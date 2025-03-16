Минздрав планирует ужесточить проверку водителей на алкоголь и наркотики

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Минздрав планирует ввести более строгие меры проведения проверок водителей на наличие алкогольного и наркотического опьянения. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Правила тестирования на алкоголь и наркотики для автомобилистов остаются прежними, однако освидетельствование не проводится, если человек или его законный представитель не дал на это согласие в письменной форме. В таком случае оформляется справка об отказе, но следует отметить, что соответствующий отказ означает лишение прав на год и более, а также штраф.
Методы проверки на содержание алкоголя и наркотиков в организме водителей не изменились. Также остается прежним алгоритм проведения медицинского освидетельствования, говорится в документе ведомства.
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Методы проверки на содержание алкоголя и наркотиков в организме водителей не изменились. Также остается прежним алгоритм проведения медицинского освидетельствования, говорится в документе ведомства.
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Екатерина Коршунова