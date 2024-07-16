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Приставы арестовали счета ветерана СВО без ноги

Приставы арестовали пенсионный счет ставшего инвалидом на СВО новосибирца
16 июля 2024, 07:56
Фото: istockphoto/vadimguzhva

Фото: istockphoto/vadimguzhva

Судебные приставы арестовали счета ветерана, проходившего прежде службу в зоне проведения СВО. Об этом пишет издание «АиФ».
Мужчина прежде выполнял боевые задачи в составе подразделений ЧВК «Вагнер», а затем подписал контракт с Минобороны РФ.

За заслуги в бою он награжден орденом Мужества.



Ветеран рассказал журналистам, что у него во время службы образовались долги по кредитам. Несмотря на то, что мужчина находился в зоне проведения СВО, приставы арестовали его счета. Взыскание наложено также на счет, на который ветерану поступают социальные выплаты.

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#сво
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#чвк
С россиян начнут требовать паспорта при пополнении баланса мобильных номеров
«Ведомости»: Минцифры предлагает пополнять баланс мобильного только с паспортом
16 июля 2024, 07:12

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Минцифры выступило с предложением пополнять баланс мобильного телефона только при предъявлении паспорта. Об этом пишут «Ведомости».
Помимо этого, купить сим-карту можно будет только после проверки паспортных данных по базе Министерства внутренних дел Российской Федерации. При несоблюдении этих требований продавец будет оштрафован на сумму до 10 000 рублей за каждую проданную сим-карту.

Соответствующие поправки в закон могут быть приняты ГД до 4 августа.

Ранее сообщалось, что мошенники звонят россиянам от имени крупных энергосбытовых и генерирующих компаний. Злоумышленники представляются сотрудниками «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыта». Они предлагают проверку электросчетчиков или скидку на ЖКУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#закон
#поправки
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Ученые выяснили причину увеличения продолжительности дня
PNAS: изменение климата удлинило световой день и сплюснутость Земли
16 июля 2024, 05:51

Фото: istock / RomoloTavani

Изменения климата спровоцировали увеличение продолжительности дня. Об этом указано в исследовании, опубликованном в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
«Современное изменение климата беспрецедентно. В последние десятилетия оно ускорило таяние ледников и полярных ледяных щитов, что привело к повышению уровня моря», — сказано в исследовании международной группы ученых.
Отмечается, что перенос масс от полюса к экватору серьезно увеличил сплюснутость Земли и продолжительность дня (LOD) с 1900 года. Ученые пояснили, что в среднем изменение составило немного больше одной миллисекунды в столетие. Сейчас день на Земле длится порядка 86,4 тысячи секунд.

Ранее российские учёные назвали плюсы глобального потепления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#изменения
#эксперты
#земля
#климат
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Съедается моментально: Очень вкусный рецепт закуски из кабачков за 10 минут
16 июля 2024, 04:51

Фото: istock / from_my_point_of_view

Начался сезон передачи кабачков от родственников, которые нужно быстро съесть. Редакция «Радио 1» предлагает простой и быстрый рецепт закуски, которая также быстро расходится по тарелкам.

Рецепт пряной закуски из кабачков

Для приготовления нам понадобится:

  1. кабачки молодые — 2 штуки (около 500 г);
  2. масло подсолнечное — 3 столовые ложки;
  3. соевый соус — 2-3 столовые ложки;
  4. горчица — 1 чайная ложка;
  5. мед — 0,5 чайной ложки;
  6. красный острый перец — 1/3 чайной ложки;
  7. паприка — 1 чайная ложка;
  8. кориандр — 1/2 чайной ложки;
  9. чеснок — 2-3 зубчика.
Фото: istock / FotoMirta

Как приготовить закуску из кабачков за 10 минут

Кабачки моем, нарезаем на брусочки или крупную соломку, перекладываем в большую миску.

В миску вливаем растительное масло и перемешиваем, чтобы каждый кусочек оказался покрыт маслом. Это нужно для того, чтобы не вливать лишнее масло во время жарки.

Пока кабачки впитывают масло, приготовим заправку. Тщательно смешиваем оставшиеся ингредиенты в миске до единой структуры.

