть имущество, на которое невозможно обратить взыскание. Есть разные взгляды, но скорее всего, конфискации будет подлежать имущество, которое использовалось для противоправной деятельности. Условно, если есть человек или издательство, которое публиковало фейки, то предметом возмездия будет компьютер, офисная техника, средства визуализации, проекторы и т.д. Если это телеграм, то могут быть изъяты жесткие диски, компьютеры, накопители, серверы и т.д. О полной конфискации имущества, я думаю речи быть не может», - объяснил юрист.Под имуществом следует понимать совокупность вещей, которые находятся в собственности какого-либо физического или юридического лица. Однако в данном законопроекте также идет речь о государственных наградах, воинских званиях или званиях народного артиста, которые могут быть взысканы за совершение преступления.
Как будут взыскивать имущество
Эксперт также пояснил, как будет исполняться мера по взысканию имущества у лиц, распространяющих фейки о ВС РФ.
«Обычным гражданско-правовым механизмом это произвести нельзя, потому что награду, которая была вручена, нельзя было забрать, такого механизма не было. Поэтому решили ввести статью о конфискации. Для тех кто волнуется, могу сказать так, чтобы у тебя что-то конфисковали, должно быть решение суда, причем вынесенное в рамках приговора по уголовному делу. По имуществу человека будет приниматься отдельное процессуальное решение. То есть это не просто так пришли мужчины с пистолетами и что-то забрали», - пояснил правозащитник.
Кого будут привлекать по статье о фейках
Адвокат рассказал, что заниматься расследованием дел по статье о фейках о ВС РФ должны лучшие специалисты, чтобы исключить неправомерное вынесение решения.
«Люди волнуются, потому что в настоящее время определение «фейки» размытое. Нет практики, что именно будет пониматься под этим. Подобными делами должны заниматься лучшие судьи, следователи и так далее, потому что квалифицировать деяние сложно, чтобы однозначно определить фейк это или нет, нужно иметь доступ к источникам. Например, фейки об СВО - нужно, чтобы там кто-то информацию подтверждал или опровергал. Именно поэтому люди боятся что-то комментировать, даже в приватных беседах, потому что тема очень сложная. Такая нагрузка, как конфискация очень сильная, по моему мнению, помимо статей, нужно вводить особый порядок расследования таких дел, как например дела по терроризму: они должны рассматриваться Верховным судом только. Решение по конфискации должно быть таким, чтобы не возникло вопросов законно ли оно. Реализация закона должна быть безупречной, например, если у какого-либо СМИ конфисковали имущество, потому что оно действительно занималось тем, что направлено против людей, то это должно быть оформлено так, чтобы у обычных людей не возникло мысли о том, что это может быть применено к ним», - отметил Ерохин.
Правозащитник добавил, что процедура вынесения решения по статье о фейках о ВС РФ, должна быть прозрачной, возможно с привлечением наблюдательной комиссии или с участием присяжных.
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