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«Новолуние в Раке»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 1 по 7 июля

01 июля 2024, 11:51
Фото: iStock/Perseomed

Фото: iStock/Perseomed

В деловой сфере поможет общительность и живость. В любви наступает счастливый период, в романтических связях ждёт успех. Для укрепления здоровья благоприятно проявлять чувство юмора и поддерживать позитивный настрой.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для знаков зодиака в период с 1 по 7 июля.

Особые рекомендации для каждого знака зодиака




Овен ощутит прилив нежности и страсти. Хорошее время для авантюр чувственного характера.

Тельцу полезно быть ответственным и ориентироваться на долговременное сотрудничество.

Близнецам надо быть серьёзнее и терпеливее. Хорошо всё планировать и не торопиться.

Рак станет счастливее. У него найдётся много поводов для радости, увеличится самооценка и улучшится самочувствие.

Лев нуждается в активном отдыхе и романтических чувствах. Ему необходимы позитивные ощущения.

Дева проявит ловкость в общении. Ей благоприятно провести время с близкими друзьями и с любимыми людьми.

Весам надо обратить внимание на духовную сторону жизни. Им полезно философствовать и размышлять.

У Скорпиона прекрасный период для установления нужных связей в деловой сфере и для интеллектуальной работы.

Стрельцу нужно исключить самокритику и не быть слишком требовательным к себе. Ему необходимо быть собранным, осторожным и сосредоточенным.

Козерогу поможет принципиальность и терпение. Он добьётся желаемого. На выходных ему надо полноценно отдохнуть и выспаться.

Водолей станет новатором и инициатором перемен. Неделя будет интенсивной и насыщенной на события.

Рыбы будут стремиться к самосовершенствованию и благородству в поступках. Их ждут новые перспективные знакомства.

Астролог отметила, что в конце недели (6 июля) состоится новолуние в Раке. Важно прислушиваться к себе и проявлять такт, сердечность. Повысится чувствительность и проницательность. Сны могут быть вещими.

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«По колено в воде»: Депутат Бурматов о доме семьи участника СВО
Депутат Бурматов рассказал о жизни семьи участника СВО в аварийном доме
01 июля 2024, 12:06

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Депутат Государственной Думы РФ Владимир Бурманов поделился в своем телеграмм-канале, что в Челябинске семья участника СВО живет по колено в воде в обесточенном доме.
Депутат предложил в Челябинской области переименовать «День ветеранов боевых действий» в «День ветеранов боевых действий с чиновниками». По его словам, это связано с тем, как местные власти относятся к семьям военнослужащих и участников СВО.

Один из примеров такого отношения – история женщины, которая в четвертый раз обращается за помощью.

«Ее мобилизованный супруг находится на передовой. Она рассказывала о разных проблемах: то его ошибочно записали в «самовольно оставившие часть», то оставили без выплат, то без статуса ветерана боевых действий. В Челябинской области никто не попытался ей помочь. В итоге мы решили все проблемы этой семьи. Теперь женщина снова обращается к нам. Они с дочерью живут в обесточенном доме в Челябинске, который находится в аварийном состоянии. Региональные власти не обращают на это внимания», — написал депутат в своём телеграм-канале.

Также Бурманов добавил, что этой ситуацией должны заняться прокуратура и следственный комитет.

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В Подмосковье оптимизировали движение на трёх перекрёстках
01 июля 2024, 11:53

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Режим работы светофоров на трёх перекрёстках в Лобне, Королёве и Балашихе оптимизировали специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области на минувшей неделе в рамках борьбы с уличными заторами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В Королёве был изменён график переключения светофора на пересечении Болшевского шоссе с Садовой улицей и добавлен ещё один пешеходный переход через шоссе. А в Балашихе добавили поворот на Носовихинское шоссе с шоссе Ильича», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Лобне было увеличено время выезда на улицу Горки Киовские с Краснополянского шоссе.

Работы по оптимизации светофорного регулирования в Московской области продолжаются, они направлены на увеличение пропускной способности дорог и сокращение пробок.

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В Подмосковье с 1 июля изменились тарифы на коммунальные услуги
01 июля 2024, 11:46

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Для жителей Московской области с 1 июля выросла плата за ЖКУ. Рост тарифа не превысил 15,6%.
Как ранее сообщали в пресс-службе комитета по ценам и тарифам региона, правительство установило для региона индекс роста совокупной платы за коммунальные услуги в размере 10,7%. Также предусмотрено отклонение от значения среднего индекса на уровне 4,9%. Поэтому максимально возможный рост платы на отдельных территориях может варьироваться до 15,6%.

Как пояснили в ведомстве, за счёт средств потребителей коммунальных услуг в Подмосковье водоканалы и теплоснабжающие организации не только занимаются ресурсоснабжением, но и ремонтируют, реконструируют и строят инженерную инфраструктуру.

В 2022 году индексацию тарифов на коммунальные услуги в регионе перенесли на лето 2024-го.