На сильном огне обжариваем кабачки, постоянно перемешивая. Жарим 3-5 минут, кабачки должны стать золотистого оттенка.

Уменьшаем огонь, вливаем заправку. Перемешиваем, около минуты прогреваем наше блюдо на слабом огне.

Закуску можно подавать в горячем и холодном виде. Приятного аппетита!

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#масло
#рецепты
#еда
#питание
#овощи
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Россиян предупредили о новой схеме обмана при поиске работы в интернете
Эксперт Храпунова: мошенники обманывают граждан, ищущих работу в сети
16 июля 2024, 03:49

Фото: istock / Lincoln Beddoe

Аферисты используют усложненную схему обмана людей, которые ищут работу в интернете, — используя ложных представителей ФНС. Об этом предупредила куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова в разговоре с РИА Новости.
«Жертвы рассказывали о псевдонанимателях, которые требовали внести предварительную сумму для начала работы (затем пропадали), предлагали подключить демонстрацию экрана при собеседованиях (в результате чего получали доступ ко всем приложениям на компьютере), склоняли к псевдовыкупу номеров в отелях», — пояснила Храпунова.
В качестве примера эксперт рассказала ситуацию, с которой к специалистам обратилась обманутая россиянка.

«Наша читательница нашла объявление об удаленной работе, при которой сначала потребовалась авторизация на специальном сайте. После нее со счета женщины списались деньги, но почти сразу ей написали другие мошенники — «юристы» — с предложением помочь вернуть украденное. В легенду мошенники впутали и «представителей ФНС», которые заинтересовались сомнительными операциями по счетам», — рассказала собеседница издания.
Попав на «крючок» мошенников, жертва перевела им более миллиона рублей после того, как ее обманным путём склонили взять в банках кредиты.



Чтобы не пострадать от злоумышленников, Храпунова призвала не отвечать на предложения о сотрудничестве, которые поступили от незнакомых номеров и отказываться от работы сразу, если предлагается какое-либо внесение денег.

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#деньги
#эксперт
#мошенники
#кредиты
#женщины
#фнс
#новости
#жертвы
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На Украине высказались о невозможности решить проблемы в сфере энергетике
Депутат Рады Южанина: к осени на Украине останутся лишь пенсионеры
16 июля 2024, 02:25

Фото: istock / Vadym Terelyuk

На Украине к предстоящим холодам могут остаться только пожилые люди. Причиной этому стали трудности в энергоснабжении страны. Такое мнение озвучила член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в эфире YouTube-канала «Новости. Live»
«До осени, до зимы останутся в стране одни пенсионеры, которые выжили, потому что люди, семьи, в которых есть дети, которые вернулись в страну или не выезжали, не смогут справиться с теми всеми заданиями, которые сейчас есть. Это и приготовление еды, мытье детей, охладить [скоропортящиеся продукты], подняться на этаж», — сказала она.
Так Южанина прокомментировала призыв главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниила Гетманцева к украинцам не делать трагедии из-за жары и отключения электричества, а вместо кондиционеров использовать ведра с водой. Позже он удалил публикацию с советом из своего Телеграм-канала после обилия критики.

Южанина отметила, что у киевского правительства нет «разумного подхода» к решению проблемы в энергетике страны.

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#пенсионеры
#семьи
#страны
#украина
#электроэнергия
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День памяти Андрея Рублева 17 июля: биография, иконы, канонизация
16 июля 2024, 01:05

Фото: РИА Новости/Олег Макаров

17 июля Православная Церковь чтит память выдающегося русского иконописца — преподобного Андрея Рублева. На сегодняшний день его наследие изучается во всем мире, а современные мастера вдохновляются уникальными работами Рублёва.
О биографии знаменитого иконописца, его известных работах и канонизации, расскажет редакция «Радио 1».

Биография Андрея Рублёва


Андрей Рублёв — это самый известный древнерусский иконописец. Его творчество стало символом расцвета иконописной живописи XV века.

