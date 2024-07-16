Приставы арестовали счета ветерана СВО без ноги

Маков день — это праздник, который отмечают 16 июля согласно народному календарю. В этот день вспоминают святых Мокия и Демида.

История

Традиции

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Что нельзя делать 16 июля

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Что можно делать в Маков день

В это время начинается посев мака – растения, семена которого нашли применение в кулинарии и медицине. В древности из них также делали обереги. Например, маковые семена подсыпали в обувь молодожёнам, чтобы защитить их от бед. Также маковые семена добавляли в корм домашней птице, считая, что это поможет птице лучше нестись.

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Наши предки верили, что в ночь на 16 июля снятся вещие сны, которые могут предсказать будущее. Этот день в народе также называли Стожарами — потому что именно тогда были отчётливо видны звёздные скопления (плеяды). На Руси считали, что это ангелы зажигают в небе яркие огоньки, и в ночь на 16-е их влияние особенно сильно.





Если человек чист душой и помыслами, он может загадать любое желание, и даже невозможное станет возможным. Но позже придётся за это расплачиваться, и как предупреждали знающие люди, цена может быть непомерной.

Приметы

Если комаров и мошек на улице много, значит, жаркая погода сохранится ещё в течение недели.





Собака, лежащая в пыли, может быть признаком скорого ненастья.

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Если уровень воды в колодцах снижается, это может предвещать наступление жары. Быстро плывущие по небу облака указывают на скорый сильный ветер.





Взошедший щавель может означать, что зима будет мягкой.





Если паук покидает своё гнездо и плетёт новую паутину, это может быть признаком ясного дня. А яркая полярная звезда на звёздном небе может предвещать удачу в охоте на медведя.