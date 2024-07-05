В Москве мигранты до полусмерти избили камнями и кирпичами ветерана ФСБ — видео

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Ветерана ФСБ до полусмерти избили камнями и кирпичами мигранты в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ссылаясь на активистов «Русской общины».
На офицера напали в подъезде, когда он с супругой шел домой. Пара услышала от проходящих мимо оскорбления в свою сторону. Мужчина не стерпел хамства, и, заведя жену домой, закрыл дверь, сказав «ни при каких обстоятельствах не выходить».
Затем офицер пошел разговаривать с представителями среднеазиатских народов, но те напали толпой, ударяя пострадавшего всем, что было под рукой — арматурой, кирпичами, бетонными блоками.
После ветерана облили краской, целясь в открытые раны на голове. Из-за этого медикам не сразу удалось обработать их и зашить.
У мужчины множественные ушибы тела, а также травмы головы, перелом носа, порез руки. Для его спасения хирурги буквально «собрали» череп.
Жена офицера пошла к полицейским, однако злоумышленников даже не задержали. Позже она обратилась к активистам, которые оперативно помогли и решили переговорить с представителями МВД.
Дело сдвинулось после того, как активисты скооперировались с сотрудниками ФСБ и задержали нарушителей. С работы их уже уволили, а теперь еще грозит выдворение из России.
Сейчас представители общественной организации хотят добиться ужесточения наказания для тех, кто участвовал в избиении экс-сотрудника контрразведки.
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Затем офицер пошел разговаривать с представителями среднеазиатских народов, но те напали толпой, ударяя пострадавшего всем, что было под рукой — арматурой, кирпичами, бетонными блоками.
После ветерана облили краской, целясь в открытые раны на голове. Из-за этого медикам не сразу удалось обработать их и зашить.
У мужчины множественные ушибы тела, а также травмы головы, перелом носа, порез руки. Для его спасения хирурги буквально «собрали» череп.
Жена офицера пошла к полицейским, однако злоумышленников даже не задержали. Позже она обратилась к активистам, которые оперативно помогли и решили переговорить с представителями МВД.
Дело сдвинулось после того, как активисты скооперировались с сотрудниками ФСБ и задержали нарушителей. С работы их уже уволили, а теперь еще грозит выдворение из России.
«Сотрудников и ветеранов силовых ведомств в обиду не дадим, готовы бороться за них и вместе с ними!» - прокомментировали общественники.
Сейчас представители общественной организации хотят добиться ужесточения наказания для тех, кто участвовал в избиении экс-сотрудника контрразведки.
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Никита Кротов