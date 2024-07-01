«Новолуние в Раке»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 1 по 7 июля

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В деловой сфере поможет общительность и живость. В любви наступает счастливый период, в романтических связях ждёт успех. Для укрепления здоровья благоприятно проявлять чувство юмора и поддерживать позитивный настрой.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для знаков зодиака в период с 1 по 7 июля.
Овен ощутит прилив нежности и страсти. Хорошее время для авантюр чувственного характера.
Тельцу полезно быть ответственным и ориентироваться на долговременное сотрудничество.
Близнецам надо быть серьёзнее и терпеливее. Хорошо всё планировать и не торопиться.
Рак станет счастливее. У него найдётся много поводов для радости, увеличится самооценка и улучшится самочувствие.
Лев нуждается в активном отдыхе и романтических чувствах. Ему необходимы позитивные ощущения.
Дева проявит ловкость в общении. Ей благоприятно провести время с близкими друзьями и с любимыми людьми.
Весам надо обратить внимание на духовную сторону жизни. Им полезно философствовать и размышлять.
У Скорпиона прекрасный период для установления нужных связей в деловой сфере и для интеллектуальной работы.
Стрельцу нужно исключить самокритику и не быть слишком требовательным к себе. Ему необходимо быть собранным, осторожным и сосредоточенным.
Козерогу поможет принципиальность и терпение. Он добьётся желаемого. На выходных ему надо полноценно отдохнуть и выспаться.
Водолей станет новатором и инициатором перемен. Неделя будет интенсивной и насыщенной на события.
Рыбы будут стремиться к самосовершенствованию и благородству в поступках. Их ждут новые перспективные знакомства.
Астролог отметила, что в конце недели (6 июля) состоится новолуние в Раке. Важно прислушиваться к себе и проявлять такт, сердечность. Повысится чувствительность и проницательность. Сны могут быть вещими.
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Особые рекомендации для каждого знака зодиака
Овен ощутит прилив нежности и страсти. Хорошее время для авантюр чувственного характера.
Тельцу полезно быть ответственным и ориентироваться на долговременное сотрудничество.
Близнецам надо быть серьёзнее и терпеливее. Хорошо всё планировать и не торопиться.
Рак станет счастливее. У него найдётся много поводов для радости, увеличится самооценка и улучшится самочувствие.
Лев нуждается в активном отдыхе и романтических чувствах. Ему необходимы позитивные ощущения.
Дева проявит ловкость в общении. Ей благоприятно провести время с близкими друзьями и с любимыми людьми.
Весам надо обратить внимание на духовную сторону жизни. Им полезно философствовать и размышлять.
У Скорпиона прекрасный период для установления нужных связей в деловой сфере и для интеллектуальной работы.
Стрельцу нужно исключить самокритику и не быть слишком требовательным к себе. Ему необходимо быть собранным, осторожным и сосредоточенным.
Козерогу поможет принципиальность и терпение. Он добьётся желаемого. На выходных ему надо полноценно отдохнуть и выспаться.
Водолей станет новатором и инициатором перемен. Неделя будет интенсивной и насыщенной на события.
Рыбы будут стремиться к самосовершенствованию и благородству в поступках. Их ждут новые перспективные знакомства.
Астролог отметила, что в конце недели (6 июля) состоится новолуние в Раке. Важно прислушиваться к себе и проявлять такт, сердечность. Повысится чувствительность и проницательность. Сны могут быть вещими.
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