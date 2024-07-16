Приставы арестовали счета ветерана СВО без ноги

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Судебные приставы арестовали счета ветерана, проходившего прежде службу в зоне проведения СВО. Об этом пишет издание «АиФ».
Мужчина прежде выполнял боевые задачи в составе подразделений ЧВК «Вагнер», а затем подписал контракт с Минобороны РФ.
За заслуги в бою он награжден орденом Мужества.
Ветеран рассказал журналистам, что у него во время службы образовались долги по кредитам. Несмотря на то, что мужчина находился в зоне проведения СВО, приставы арестовали его счета. Взыскание наложено также на счет, на который ветерану поступают социальные выплаты.
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За заслуги в бою он награжден орденом Мужества.
Ветеран рассказал журналистам, что у него во время службы образовались долги по кредитам. Несмотря на то, что мужчина находился в зоне проведения СВО, приставы арестовали его счета. Взыскание наложено также на счет, на который ветерану поступают социальные выплаты.
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Анастасия Хохлова