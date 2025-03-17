«Пришло время избирать депутатов без диагноза»: Нина Останина ответила калужскому депутату за призыв носить мини-юбки

Нина Останина (фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина прокомментировала слова депутата из Калужской области Евгения Руденко, который призвал женщин носить мини-юбки для «повышения демографии России».
Парламентарий призвала чиновника заниматься исполнением своих полномочий вместо того, чтобы заглядывать под женские юбки. Останина отметила, что заявление Руденко было сделано исключительно с целью хайпа.
Также ситуацию прокомментировал зампред того же комитета Госдумы Виталий Милонов, который назвал заявления депутата «игрой гормонов». Он подчеркнул, что такую инициативу бессмысленно обсуждать всерьёз, поскольку подобные предложения могут озвучивать лишь в шутку стендап-комики.
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«И если для калужского депутата сегодня главное – это длина юбок, для меня главное – размер извилин у него в голове. Не хочется никого обижать, но я была в Калуге, была в 45 школе и видела состояние педагогического коллектива», – подчеркнула Останина в беседе с NEWS.ru.Депутат также добавила, что по всей видимости пришло время избирать депутатов, которые «не имеют какого-то диагноза».
Также ситуацию прокомментировал зампред того же комитета Госдумы Виталий Милонов, который назвал заявления депутата «игрой гормонов». Он подчеркнул, что такую инициативу бессмысленно обсуждать всерьёз, поскольку подобные предложения могут озвучивать лишь в шутку стендап-комики.
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Анастасия Чинкова