Точное месторождение иконописца доподлинно неизвестно, как и его настоящее имя. Андрей — его второе, монашеское имя. Ученые сообщают, что Рублёв родился в Московской области, а его детство пришлось на оккупацию русских земель Золотой Ордой.

Первые упоминания о Рублёве в летописях относятся к 1405 году. Тогда он вместе с Феофаном Греком расписывал Благовещенский собор в Москве. Иконописец вёл аскетичный образ жизни, был монахом. Предполагается, что он принял постриг в Троицком монастыре в Сергиевом Посаде.

Творчество Рублёва


Преподобный трудился над росписью ряда важных православных храмов — Успенского собора во Владимире, Троицкого собора в Сергиевом Посаде. Его фрески можно было найти в Соборе Спаса Нерукотворного образа, который ранее назывался Андрониковым.

Расцвет творчества Рублёва пришёлся на период, когда на Руси сложилась собственная система живописи. Со временем русские мастера начали отходить от византийского влияния, а русская иконопись стала восприниматься как самостоятельная система.

В XVI веке на Руси официально признали творчество Рублёва эталоном русской иконописи, и все мастера должны были стремиться к подобному уровню исполнения.


Фото: IStock/dmitriymoroz

Самые известные работы Андрея Рублёва


«Спас», или «Спас Вседержитель», «Звенигородский Спас»

Данную икону впервые обнаружили в 1918 году в Звенигороде в сарае под кучей дров. «Спас» был написан в начале 15 века, около 1410 года. Икона сохранилась плохо. Уцелела лишь середина полотна с ликом Иисуса Христа.

Богоматерь Владимирская


Рублёв написал икону около 1409 года, но списал ее, якобы, с копии рисунка Луки, одного из составителей Евангелия. Икону Богоматери с младенцем на руках в России почитают как защитницу страны. В настоящее время она хранится в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва.

Преображение Господне


Еще одна знаменитая работа иконописца – Преображение Господне, хранится в Третьяковской галерее. На обратной стороне иконы имеется авторская роспись, однако, как выяснили специалисты, она сделана много позже, в 17-18 веках.

Благовещение


Благовещение хранится Благовещенском соборе Московского Кремля, датируется 1405 годом. Данная работа посвящена одному из самых больших праздников в православии – Благовещению, которое отмечается 7 апреля.

Стиль художника


Ранние образцы рублевской иконописи соответствуют общим правилам, которых придерживались мастера того времени. На православных образах XIV–XV веков принято было изображать суровые и аскетичные лики с характерными византийскими чертами: большими глазами, высоким лбом, прямым носом и тонкими губами. Мастера использовали в основном сдержанные, темные цвета: темно-красный, коричневый, охристо-желтый.

Однако Рублёв все же отошел от канонов иконописи. Зачастую он использовал в своих трудах светлые, легкие краски — золотисто-желтой, светло-голубой, розовой. Лики на его иконах приобрели славянские черты. Изменились и выражения лиц: рублевские ангелы и святые стали радостными, одухотворенными, на некоторых ликах появились чуть заметные улыбки.

Иконописец также пользовался приемом лессировки — поверх основного слоя краски наносил еще один, полупрозрачный, на котором выписывал тонкие детали.

История иконы «Троица»


Андрей Рублёв приступил к созданию самой известной своей работы — иконы «Троица» в 1411 или 1425–1427 годах. За основу «Троицы» (второе название образа — «Гостеприимство Авраама») Рублёв взял ветхозаветный сюжет о праотце Аврааме, которому явились три ангела под видом странников. Авраам и его жена Сарра встретили их с почтением, омыли ноги по древнему обычаю, закололи для них тельца и пригласили за стол. Ангелы же предсказали пожилым бездетным супругам, что у них родится сын, а сам Авраам станет родоначальником целого народа.

Фигуры ангелов образуют подобие круга, взгляд не останавливается на одной из них, воспринимает все три целиком: так Рублёв воплотил христианское представление о триединстве Бога. Для этой работы автор выбрал яркие, чистые и более насыщенные краски. Оттенок, которым пользовался Рублёв, позднее назвали «рублевским голубцом».