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#подмосковье
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Расписание электричек Ленинградского направления изменится 1-2 июля
01 июля 2024, 11:38

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения нескольких пригородных поездов Ленинградского направления меняется 1 и 2 июля из-за работ по организации железнодорожного движения на участке МЦД-3 между станциями Крюково и Раменское, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).
«В указанный период электрички, курсирующие между Москвой и Тверью, Москвой и станцией Конаково, а также между Тверью и станцией Бологое, будут следовать по изменённому расписанию. Часть поездов отменят, на некоторых сократят количество остановок», — говорится в сообщении.
Актуальное расписание электричек пассажиры могут посмотреть на станциях и вокзалах, а также на сайте РЖД или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

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Без вреда для фигуры: Простой рецепт кабачковых оладьев с сыром
01 июля 2024, 11:17

Фото: iStock/ArtCookStudio

Летом не хочется заморачиваться с рецептами и проводить много времени на кухне. Поэтому стоит искать какие-то простые, но не менее вкусные и полезные блюда. Кабачковые оладьи с сыром — прекрасная возможность для того, чтобы получить полезные витамины и удовольствие от сытного приема. О том, как приготовить оладья из кабачков и сыра расскажет редакция «Радио 1».

Какие ингредиенты нужны (на четыре порции):

кабачки — 800 г.
отварной картофель — 1 шт.
чеснок — 2 зубчика
яйца — 2 шт.
желтки — 2 шт.
адыгейский сыр или брынза — 300 г.
мука — 2 ст. л.
топленое масло — 50–70 г.
соль и перец

Фото: iStock/derketta


Пошаговый рецепт:

  1. Кабачки помыть, высушить на полотенце, очистить от кожуры с семечками и крупно натереть в отдельную емкость.
  2. Картофель очистить и натереть, чеснок пропустить через пресс, яйца взбить, сыр натереть. Все перемешать, добавляя соль и перец по вкусу.
  3. Кабачки отжать и перемешать с общей ёмкостью, добавить муку. Проверить, чтобы масса была густой.
  4. Получившееся выложить на сковороду, раскаленную маслом, небольшими порциями, хорошо прожарить с обеих сторон.

Подавать блюдо можно со сметаной или майонезом, украсив полезной зеленью.

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Налоговая наложила арест на счета Хабиба Нурмагомедова из-за долгов
01 июля 2024, 11:15

Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов

Счета Хабиба Нурмагомедова арестованы из-за долга в размере 297 миллионов рублей, сообщили в Mash.
Ранее Федеральная налоговая служба закрыла несколько компаний, принадлежащих бойцу.

Завершив карьеру бойца смешанных единоборств, Хабиб Нурмагомедов решил посвятить себя бизнесу. Он начал активно заниматься предпринимательской деятельностью: выступал в качестве представителя компаний, проводил лекции и основал несколько десятков фирм.

Одной из закрытых компаний было ООО «Хикмет тревел», занимавшееся туризмом.

Причиной закрытия стали недостоверные сведения в официальных документах. В результате счёт компании был заблокирован, а также заблокирован счёт благотворительного фонда, связанного с этой компанией.

Аналогичная ситуация может произойти и с Eagle FC. Его счёт был заблокирован вместе со счётом благотворительного фонда. В настоящее время «Орёл» активно инвестирует своё свободное время в развитие отелей в Турции и стартапов в ОАЭ.

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#счёт
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Для долголетов из Шатуры провели тренировку по сапбордингу
01 июля 2024, 11:08

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Первую тренировку по плаванию на сапбордах провели на городском пляже Шатуры для членов местного клуба «Активное долголетие», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В тренировке приняли участие десять пенсионеров из Шатуры и Рошаля. Первая часть занятия прошла на берегу, затем долголетам раздали спасательные жилеты, и группа вышла в плавание на досках», — говорится в сообщении.
Тренировку провёл инструктор Даниил Тиняков.

«Для того, чтобы продуктивно и качественно поплавать на сапе, никакие особые навыки не нужны. Это своего рода активный отдых на свежем воздухе», — отметил Тиняков.
Он добавил, что сапбординг укрепляет мышцы и улучшает состояние сердечно-сосудистой системы.

Занятие понравилось долголетам, поэтому сапбординг постараются включить в перечень еженедельных занятий клуба.

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#плавание
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На Крымском мосту свыше тысячи машин ждут проезда третий час
01 июля 2024, 10:57

Фото: istockphoto / Apriori1

На Крымском мосту образовалась пробка из более чем тысячи автомобилей.Водителям предстоит провести в ожидании около трёх часов, сообщили в РИА Новости.
Свыше 900 машин ждут проезда в Крым на Таманском берегу, время ожидания 3 часа, сообщается в оперативном Telegram-канале Крымского моста о ситуации на транспортном переходе.

«На 9:00 по московскому времени в очереди со стороны Тамани находится 913 автомобилей, время ожидания — около трёх часов. Со стороны Керчи в очереди 165 машин», — говорится в сообщении.

По Крымскому мосту могут ездить легковые автомобили и автобусы. Грузовой транспорт следует в Крым через Керченскую паромную переправу или по маршруту, который проходит через Херсонскую, Запорожскую области и Донецкую Народную Республику.

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#пробки
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Капремонт ДК им. Нариманова в Шатуре завершат до конца года
01 июля 2024, 10:55

Фото: пресс-служба Минсптройкомплекса МО

Капитальный ремонт Дома культуры им. Нариманова проводится в Шатуре, в настоящее время работы на объекте ведутся демонтажные работы, завершить капремонт планируется в конце текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В здании завершается демонтаж внутренних конструкций, эти работы завершены на 60 процентов. В зрительном зале установлены строительные леса. Скоро рабочие приступят к замене кровли и примутся за монтаж перекрытий между этажами», — говорится в сообщении.
ДК имени Нариманова был построен почти о лет назад по проекту архитекторов братьев Весниных. В ходе капитального ремонта планируется восстановить исторический облик здания, полностью обновить инженерные сети и оборудование, а также провести работы по отделке внутренних помещений.

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