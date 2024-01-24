Сенатор Цеков: Клевещущих на Россию образумит конфискация имущества

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«Те люди, которые считают, что могут врать и клеветать в адрес России, могут находиться за границей. Но у них есть имущество здесь, они могут приезжать и зарабатывать в РФ, а потом уезжать. Я считаю, что они должны самым жёстким образом наказываться. <…> [Конфискация – ред.] образумит очень многие головы, которые сейчас нечто подобное делают или собираются что-то делать против России», — прокомментировал в беседе с RT Цеков.
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