Канонизация Андрея Рублева


Русская православная старообрядческая церковь долго не могла принять решения по вопросу канонизации Рублёва. В результате долгих обсуждений и тщательного изучения всех известных фактов о жизни иконописца было принято положительное решение о причислении его к лику святых.

17 июля 1988 года Андрей Рублев был канонизирован Русской православной церковью. Этот день официально объявлен днем памяти Андрея Рублева.

Канонизация Андрея Рублева стала признанием богословия иконописца, его дара выражать церковные догматы не языковыми средствами, как церковные писатели, а средствами живописи. Творчество преподобного Андрея — это не изображение шаблонных сюжетов, а поистине богословие в красках.

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#ученые
#история
#церковь
#икона
#творчество
#стиль
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Приметы на 16 июля: что нужно делать в Маков день, чтобы не навлечь проклятие
В России 16 июля отмечается Маков День
16 июля 2024, 00:00

Фото: istockphoto / A.Greeg

Маков день — это праздник, который отмечают 16 июля согласно народному календарю. В этот день вспоминают святых Мокия и Демида.
Много веков назад люди верили, что в этот особенный день семена мака обладают магической силой. В день Медового спаса, который приходится на 14 августа, семена собирали и освящали. Затем их клали в мешочек и прятали подальше. По преданию, такой оберег мог принести человеку счастье, богатство и защитить от злых духов.

История


Святые мученики Мокий и Марк жили в Древнем Риме в III–IV веках нашей эры. Они оба были христианами и проповедовали свою веру. За это они были схвачены по приказу императора Максимилиана.

Стражники требовали от них отречься от христианства и принести жертву языческим богам, но святые были непреклонны. Они отказались предать свою веру.

За это святых было решено казнить. Когда Мокия и Марка вели на казнь, на дороге появился мальчик. Он помешал стражникам. Разъярённые мужчины избили ребёнка ремнями. Это только укрепило веру мучеников в свою правоту. Они героически приняли смерть за свою веру.


Традиции


В народном календаре 16 июля – Маков день или Стожары. Существует несколько версий происхождения названия этого праздника, но наиболее вероятно, что оно связано с именами святых мучеников Марка и Мокия, которые созвучны с названием красивого цветка – мака.

Мак всегда был окружён легендами и мифами. В старину люди верили, что он способен усыплять злых духов. Мак, собранный в Маков день, использовали в качестве оберега. Также его применяли как лекарство от различных недугов, таких как проблемы с нервной системой, бессонница, диарея, кашель и воспаления мочеполовой системы.

Фото: istockphoto / brebca

Знахарки использовали мак для снятия порчи у детей и взрослых, а также в качестве приворотного зелья.

Кроме того, у этого народного праздника есть ещё одно название – Стожары. Так наши предки называли яркое скопление Плеяд в созвездии Тельца. Перед тем как отправиться на охоту, охотники смотрели на небо: если Стожары не были видны, они оставались дома, зная, что охоты не будет. А увидеть силуэт медведицы в небе – к богатой добыче.

Что нельзя делать 16 июля


В давние времена 16 июля считалось несчастливой и даже опасной датой, поэтому люди относились к запретам с особым вниманием.

В этот день не стоит планировать и начинать новые дела, так как все планы могут рухнуть, а дела не принесут успеха. Также не рекомендуется выходить из дома без необходимости, чтобы не попасть под влияние злых сил и не принести порчу в дом.

В Маков день лучше ограничить общение с родственниками, так как разговоры с близкими людьми могут привести к конфликтам. Также не стоит отправляться в путешествия, даже если это недалеко. Любые поездки могут закончиться травмами.

Важно не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, так как это может привести к финансовым потерям.

Также не следует заниматься растениями — посадкой, пересадкой, прополкой, так как они могут заболеть, увянуть и засохнуть.

Фото: istockphoto / Yelena Khayrullina

Наши предки говорили, что у болтунов в Маков день на языке могут появиться волдыри, поэтому старались не много разговаривать. Ещё более строгий запрет касался клеветы.

Не стоит давать деньги в долг в этот день, так как это может привести к ссоре, а должник станет врагом. Лучше объяснить просителям, что одолжить можно, но в другой день.

Зёрнышки мака, собранные в Маков день, нельзя использовать в выпечке, они предназначены только для лечения.

Что можно делать в Маков день


16 июля было принято отправляться в церковь, взяв с собой немного маковых зёрен. Там их освящали, а потом делали обереги для членов семьи. Освящённые зёрна сыпали в обувь жениху и невесте, которые собирались вступить в брак. Это должно было защитить их от зависти и укрепить семейные узы.

Считалось, что 16 июля мак обладает особой силой, поэтому в этот день его собирали. Также в этот день было благоприятно отправиться в лес на охоту.

Ещё одна традиция Макова дня — привечать странников. Их кормили, давали немного денег и позволяли переночевать в доме.

Чтобы защитить колодцы от высыхания, крестьяне сыпали туда зёрна мака. А чтобы защитить свой дом от нечистой силы, зёрна разбрасывали на пороге. Также их клали под подушку, чтобы сон был крепче.

В это время начинается посев мака – растения, семена которого нашли применение в кулинарии и медицине. В древности из них также делали обереги. Например, маковые семена подсыпали в обувь молодожёнам, чтобы защитить их от бед. Также маковые семена добавляли в корм домашней птице, считая, что это поможет птице лучше нестись.

Фото: istockphoto / VisualArtStudio

Наши предки верили, что в ночь на 16 июля снятся вещие сны, которые могут предсказать будущее. Этот день в народе также называли Стожарами — потому что именно тогда были отчётливо видны звёздные скопления (плеяды). На Руси считали, что это ангелы зажигают в небе яркие огоньки, и в ночь на 16-е их влияние особенно сильно.

Если человек чист душой и помыслами, он может загадать любое желание, и даже невозможное станет возможным. Но позже придётся за это расплачиваться, и как предупреждали знающие люди, цена может быть непомерной.

Приметы

Если комаров и мошек на улице много, значит, жаркая погода сохранится ещё в течение недели.

Собака, лежащая в пыли, может быть признаком скорого ненастья.

Фото: istockphoto / Galina Vetertsovskaya

Если уровень воды в колодцах снижается, это может предвещать наступление жары. Быстро плывущие по небу облака указывают на скорый сильный ветер.

Взошедший щавель может означать, что зима будет мягкой.

Если паук покидает своё гнездо и плетёт новую паутину, это может быть признаком ясного дня. А яркая полярная звезда на звёздном небе может предвещать удачу в охоте на медведя.

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Кадыров попросил построить соцобъект вместо памятника себе
Кадыров: памятник не нужно, хотя бы какой-то объект постройте нам
15 июля 2024, 21:56

Фото: IStock/Кирилл Зыков

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил у российского предпринимателя, основателя Группы «Сафмар» Михаила Гуцериева вместо памятника в его честь построить в республике социальный объект, передает РИА Новости.
Гуцериев отметил, что он с бывшим главой Чечни Ахматом Кадыровым одними из первых приехали в Республику и основали здесь первую больницу и школу. На это было потрачено более 18 миллионов долларов.

Встреча главы Чечни с предпринимателями проходит в рамках Кавказского инвестиционного форума в Грозном.

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#больница
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Пользователи в РФ массово жалуются на сбои в работе Xiaomi
Downdetector: в работе гаджетов Xiaomi в России произошел масштабный сбой
15 июля 2024, 21:35

Фото: IStock/NguyenDucQuang

В работе гаджетов Xiaomi в России произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные, представленные ресурсом Downdetector.su, который собирает информацию пользователей о неполадках.
Наиболее количество жалоб поступило на портал в период с 17:00 до 19:00. Потом их количество пошло на спад. По большей части люди сталкивались с проблемами работы камеры и отдельных приложений. У некоторых пользователей просто выключались смартфоны.

По большей части сбои затронули наиболее густонаселенные регионы Москвы, Московской области, Ленинградской области, Краснодарского края и Татарстана. Ранее китайская компания сообщала об устранении всех проблем, вызывающих неполадки с телефонами.

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